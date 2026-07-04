AIIMS BSc Nursing Result 2026: आज खत्म हो सकता है छात्रों का इंतजार, यहां जानें नतीजे चेक करने का सबसे आसान तरीका
ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज यानी एम्स आज अपनी आधिकारिक वेबसाइट aiimsexams.ac.in पर BSc Nursing 2026 के नतीजे घोषित कर सकता है।
AIIMS BSc Nursing Result 2026: अगर आपने भी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (एम्स) की बीएससी नर्सिंग प्रवेश परीक्षा दी है, तो आज का दिन आपके लिए बेहद खास होने वाला है। दिल्ली एम्स आज यानी 4 जुलाई को बीएससी (ऑनर्स) नर्सिंग के बहुप्रतीक्षित नतीजे अपनी आधिकारिक एग्जामिनेशन वेबसाइट पर जारी कर सकता है। परीक्षा देने वाले सभी उम्मीदवार अब बड़ी बेसब्री से अपने परिणाम का इंतजार कर रहे हैं, जो किसी भी वक्त खत्म हो सकता है। जैसे ही एम्स के परीक्षा पोर्टल पर रिजल्ट का लिंक एक्टिव होगा, छात्र मेरिट लिस्ट की पीडीएफ डाउनलोड करके अपना क्वालिफाइंग स्टेटस चेक कर सकेंगे। आपको बता दें कि यह प्रवेश परीक्षा कितनी अहम होती है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि देश के कोने-कोने से छात्र एम्स जैसे प्रतिष्ठित संस्थान में दाखिला पाने के लिए दिन-रात एक कर देते हैं।
रिजल्ट में क्या-क्या जानकारी मिलेगी?
जब आप मेरिट लिस्ट देखेंगे, तो उसमें कई जरूरी जानकारियां तफसील से दी गई होंगी। इस लिस्ट में सफल होने वाले उम्मीदवारों का रोल नंबर, उनकी कैटेगरी, हासिल किए गए परसेंटाइल और ओवरऑल रैंक शामिल होगी। जो भी छात्र इस मेरिट लिस्ट में अपनी जगह पक्की कर लेंगे, उनके लिए आगे के रास्ते पूरी तरह से खुल जाएंगे। यानी वे सभी क्वालिफाइड कैंडिडेट्स एम्स बीएससी नर्सिंग की काउंसलिंग प्रक्रिया में हिस्सा लेने के हकदार हो जाएंगे। इसी काउंसलिंग के जरिए उन्हें देश भर में फैले अलग-अलग एम्स संस्थानों में एडमिशन मिलेगा।
AIIMS BSc Nursing Result 2026 मेरिट लिस्ट कैसे चेक करें?
नतीजे जारी होने के बाद अक्सर वेबसाइट पर अचानक से बहुत ज्यादा ट्रैफिक आ जाता है, जिससे कभी-कभी सर्वर धीमा हो जाता है। ऐसे में आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप नीचे दिए गए इन आसान स्टेप्स को फॉलो करके बिना किसी परेशानी के अपना रिजल्ट देख सकते हैं -
पहला कदम: सबसे पहले आपको एम्स की आधिकारिक एग्जामिनेशन वेबसाइट aiimsexams.ac.in पर जाना होगा।
दूसरा कदम: होमपेज खुलने के बाद, वहां 'Result & Announcements' (नतीजे और घोषणाएं) नाम का एक सेक्शन नजर आएगा। आपको उस सेक्शन में जाकर AIIMS BSc Nursing Result 2026 के लिंक पर क्लिक करना है।
तीसरा कदम: जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करेंगे, आपकी स्क्रीन पर मेरिट लिस्ट की एक पीडीएफ फाइल खुलकर आ जाएगी।
चौथा कदम: अब इस लंबी लिस्ट में अपना रोल नंबर ढूंढने के लिए आप सर्च ऑप्शन (डेस्कटॉप पर Ctrl+F) का इस्तेमाल करें। अपना रोल नंबर टाइप करें और एंटर दबाएं। अगर आपने परीक्षा पास कर ली है, तो आपका रोल नंबर वहां हाईलाइट हो जाएगा।
पांचवां कदम: भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए इस पीडीएफ को तुरंत डाउनलोड करके अपने फोन या कंप्यूटर में सेव कर लें। आप चाहें तो इसका एक प्रिंटआउट भी निकालकर रख सकते हैं।
ध्यान रहे कि अगर एम्स की तरफ से छात्रों के व्यक्तिगत स्कोरकार्ड अलग से जारी किए जाते हैं, तो उसे आप कैंडिडेट लॉगिन पोर्टल के जरिए अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डालकर एक्सेस कर सकेंगे।
नतीजे आने के बाद आगे क्या होगा?
रिजल्ट आने के बाद दाखिले का असली सफर शुरू होता है, जिसे काउंसलिंग कहते हैं। सफल उम्मीदवारों को आगे इन प्रक्रियाओं से गुजरना होगा -
- ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन: मेरिट लिस्ट में नाम आने के बाद सबसे पहले काउंसलिंग के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पूरा करना होगा।
- कॉलेज चुनना: इसके बाद आपको अपनी पसंद और रैंक के हिसाब से एम्स कॉलेजों के विकल्प भरने होंगे और उन्हें लॉक करना होगा।
- सीट अलॉटमेंट: आपके द्वारा चुने गए विकल्पों के आधार पर आपको सीट आवंटित (अलॉट) की जाएगी।
- दस्तावेजों का वेरिफिकेशन: सीट मिलने के बाद तय समय पर जाकर अपने सभी जरूरी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन करवाना होगा।
- एडमिशन फीस: अंत में, दाखिले की प्रक्रिया पूरी करने के लिए निर्धारित समय सीमा के भीतर एडमिशन फीस जमा करनी होगी।
डॉक्यूमेंट्स अभी से रखें तैयार
नतीजे आने के बाद का समय काफी भागदौड़ भरा होता है। ऐसे में समझदारी इसी में है कि आप काउंसलिंग के लिए जरूरी अपने सभी कागजात पहले से ही तैयार करके रख लें। इनमें आपका 10वीं और 12वीं का सर्टिफिकेट, एडमिट कार्ड, पहचान पत्र (आधार कार्ड), जाति प्रमाण पत्र (अगर लागू हो) और पासपोर्ट साइज की तस्वीरें शामिल होनी चाहिए।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
विशेषज्ञताएं
- शिक्षा, करियर और नौकरियों से जुड़ी खबरों पर विशेष रुचि और निरंतर लेखन
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- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव