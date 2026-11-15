कॉलेज प्रोफेसरों की बल्ले-बल्ले, AICTE देगी हर महीने 1 लाख की इंडस्ट्री फेलोशिप, 15 दिसंबर तक भरें फॉर्म
AICTE ने इंडस्ट्री फेलोशिप प्रोग्राम 2027 (फेज-2) के लिए आवेदन शुरू कर दिए हैं। योग्य नियमित शिक्षक 15 दिसंबर 2026 तक अप्लाई कर सकते हैं और चयनितों को हर महीने 1 लाख रुपये स्टाइपेंड मिलेगा।
तकनीकी शिक्षा को किताबी ज्ञान से आगे बढ़ाकर असली इंडस्ट्री की जरूरतों से जोड़ने के लिए अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (AICTE) ने एक शानदार पहल की है। AICTE इंडस्ट्री फेलोशिप प्रोग्राम (IFP) 2027 के फेज-2 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस खास प्रोग्राम का सीधा फायदा कॉलेज के प्रोफेसरों के साथ-साथ इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी के छात्रों को भी मिलेगा, क्योंकि जब शिक्षक खुद बड़ी कंपनियों में जाकर नई तकनीक सीखेंगे, तो छात्रों को भी क्लासरूम में सबसे आधुनिक और प्रैक्टिकल पढ़ाई मिलेगी।
इच्छुक और योग्य फैकल्टी सदस्य आधिकारिक पोर्टल ifp.aicte.gov.in पर जाकर 15 दिसंबर 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यह फेलोशिप 15 से 25 जनवरी 2027 के बीच शुरू होने वाली है, जिसमें AI, क्वांटम कंप्यूटिंग, सेमीकंडक्टर R एंड D, मैन्युफैक्चरिंग 4.0 और बायोटेक जैसे आधुनिक क्षेत्रों में काम करने का अवसर मिलेगा।
हर महीने 1 लाख रुपये स्टाइपेंड और अवधि
फेलोशिप की अवधि: यह एक साल (12 महीने) का फुल-टाइम इंडस्ट्री इमर्शन प्रोग्राम है।
आकर्षक स्टाइपेंड: चयनित फैकल्टी सदस्यों को उनके संस्थान से मिलने वाले नियमित वेतन के अलावा हर महीने 1,00,000 (1 लाख रुपये) का अतिरिक्त स्टाइपेंड दिया जाएगा। इसमें 75,000 रुपये प्रति माह AICTE द्वारा और 25,000 रुपये प्रति माह मेजबान कंपनी द्वारा दिए जाएंगे।
कौन कर सकता है आवेदन? जरूरी योग्यता
आवेदक किसी AICTE से मान्यता प्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय में रेगुलर फैकल्टी सदस्य होना चाहिए। पार्ट-टाइम, कॉन्ट्रैक्ट, एड-हॉक या विजिटिंग शिक्षक इसके लिए पात्र नहीं हैं।आवेदक के पास मान्यता प्राप्त संस्थान से कम से कम ग्रेजुएशन की डिग्री और न्यूनतम 5 साल का फुल-टाइम टीचिंग अनुभव होना चाहिए। इसमें पीएचडी/पोस्ट-डॉक्टरल रिसर्च या डेप्युटेशन की अवधि नहीं गिनी जाएगी। उम्मीदवार की अधिकतम आयु 13 नवंबर 2026 तक 50 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
इसके अलावा, आवेदक ने GATE/GRE/CAT/MAT/NET/JRF/SRF जैसी परीक्षा पास की हो, या Scopus/Web of Science जर्नल्स में कम से कम 5 रिसर्च पेपर पब्लिश किए हों, या 15 लाख रुपये तक का सरकारी प्रोजेक्ट पूरा किया हो, या कोई मान्यता प्राप्त साइंटिस्ट/शैक्षणिक पुरस्कार प्राप्त किया हो। आवेदन के लिए अपने संस्थान से नामांकन और अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) प्राप्त करना अनिवार्य है।
चयन प्रक्रिया और ऑनलाइन आवेदन के स्टेप्स
AICTE की समिति आवेदनों की छंटनी और डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन करेगी, जिसके बाद संबंधित कंपनी द्वारा इंटरव्यू लिया जाएगा। चयन प्रक्रिया और ऑफर लेटर जारी करने का काम 16 दिसंबर 2026 से 5 जनवरी 2027 के बीच पूरा किया जाएगा।
आवेदन करने के लिए सबसे पहले ifp.aicte.gov.in पर जाएं और 'Faculty Registration' पर क्लिक करें। अपनी व्यक्तिगत व शैक्षणिक जानकारी भरें, आधार कार्ड, पैन कार्ड, डिग्री, अनुभव प्रमाण पत्र, संस्थान की NOC और नोटराइज्ड एफिडेविट अपलोड करें। अंत में फॉर्म सबमिट कर उसका प्रिंटआउट सुरक्षित रख लें।
लेखक के बारे मेंPrachi
शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।
अनुभव और करियर का सफर
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