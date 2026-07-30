AICTE Scholarship: MBBS और मेडिकल छात्रों को मिलेगी 3 लाख की स्कॉलरशिप; जानें किसे मिलेगा फायदा
AICTE Scholarship 2026: एआईसीटीई ने पीएम-यूएसपी योजना के तहत विशेष स्कॉलरशिप की घोषणा की है। इसमें MBBS और BDS छात्रों को ₹3 लाख तक की वार्षिक शिक्षण फीस और ₹1 लाख का मेंटेनेंस अलाउंस दिया जाएगा।
AICTE Scholarship 2026: मेडिकल, इंजीनियरिंग और प्रोफेशनल कोर्सेज की पढ़ाई का सपना देखने वाले छात्रों के लिए अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (AICTE) एक शानदार स्कॉलरशिप अवसर लेकर आया है। 'प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा प्रोत्साहन' (PM-USP) योजना के अंतर्गत संचालित विशेष छात्रवृत्ति योजना (SSSJKL) 2026-27 के तहत पात्र छात्रों को भारी-भरकम वित्तीय सहायता दी जा रही है। इस योजना की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें एमबीबीएस (MBBS), बीडीएस (BDS) और इसके समकक्ष मेडिकल कोर्सेज की पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों को प्रति वर्ष 3 लाख रुपये तक की शैक्षणिक फीस सहायता प्रदान की जा रही है। आर्थिक तंगी के कारण हायर एजुकेशन से वंचित रह जाने वाले होनहार छात्रों के लिए यह स्कॉलरशिप एक वरदान की तरह है।
किस कोर्स के लिए कितनी मिलेगी स्कॉलरशिप?
एआईसीटीई (AICTE) की इस विशेष छात्रवृत्ति योजना के तहत अलग-अलग कोर्सेज के अनुसार वित्तीय सहायता का निर्धारण किया गया है:
मेडिकल कोर्स (MBBS/BDS): एमबीबीएस या बीडीएस जैसे मेडिकल कोर्सेज में एडमिशन लेने वाले छात्रों को प्रति वर्ष अधिकतम 3,00,000 रुपये तक की ट्यूशन फीस सहायता मिलेगी।
प्रोफेशनल कोर्सेज (इंजीनियरिंग, नर्सिंग, फार्मेसी आदि): इंजीनियरिंग, नर्सिंग, फार्मेसी, आर्किटेक्चर, होटल मैनेजमेंट और लॉ जैसे प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए प्रति वर्ष 1,25,000 रुपये तक की सहायता राशि तय की गई है।
डिप्लोमा और लैटरल एंट्री: इंजीनियरिंग डिप्लोमा धारकों और द्वितीय वर्ष में लैटरल एंट्री लेने वाले छात्रों को भी 1,25,000 रुपये प्रति वर्ष तक मिलेंगे।
जनरल डिग्री कोर्सेज: सामान्य स्नातक (जनरल डिग्री) कोर्सेज के लिए 30,000 रुपये प्रति वर्ष की मदद दी जाएगी।
मेंटेनेंस अलाउंस : शैक्षणिक फीस के अलावा, सभी लाभार्थी छात्रों को उनके रहने-खाने और किताबों के खर्च के लिए 1,00,000 रुपये प्रति वर्ष का मेंटेनेंस अलाउंस भी दिया जाएगा। यह राशि नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल (NSP) के जरिए 10 समान किस्तों में सीधे छात्र के बैंक खाते में भेजी जाएगी।
कौन कर सकता है आवेदन?
मूल निवास: आवेदक जम्मू-कश्मीर या लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए।
शैक्षणिक योग्यता: छात्र ने कक्षा 12वीं की परीक्षा जम्मू-कश्मीर या लद्दाख में स्थित मान्यता प्राप्त बोर्ड (जैसे JKBOSE या CBSE) से वर्ष 2025 या 2026 में उत्तीर्ण की हो।
पारिवारिक आय: छात्र के परिवार की कुल वार्षिक आय निर्धारित आय सीमा से अधिक नहीं होनी चाहिए।
आवेदन और वेरिफिकेशन की प्रक्रिया
योग्य उम्मीदवार एआईसीटीई के विशेष पोर्टल aicte-jk-scholarship-gov.in पर जाकर अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पूरा कर सकते हैं। ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद अभ्यर्थियों को अपने ओरिजनल डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन पास के FDVCs केंद्रों पर जाकर कराना अनिवार्य होता है।
डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आयोग द्वारा मेरिट लिस्ट और सीट आवंटन परिणाम जारी किया जाता है। आवंटित कॉलेजों में रिपोर्टिंग के बाद स्कॉलरशिप की राशि जारी कर दी जाती है। AICTE की इस विशेष योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है।कक्षा 12वीं के छात्रों के लिए अंतिम तिथि 28 जुलाई और डिप्लोमा धारकों के लिए 30 जुलाई 2026 निर्धारित है।
लेखक के बारे मेंPrachi
शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।
अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।
विजन
प्राची का मानना है कि करियर चुनना केवल एक नौकरी पाना नहीं, बल्कि सही दिशा में अपना भविष्य सुरक्षित करना है। उनका उद्देश्य है कि हर छात्र और अभ्यर्थी तक बिना किसी भ्रम के, सटीक और सही समय पर जानकारी पहुंचे। वे पारदर्शिता और विश्वसनीयता को डिजिटल पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत मानती हैं।
रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।
विशेषज्ञता
बोर्ड परीक्षा अपडेट्स और रिजल्ट एनालिसिस
करियर काउंसलिंग और नए जमाने के कोर्सेज
सरकारी और प्राइवेट सेक्टर में जॉब अपडेट
एडमिशन प्रक्रिया और कॉम्पिटिटिव एग्जाम गाइडेंस
छात्रों के लिए सॉफ्ट स्किल्स और मोटिवेशनल स्टोरीज
छात्रों के लिए JEE, NEET, UPSC जैसी परीक्षा की तैयारी के लिए टिप्स