AICTE से मान्य डिस्टेंस इंजीनियरिंग डिग्री पाने वाले प्रमोशन के योग्य, हाईकोर्ट का फैसला
पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने डिस्टेंस मोड से हासिल की गई इंजीनियरिंग की उस डिग्री सही ठहराया है जिसे बाद में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (AICTE) ने मान्यता दे दी थी।
पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने डिस्टेंस मोड से हासिल की गई इंजीनियरिंग की उस डिग्री सही ठहराया है जिसे बाद में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (AICTE) ने मान्यता दे दी थी। कोर्ट ने कहा है कि डिस्टेंस एजुकेशन से इंजीनियरिंग डिग्री लेने और AICTE की परीक्षा पास कर डिग्री को मान्य कराने वाले कर्मचारियों को प्रमोशन दिए जाने से वंचित नहीं किया जा सकता है। कोर्ट ने इस फैसले के साथ 13 सब डिविजनल इंजीनियरों (SDE) की ओर से दायर एक याचिका को खारिज कर दिया है। इस याचिका में हरियाणा के विकास एवं पंचायत विभाग में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के पद पर प्रमोशन के लिए उनके सीनियर सहयोगियों के नाम पर विचार किए जाने को चुनौती दी गई थी।
टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के मुताबिक अदालत ने साफ कहा कि डिस्टेंस एजुकेशन (दूरस्थ शिक्षा) के माध्यम से प्राप्त और बाद में एआईसीटीई की ओर से मान्य की गई इंजीनियरिंग डिग्रियां भविष्य में करियर की तरक्की में बाधा नहीं बन सकतीं। आपको बता दें कि AICTE ही भारत में टेक्निकल और मैनेजमेंट एजुकेशन की देखरेख करती है।
न्यायमूर्ति निधि गुप्ता ने कहा कि जिन उम्मीदवारों ने 2018 में AICTE की परीक्षा पास कर ली थी, वे अपनी मान्य डिग्रियों के लाभ पाने के हकदार हैं। इसमें कानून के अनुसार भविष्य में प्रमोशन के लिए विचार किया जाना भी शामिल है।
उच्च न्यायालय ने टिप्पणी करते हुए कहा, 'यह स्पष्ट है कि 2018 की AICTE परीक्षा पास करने के बाद निजी प्रतिवादियों को अपनी डिग्रियों के आधार पर जो लाभ मिले हैं, वे किसी एक समय पर ही सीमित नहीं रहेंगे। डिवीजन बेंच ने स्पष्ट रूप से कहा है कि एक बार जब कोई उम्मीदवार AICTE परीक्षा पास कर लेता है, तो उसकी प्रमोशन में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए।'
कब और क्यों हुई थी ये परीक्षा
सुप्रीम कोर्ट के नवंबर 2017 के एक ऐतिहासिक आदेश के बाद AICTE और UGC ने उन छात्रों के लिए विशेष प्रैक्टिकल और लिखित परीक्षाओं का आयोजन किया था जिन्होंने 2001-2005 के दौरान कुछ डीम्ड विश्वविद्यालयों से डिस्टेंस लर्निंग से इंजीनियरिंग की डिग्री ली थी। यह विशेष परीक्षा वर्ष 2018 (जून और दिसंबर 2018) में आयोजित की गई। जिन्होंने एग्जाम पास किया था, उनकी डिग्री वैध हो गई थी।
याचिका में प्रमोशन रोकने की हुई थी मांग
याचिकाकर्ताओं रोमिल सिंह और अन्य ने हरियाणा सरकार को निर्देश देने की मांग की थी कि वह एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के पद पर प्रमोशन के लिए निजी प्रतिवादियों के नाम पर विचार न करे। उन्होंने 2001-2005 के शैक्षणिक सत्रों के दौरान राजस्थान की डीम्ड यूनिवर्सिटी से डिस्टेंस एजुकेशन के जरिए प्राप्त इंजीनियरिंग डिग्रियों से जुड़े सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हवाला दिया था।
याचिकाकर्ताओं के वकील, वरिष्ठ अधिवक्ता डी.एस. पटवालिया ने तर्क दिया कि 'ओडिशा लिफ्ट इरिगेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड बनाम रबी शंकर पात्रो मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले और उसके बाद 'अशोक कुमार बनाम देपिंदर सिंह ढेसी मामले में आए आदेश के अनुसार उन उम्मीदवारों को कोई अतिरिक्त सेवा लाभ (पदोन्नति सहित) नहीं दिया जा सकता जिनकी डिग्रियां AICTE परीक्षा पास करने के बाद मान्य की गई थीं।
वहीं निजी प्रतिवादियों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अंकुर मित्तल ने अधिवक्ता खुशालदीप कौर के साथ इन दलीलों का विरोध किया। उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की गलत व्याख्या की है। प्रतिवादियों ने 2001-2005 के दौरान इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों में दाखिला लिया था और 2018 में AICTE की विशेष मान्यता परीक्षा पहली ही कोशिश में पास कर ली थी। इसके बाद उनकी डिग्रियां पूरी तरह मान्य हो गईं और वे लागू सेवा नियमों के अनुसार पदोन्नति के लिए विचार किए जाने के पात्र हैं।
याचिकाकर्ता खुद भी नहीं थे पात्र
हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान पाया कि याचिकाकर्ता निजी प्रतिवादियों से जूनियर थे। इसके अलावा कार्यकारी अभियंता पद पर पदोन्नति के लिए SDE के रूप में आवश्यक आठ वर्ष का अनुभव भी उनके पास नहीं था। इसलिए उस समय वे स्वयं प्रमोशन के लिए पात्र नहीं थे। अदालत ने यह भी गौर किया कि निजी प्रतिवादियों की शुरुआती नियुक्ति जूनियर इंजीनियर के रूप में डिप्लोमा के आधार पर हुई थी। बाद में उन्हें सेवा अवधि के आधार पर SDE के पद पर प्रमोशन किया गया था न कि उनकी दूरस्थ शिक्षा से प्राप्त इंजीनियरिंग डिग्रियों के आधार पर।
हाईकोर्ट ने कहा कि निजी प्रतिवादी अपनी मान्य डिग्रियों के आधार पर भविष्य में पदोन्नति के लिए विचार किए जाने की मांग कर रहे थे। वे किसी अतिरिक्त लाभ को बहाल करने की मांग नहीं कर रहे थे। ऐसे में याचिकाकर्ताओं की दलील गलत थी।
अदालत ने आगे कहा कि AICTE परीक्षा पास कराने का मकसद निजी प्रतिवादियों को याचिकाकर्ताओं के समान स्तर पर लाना था ताकि डीम्ड यूनिवर्सिटीज से डिस्टेंस शिक्षा के माध्यम से प्राप्त उनकी इंजीनियरिंग डिग्रियों को मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों से प्राप्त याचिकाकर्ताओं की इंजीनियरिंग डिग्रियों के समकक्ष माना जा सके।
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार
शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।
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पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।
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