AIIMS Recruitment 2025: एम्स में निकली भर्ती; बिना परीक्षा के होगा चयन, अभी करें अप्लाई

संक्षेप: AIIMS Faculty Recruitment 2025: एम्स, बठिंडा की ओर से सीनियर रेजिडेंट (नॉन-अकैडमिक) पदों पर उम्मीदवारों के आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इस भर्ती प्रक्रिया के जरिए कुल 153 पदों पर उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी।

Sun, 26 Oct 2025 09:25 AMPrachi लाइव हिन्दुस्तान
AIIMS Bathinda Recruitment 2025: सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओ के लिए बहुत बड़ी जॉब अपडेट है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (एम्स), बठिंडा की ओर से सीनियर रेजिडेंट (नॉन-अकैडमिक) पदों पर उम्मीदवारों के आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 21 अक्टूबर 2025 से शुरू हो गई है। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 20 नवंबर 2025 तय की गई है। एप्लीकेशन फॉर्म की हार्ड कॉपी भेजने की अंतिम तिथि 25 नवंबर 2025 तय की गई है। आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को अधिकारिक वेबसाइट aiimsbathinda.edu.in पर जाना होगा। इस भर्ती प्रक्रिया के जरिए कुल 153 पदों पर उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी। इस भर्ती प्रक्रिया के जरिए उम्मीदवारों की नियुक्ति फॉरेंसिक मेडिसिन, सीएफएम, एनाटाॅमी, कार्डियोलॉजी, ईएनटी, जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, न्यूरोलॉजी और न्यूरोसर्जरी आदि विभागों में की जाएगी।

शैक्षणिक योग्यता-

उम्मीदवार का सेंट्रल/स्टेट मेडिकल काउंसिल में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। उम्मीदवारों के पास किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से एमडी/एमएस/डीएनबी/एमडीएस में पोस्ट ग्रैजुएशन की डिग्री होनी चाहिए।

उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन करने से पहले ऑफिशियल नोटिफिकेशन में भर्ती के लिए योग्यता और शैक्षणिक योग्यता को जरूर चेक करें।

आयु सीमा-

उम्मीदवारों की अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष तय की गई है। उम्मीदवारों की आयु की गणना 20 नवंबर 2025 को आधार बनाकर की जाएगी। आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में छूट प्रदान की जाएगी।

आवेदन शुल्क-

एससी/एसटी कैटेगरी शुल्क- 590 रुपये

जनरल/ओबीसी/ईडब्ल्यूएस कैटेगरी शुल्क- 1180 रुपये

दिव्यांगजन- निशुल्क

चयन प्रक्रिया-

उम्मीदवारों का चयन शॉर्टलिस्टिंग और इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा।

सैलरी-

सीनियर रेजिडेंट पदों पर उम्मीदवारों को हर महीने पे लेवल-11 के अनुसार 67,700 रुपये सैलरी के रूप में दिए जाएंगे।

भर्ती के लिए कैंडिडेट कैसे अप्लाई करें-

1. सबसे पहले कैंडिडेट को ऑफिशियल वेबसाइट aiimsbathinda.edu.in पर जाना होगा।

2. इसके बाद आपको होम पेज पर दिए गए आवेदन लिंक पर क्लिक करना होगा।

3. अब आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा।

4. इसके बाद आपको लॉग इन कर एप्लीकेशन फॉर्म को भरना होगा।

5. अब आप एप्लीकेशन फॉर्म को चेक कीजिए और इसके बाद अपनी फीस जमा कीजिए।

6. इसके बाद आप एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड कर लीजिए और भविष्य के लिए इसका प्रिंट आउट निकाल लीजिए।

Prachi

लेखक के बारे में

Prachi
प्राची लाइव हिन्दुस्तान में ट्रेनी कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। यहां वे करियर से जुड़ी खबरें लिखती हैं। प्राची दिल्ली की रहने वाली हैं और उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उन्होंने अपना करियर नन्ही खबर से शुरू किया था। इसके बाद उन्होंने सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड और कुटुंब में कंटेंट लेखक के रूप में काम किया। वे 2024 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ी। प्राची को उपन्यास पढ़ना और फिल्में देखना बहुत पसंद है।
