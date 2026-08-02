AIIMS 2026: BSc नर्सिंग के लिए चॉइस फिलिंग शुरू, 6 अगस्त को घोषित होगा MSc राउंड-1 रिजल्ट
अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) दिल्ली ने B.Sc नर्सिंग एडमिशन 2026 के लिए ऑनलाइन चॉइस फिलिंग प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके साथ ही संस्थान ने M.Sc.नर्सिंग एडमिशन 2026 की संशोधित काउंसलिंग समय-सारिणी भी जारी की है।
अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) दिल्ली ने B.Sc नर्सिंग एडमिशन 2026 के लिए ऑनलाइन चॉइस फिलिंग प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके साथ ही संस्थान ने M.Sc.नर्सिंग एडमिशन 2026 की संशोधित काउंसलिंग समय-सारिणी भी जारी की है। प्रवेश परीक्षा में सफल उम्मीदवार अब AIIMS की आधिकारिक वेबसाइट aiimsexams.ac.in पर लॉग इन करके अपनी पसंद के AIIMS संस्थान और कोर्स का चयन कर सकते हैं। अभ्यर्थियों को निर्धारित समय सीमा के भीतर अपनी पसंद भरने के साथ-साथ उसे लॉक करना भी आवश्यक होगा, ताकि काउंसलिंग प्रक्रिया में उनके विकल्पों पर विचार किया जा सके।
M.Sc. नर्सिंग एडमिशन के राउंड-1 का रिजल्ट
AIIMS द्वारा जारी संशोधित शेड्यूल के अनुसार, M.Sc. नर्सिंग एडमिशन के राउंड-1 सीट आवंटन का परिणाम 6 अगस्त 2026 को घोषित किया जाएगा। उम्मीदवार रजिस्ट्रेशन आईडी, पासवर्ड और रजिस्ट्रेशन यूनिक कोड (RUC) की मदद से काउंसलिंग डैशबोर्ड में लॉग इन कर अपना रिजल्ट देख सकेंगे। चॉइस फिलिंग के दौरान अभ्यर्थियों को अपनी पसंद के AIIMS संस्थानों का चयन करना होगा। वहीं, M.Sc. नर्सिंग के उम्मीदवारों को अपनी पसंदीदा स्पेशलाइजेशन भी प्राथमिकता के क्रम में भरनी होगी। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि अंतिम तिथि से पहले अपने सभी विकल्पों की अच्छी तरह जांच कर उन्हें लॉक कर दें। सीट आवंटन प्रवेश परीक्षा में प्राप्त रैंक, कटेगरी, उपलब्ध सीटों और उम्मीदवार द्वारा भरे गए विकल्पों के आधार पर किया जाएगा।
प्रवेश प्रक्रिया
जिन उम्मीदवारों को पहले राउंड में सीट आवंटित होगी, उन्हें आगे की प्रवेश प्रक्रिया पूरी करनी होगी। इसके तहत सीट स्वीकार करना, भरे गए विकल्पों (Choice) का सत्यापन और दस्तावेजों का सत्यापन जैसे जरूरी चरण पूरे करने होंगे। निर्धारित समय सीमा के भीतर इन प्रक्रियाओं को पूरा नहीं करने पर उम्मीदवार की सीट प्रभावित हो सकती है।
AIIMS Nursing Counselling 2026: चॉइस फिलिंग और लॉक कैसे करें?
उम्मीदवार नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करके AIIMS नर्सिंग काउंसलिंग 2026 के लिए चॉइस फिलिंग कर सकते हैं:
1. सबसे पहले AIIMS की आधिकारिक वेबसाइट aiimsexams.ac.in पर जाएं।
2. होमपेज पर 'अकेडमी कोर्स' पर क्लिक करें और अपना कोर्स B.Sc. नर्सिंग या M.Sc. नर्सिंग चुनें।
3. अब रजिस्ट्रेशन आईडी, पासवर्ड और रजिस्ट्रेशन यूनिक कोड (RUC) की मदद से लॉग इन करें।
4. डैशबोर्ड पर Counselling/Choice Filling सेक्शन खोलें।
5. अपनी पसंद के AIIMS संस्थानों का चयन करें। M.Sc. Nursing के उम्मीदवार अपनी पसंदीदा स्पेशलाइजेशन भी चुनें।
6. सभी विकल्पों (Choices) को अपनी प्राथमिकता के अनुसार क्रमबद्ध करें।
7. एक बार सभी विकल्पों की अच्छी तरह जांच कर लें।
8. अंतिम तिथि से पहले 'Lock Choices' पर क्लिक करके अपने विकल्प लॉक कर दें।
9. अंत में कन्फर्मेशन स्लिप डाउनलोड कर लें और भविष्य के लिए सुरक्षित रख लें।
AIIMS Nursing Counselling 2026: महत्वपूर्ण जानकारी
आयोजक संस्थान: AIIMS नई दिल्ली
कोर्स: B.Sc. (Hons.) Nursing और M.Sc. Nursing
वर्तमान स्थिति: B.Sc. Nursing के लिए चॉइस फिलिंग और प्रेफरेंस लॉकिंग प्रक्रिया जारी
M.Sc. Nursing राउंड-1 सीट आवंटन परिणाम: 6 अगस्त 2026
काउंसलिंग का माध्यम: ऑनलाइन केंद्रीकृत (Centralized) काउंसलिंग
आधिकारिक वेबसाइट: aiimsexams.ac.in
लेखक के बारे मेंDheeraj Pal
संक्षिप्त विवरण:
धीरज पाल को पत्रकारिता के क्षेत्र में 7 साल का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान में काम करते हुए इन्हें 4 साल हो गए हैं। धीरज एजुकेशन रिपोर्टर के तौर पर काम कर चुके हैं। अपने करियर के दौरान धीरज ने राजनीति समाचार, एजुकेशन बीट के लिए ग्राउंड रिपोर्टिंग भी की है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
धीरज ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए इन मीडिया स्टडीज और राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज से जनसंचार एवं पत्रकारिता से परास्नातक की पढ़ाई की। धीरज पाल ने अपने पत्रकारिता कर की शुरुआत एपीएन न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने लोकमत न्यूज हिंदी और एनडीटीवी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। हिंदुस्तान लाइव में यूपी बोर्ड से लेकर उन्होंने लोकसभा चुनाव कवर करने साथ-साथ खेल जैसे बीट पर काम किया। अब इनका एकमात्र उद्देश्य करियर और एजुकेशन से जुड़ी रुचिगत, सरल, प्रमाणिक और पाठक-हितैषी रूप में प्रस्तुत करना है।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के निवासी धीरज पाल को पत्रकारिता और ज्योतिषीय अध्ययन के साथ-साथ घूमने, किताबें पढ़ने और क्रिकेट खेलने का शौक है।
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