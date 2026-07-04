AIIMS BSc Nursing Result 2026 Out, Direct Link: एम्स बीएसी नर्सिंग का रिजल्ट जारी, यहां जानें चेक करने का आसान तरीका
AIIMS BSc Nursing 2026 का रिजल्ट आज 4 जुलाई को घोषित हो चुका है। उम्मीदवार अपना स्कोरकार्ड और मेरिट लिस्ट आधिकारिक वेबसाइट aiimsexams.ac.in पर तुरंत चेक और डाउनलोड कर सकते हैं।
अगर आप भी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (AIIMS) से नर्सिंग की पढ़ाई करने का सपना देख रहे थे और प्रवेश परीक्षा देने के बाद अपने रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, तो आपके लिए एक बहुत बड़ी और राहत भरी खबर है। आपका वो लंबा इंतजार अब खत्म हो चुका है। आज यानी 4 जुलाई 2026 को एम्स ने बीएससी नर्सिंग (BSc Nursing) परीक्षा के नतीजे घोषित कर दिए हैं। जिन उम्मीदवारों ने इस बार की एंट्रेंस परीक्षा में अपनी किस्मत आजमाई थी, वो अब एम्स की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपनी कामयाबी का स्टेटस चेक कर सकते हैं। आइए बिना किसी देरी के आपको बताते हैं कि रिजल्ट से जुड़ी हर छोटी-बड़ी जानकारी।
ऑफिशियल वेबसाइट पर रिजल्ट हुआ लाइव
एम्स बीएससी नर्सिंग 2026 का रिजल्ट आधिकारिक परीक्षा पोर्टल पर लाइव कर दिया गया है। छात्र अब आसानी से पीडीएफ फॉर्मेट में जारी की गई मेरिट लिस्ट देख सकते हैं। इसके साथ ही, अपने अकाउंट में लॉग इन करके वो अपना पर्सनल स्कोरकार्ड भी डाउनलोड कर सकते हैं। इस मेरिट लिस्ट में उन सभी सफल उम्मीदवारों के रोल नंबर शामिल किए गए हैं, जिन्होंने परीक्षा पास कर ली है। लिस्ट में आपको अपनी ओवरऑल रैंक, परसेंटाइल स्कोर, आपकी कैटेगरी के हिसाब से क्वालिफिकेशन स्टेटस और काउंसलिंग के लिए आप योग्य हैं या नहीं, ये सब कुछ देखने को मिल जाएगा। वहीं, आपके इंडिविजुअल स्कोरकार्ड में मिले हुए नंबरों के साथ-साथ परीक्षा से जुड़ी दूसरी अहम जानकारियां भी होंगी। एक बात का खास ख्याल रखें कि अपने नतीजे देखने के लिए सिर्फ और सिर्फ एम्स के ऑफिशियल पोर्टल का ही इस्तेमाल करें।
स्कोरकार्ड में छुपी हैं दाखिले की अहम जानकारियां
अपना रिजल्ट डाउनलोड करने के बाद सिर्फ नंबर देखकर खुश न हों, बल्कि उसमें दी गई हर एक डिटेल को बड़ी बारीकी से चेक करें। आपके स्कोरकार्ड पर आपका पूरा नाम, रोल नंबर, एप्लीकेशन नंबर, कैटेगरी, रॉ स्कोर, नॉर्मलाइज्ड स्कोर, परसेंटाइल, आपकी कुल रैंक, और काउंसलिंग के लिए आपका स्टेटस साफ-साफ लिखा होगा। अगर आपको लगता है कि आपके नाम की स्पेलिंग या किसी भी जानकारी में कोई गलती है, तो घबराएं नहीं। ऐसी स्थिति में आपको तुरंत एम्स की परीक्षा अथॉरिटी से संपर्क करना चाहिए ताकि समय रहते उसे सुधारा जा सके।
रिजल्ट के बाद शुरू होगा काउंसलिंग का दौर
जो उम्मीदवार इस प्रवेश परीक्षा में बाजी मार चुके हैं, उन्हें अब बिना वक्त बर्बाद किए काउंसलिंग की तैयारियों में जुट जाना चाहिए। रिजल्ट के ठीक बाद काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। इस दाखिला प्रक्रिया में कई अहम कदम शामिल होते हैं। सबसे पहले आपको काउंसलिंग के लिए खुद को रजिस्टर करना होगा, फिर अपनी पसंद के कॉलेज चुनने होंगे। इसके बाद आपको सीटें अलॉट की जाएंगी। फिर नंबर आएगा कागजातों की जांच का। कुछ मामलों में मेडिकल जांच भी होती है, और आखिर में फीस जमा करने के बाद आपका एडमिशन पक्का कर दिया जाता है।
एम्स बीएससी नर्सिंग रिजल्ट 2026 कैसे करें डाउनलोड?
आप इन आसान से स्टेप्स को फॉलो करके अपना रिजल्ट देख सकते हैं -
- 1. सबसे पहले एम्स की आधिकारिक वेबसाइट aiimsexams.ac.in पर जाएं।
- 2. होमपेज पर 'Academic Courses' सेक्शन पर क्लिक करें।
- 3. यहां से 'Undergraduate Courses' वाले विकल्प को चुनें।
- 4. इसके बाद बीएससी नर्सिंग एडमिशन के पेज पर जाएं।
- 5. वहां आपको 'AIIMS BSc Nursing Result 2026' का एक लिंक नजर आएगा, उस पर क्लिक करें।
- 6. अब मेरिट लिस्ट की पीडीएफ फाइल आपके सामने होगी, उसे डाउनलोड कर लें।
- 7. इस लिस्ट में अपना रोल नंबर खोजने के लिए कीबोर्ड पर 'Ctrl + F' दबाएं और अपना रोल नंबर टाइप करें।
- 8. अपना स्कोरकार्ड देखने के लिए एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड डालकर लॉग इन करें।
- 9. अंत में, अपना स्कोरकार्ड डाउनलोड कर लें और भविष्य के लिए इसका एक प्रिंटआउट निकालकर सुरक्षित रख लें।
काउंसलिंग के वक्त इन दस्तावेजों की पड़ेगी जरूरत
काउंसलिंग शुरू होने से पहले ही अपने सभी ओरिजिनल कागजात एक फाइल में तैयार करके रख लें। इन दस्तावेजों के बिना आपका दाखिला रुक सकता है -
- एम्स बीएससी नर्सिंग का स्कोरकार्ड
- एम्स बीएससी नर्सिंग का एडमिट कार्ड
- 10वीं कक्षा का सर्टिफिकेट (जन्मतिथि प्रमाण के लिए)
- 12वीं कक्षा की मार्कशीट
- कैटेगरी सर्टिफिकेट (अगर लागू हो)
- दिव्यांगता सर्टिफिकेट (अगर लागू हो)
- सरकार द्वारा जारी कोई फोटो आईडी (आधार कार्ड, वोटर आईडी आदि)पासपोर्ट साइज की नई फोटोग्राफ्स
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
विशेषज्ञताएं
- शिक्षा, करियर और नौकरियों से जुड़ी खबरों पर विशेष रुचि और निरंतर लेखन
- नीट, जेईई और राज्यवार बोर्ड परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों, बदलावों और परिणामों पर गहन फोकस
- UPSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, RPSC और JPSC जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी, पैटर्न और नीतिगत पहलुओं पर पैनी नजर
- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव