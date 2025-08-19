AIIMS BSc Admission 2025: एम्स बीएससी पैरामेडिकल राउंड 2 सीट अलॉटमेंट रिजल्ट जारी, Direct Link

AIIMS BSc Paramedical Round 2: ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस (AIIMS) की ओर से बीएससी पैरामेडिकल एडमिशन 2025 की दूसरी सीट अलॉटमेंट लिस्ट जारी कर दी गई है।

Tue, 19 Aug 2025 05:21 PM

AIIMS BSc Paramedical Round 2 Seat Allotment: ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस (AIIMS) की ओर से बीएससी पैरामेडिकल एडमिशन 2025 की दूसरी सीट अलॉटमेंट लिस्ट जारी कर दी गई है। छात्र अपना रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट aiimsexams.ac.in पर जाकर देख सकते हैं। रिजल्ट चेक करने के लिए उम्मीदवारों को रोल नंबर की जरूरत पड़ेगी।

AIIMS BSc Paramedical Round 2 Seat Allotment List pdf Link जिन अभ्यर्थियों को दूसरे राउंड में सीट आवंटित हुई है उन्हें 25 अगस्त 2025 तक डॉक्यूमेंट और 1 लाख का डिमांड ड्राफ्ट (सिक्योरिटी डिपॉजिट के रूप में) जमा करना होगा। इस राउंड में उम्मीदवारों को सीट अपग्रेडेशन का विकल्प नहीं दिया गया है। समय सीमा के अंदर एडमिशन संबंधी औपचारिकताएँ पूरी नहीं करने पर एडमिशन रद्द हो सकता है।

सीट अलॉटमेंट लिस्ट में उम्मीदवारों का रोल नंबर, रैंक, कैटेगरी, आवंटित एम्स इंस्टीट्यूट, सब्जेक्ट और सीट कैटेगरी की जानकारी दी गई है।

एडमिशन के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट की लिस्ट- 1. एम्स बीएससी का एडमिट कार्ड

2. सीट अलॉटमेंट लेटर

3. 10वीं सर्टिफिकेट और मार्कशीट

4. 12वीं सर्टिफिकेट और मार्कशीट

5. कैटेगरी सर्टिफिकेट (यदि लागू हो तो)

6. फाइनल रजिस्ट्रेशन स्लिप

7. माइग्रेशन सर्टिफिकेट

AIIMS BSc Paramedical Admission 2025: एम्स बीएससी पैरामेडिकल राउंड 2 सीट अलॉटमेंट रिजल्ट कैसे चेक करें- उम्मीदवार अपना सीट अलॉटमेंट रिजल्ट चेक और डाउनलोड करने के लिए इन स्टेप्स को फॉलो करें-

सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट aiimsexams.ac.in पर जाएं। 2. होमपेज पर, "Result of the 2nd Round of Online Seat Allocation of B.Sc. in Allied & Health Care (Erstwhile B.Sc. Paramedical) Courses for August 2025 Session" ढूंढें और उस पर क्लिक करें।

3. एक पीडीएफ फाइल खुलेगी जिसमें आवंटित सीटों के उम्मीदवारों के नाम और डिटेल्स होगी।

4. पीडीएफ डाउनलोड करें और अपनी आवंटन स्थिति चेक करें।