जल्द जारी होगा एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम का एडमिट कार्ड, ऐसे कर सकेंगे डाउनलोड

बता दें कि यह राष्ट्रीय स्तर की प्रवेश परीक्षा देशभर के कई प्रमुख AIIMS संस्थानों, जैसे नई दिल्ली, भोपाल, जोधपुर, पटना और ऋषिकेश में बीएससी नर्सिंग पाठ्यक्रम में दाखिले का माध्यम है।

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) नई दिल्ली आज यानी 19 जून को AIIMS BSc (Hons) नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम 2026 के एडमिट कार्ड जारी कर सकता है। उम्मीदवार अपना हॉल टिकट आधिकारिक वेबसाइट aiimsexams.ac.in पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। हालांकि अभी डाउनलोड लिंक सक्रिय नहीं हुआ है। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे एडमिट कार्ड जारी होने के बाद उसमें दर्ज सभी जानकारियों को ध्यान से जांच लें। बता दें कि यह राष्ट्रीय स्तर की प्रवेश परीक्षा देशभर के कई प्रमुख AIIMS संस्थानों, जैसे नई दिल्ली, भोपाल, जोधपुर, पटना और ऋषिकेश में बीएससी नर्सिंग पाठ्यक्रम में दाखिले का माध्यम है।

AIIMS BSc Nursing Admit Card 2026: एडमिट कार्ड ऐसे डाउनलोड करें सबसे पहले AIIMS की आधिकारिक वेबसाइट aiimsexams.ac.in पर जाएं।

होमपेज पर BSc Nursing Admit Card 2026 के लिंक पर क्लिक करें।

अब अपनी रजिस्ट्रेशन आईडी, रजिस्ट्रेशन यूनिक कोड (RUC) और पासवर्ड दर्ज करके लॉग इन करें।

लॉग इन करने के बाद एडमिट कार्ड स्क्रीन पर दिखाई देगा।

एडमिट कार्ड डाउनलोड करें और उसकी प्रिंट कॉपी निकाल लें।

परीक्षा के दिन उपयोग के लिए प्रिंटेड कॉपी सुरक्षित रखें।

एडमिट कार्ड के लिए जरूरी डिटेल उम्मीदवारों को एडमिट कार्ड में अपना नाम, फोटो, रोल नंबर, परीक्षा की तारीख, समय, परीक्षा केंद्र का पता और रिपोर्टिंग टाइम जैसी सभी जानकारियां अच्छी तरह जांचनी चाहिए। अगर किसी भी प्रकार की गलती नजर आती है, तो तुरंत संबंधित परीक्षा प्राधिकरण से संपर्क करना चाहिए, ताकि परीक्षा से पहले उसे ठीक कराया जा सके।

AIIMS BSc नर्सिंग 2026: महत्वपूर्ण तारीखें AIIMS BSc नर्सिंग प्रवेश प्रक्रिया तय समय-सारिणी के अनुसार चलती है, इसलिए उम्मीदवारों को सभी जरूरी तारीखों पर नजर रखनी चाहिए।

एडमिट कार्ड जारी होने की संभावित तारीख: 19 जून 2026 (शाम तक)

AIIMS BSc नर्सिंग प्रवेश परीक्षा: 27 जून 2026

रिजल्ट जारी होने की संभावित तारीख: जुलाई 2026 का पहला सप्ताह

कब होगा एग्जाम बता दें कि एम्स बीएसी नर्सिंग एंट्रेस एग्जाम 2026 का आयोजन 27 जून को किया जाएगा। परीक्षा केंद्र में प्रवेश के लिए एडमिट कार्ड की प्रिंटेड कॉपी के साथ एक वेलिड फोटो आईडी ले जाना अनिवार्य होगा। बिना इन डॉक्यूमेंट के किसी भी उम्मीदवार को परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

परीक्षा का पैटर्न आधिकारिक परीक्षा पैटर्न के अनुसार, यह कंप्यूटर आधारित परीक्षा (CBT) होगी। परीक्षा की अवधि 2 घंटे निर्धारित की गई है, जिसमें उम्मीदवारों को निर्धारित समय के भीतर सभी प्रश्न हल करने होंगे।

परीक्षा में कुल 100 बहुविकल्पीय प्रश्न (MCQs) पूछे जाएंगे।

प्रश्न चार विषयों से होंगे-

फिजिक्स: 30 प्रश्न

केमिस्ट्री: 30 प्रश्न

बायोलॉजी: 30 प्रश्न

जनरल नॉलेज: 10 प्रश्न