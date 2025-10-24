Hindustan Hindi News
AIIMS Bathinda Recruitment 2025 senior resident post 153 vacancies check age salary
AIIMS Recruitment 2025: एम्स बठिंडा में निकली इतने पदों पर भर्ती, ऐसे करें आवेदन

AIIMS Recruitment 2025: एम्स बठिंडा में निकली इतने पदों पर भर्ती, ऐसे करें आवेदन

संक्षेप: अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान बठिंडा (AIIMS Bathinda) ने सीनियर रेजिडेंट पदों के लिए भर्ती निकाली है। इच्छुक आवेदक एम्स बठिंडा की ऑफिशियल वेबसाइट aiimsbathinda.edu.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं।

Fri, 24 Oct 2025 02:44 PMDheeraj Pal लाइव हिन्दुस्तान
अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान बठिंडा (AIIMS Bathinda) ने सीनियर रेजिडेंट पदों के लिए भर्ती निकाली है। इच्छुक आवेदक एम्स बठिंडा की ऑफिशियल वेबसाइट aiimsbathinda.edu.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की आखिरी तारीख 20 नवंबर है। इसके अलावा आवेदन की हार्डकॉपी भेजने की आखिरी तारीख 25 नवंबर 2025 है।

बता देंं कि एम्स बठिंडा ने सीनियर रेजिडेंट की यह मेडिकल भर्ती एनाटॉमी, कार्डियोलॉजी, सीएफएम, ईएनटी, फोरेंसिक मेडिसिन, माइक्रोबायोलॉजी, न्यूरोलॉजी, पैथोलॉजी समेत 34 डिपार्टमेंट में निकाली हैं। कुल पदों की संख्या 153 है। इन पदों के लिए 21 अक्टूबर 2025 से आवेदन किए जा रहे हैं।

शैक्षणिक योग्यता
किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से MD, MS, DNB या MDS डिग्री होनी चाहिए।

उम्र
अभ्यर्थियों की उम्र 20 नवंबर 2025 को अधिकतम 45 वर्ष से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ऊपरी उम्र में आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को नियमानुसार छूट मिलेगी।

आवेदन शुल्क
जनरल/ओबीसी/EWS- 1180 रुपये
SC/ST: 590 रुपये
PWD: फ्री

सैलरी
सीनियर रेजिडेंट पे लेवल-11 के मुताबिक 67700/- रुपये प्रति माह तक सैलरी मिलेगी। इसके अलावा एनपीए और अन्य तरह के वेतन भत्ते भी मिलेंगे।

आवेदन कैसे करें?

आवेदन करने के लिए एम्स बठिंडा ने गूगल फॉर्म का लिंक उपलब्ध करवाया है। ये रहा लिंक- https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSebt1gn6L961tR8d3lLpke-j3RdbQmvsoIWcm0-7tQeQg_mkA/viewform
इस लिंक को ओपन करने के बाद यहां सभी जानकारी भरें और इसके बाद सब्मिट कर दें।
ऑनलाइन गूगल फॉर्म के अलावा आपको ऑफलाइन फॉर्म को भी भेजना होगा। इसके लिए एप्लिकेशन फॉर्म के लिंक से आवेदन पत्र डाउनलोड कर लें।

अब इसमें अपनी सभी जानकारी भर दें। अब स्पीड पोस्ट/रजिस्टर्ड पोस्ट के जरिए 25 नवंबर 2025 तक इसे एम्स को भेज दें।

पता है- दि रिक्रूटमेंट सेल, एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक, मंडी डबवाली रोड, एम्स बठिंडा-151001, पंजाब।

Dheeraj Pal

लेखक के बारे में

Dheeraj Pal
डिजिटल जर्नलिजम में करीब 6 साल का अनुभव। एजुकेशन, स्पोर्ट्स, टेक-ऑटो और धर्म बीट पर मजबूत पकड़ है। यूट्यूब कंटेंट प्रोड्यूसर व रिपोर्टिंग का भी अनुभव। हिंदी पत्रकारिता में पोस्ट ग्रैजुएट हैं। और पढ़ें
