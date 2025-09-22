aicte industry fellowship programme 2025 26 phase 2 registration dates stipend eligibility आ गया मौका, AICTE ने शुरू किया फेलोशिप प्रोग्राम; किनके लिए है खास, Career Hindi News - Hindustan
aicte industry fellowship programme 2025 26 phase 2 registration dates stipend eligibility

आ गया मौका, AICTE ने शुरू किया फेलोशिप प्रोग्राम; किनके लिए है खास

AICTE ने इंडस्ट्री फेलोशिप प्रोग्राम 2025-26 का दूसरा फेज शुरू किया है। 350 फैकल्टी को इंडस्ट्री में एक साल की फुल टाइम फेलोशिप मिलेगी। रजिस्ट्रेशन 15 अक्टूबर तक खुले हैं।

Himanshu Tiwari लाइव हिन्दुस्तानMon, 22 Sep 2025 03:17 PM
अगर आप किसी टेक्निकल इंस्टीट्यूट में फैकल्टी हैं और इंडस्ट्री एक्सपीरियंस पाना चाहते हैं, तो यह खबर आपके लिए है। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (AICTE) ने अपने इंडस्ट्री फेलोशिप प्रोग्राम- फेज 2.0 का एलान कर दिया है। इस अनोखे प्रोग्राम के जरिए 2025-26 में 350 फैकल्टी को सीधे इंडस्ट्री में काम करने का मौका मिलेगा।

रजिस्ट्रेशन की डेडलाइन

AICTE ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर नोटिफिकेशन जारी करते हुए कहा है कि फैकल्टी रजिस्ट्रेशन अभी से शुरू हो गए हैं और आवेदन की अंतिम तारीख 15 अक्टूबर 2025 रखी गई है।

स्क्रीनिंग और सेलेक्शन की प्रक्रिया 1 नवंबर से 15 नवंबर 2025 तक चलेगी और प्रोग्राम की शुरुआत 1 दिसंबर 2025 से होगी। ifp.aicte.gov.in रजिस्ट्रेशन के लिए आधिकारिक पोर्टल निर्धारित किया गया है।

किनके लिए खास है यह प्रोग्राम

इस प्रोग्राम को भविष्य की इंडस्ट्री और रिसर्च जरूरतों के मुताबिक डिजाइन किया गया है। चुने गए फैकल्टी को एडवांस्ड मटेरियल्स, सेमीकंडक्टर, स्पेस और डिफेंस, ब्लू इकोनॉमी, सस्टेनेबिलिटी और क्लाइमेट चेंज, सुपरकंप्यूटिंग, AI और क्वांटम कंप्यूटिंग जैसे उभरते क्षेत्रों में काम करने का अवसर मिलेगा। इसके अलावा स्मार्ट सिटीज और मोबिलिटी, एग्रो-टेक और फूड प्रोसेसिंग, हेल्थकेयर और मेड-टेक, डिजास्टर मैनेजमेंट और रेज़िलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्री 4.0, साथ ही कोर ब्रांचेज जैसे मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल और केमिकल इंजीनियरिंग को भी शामिल किया गया है। AICTE ने लक्ष्य रखा है कि इसे धीरे-धीरे बढ़ाकर साल 2029-30 तक 1,500 प्रतिभागियों तक ले जाया जाएगा।

कितनी मिलेगी आर्थिक मदद

इस फेलोशिप के दौरान सेलेक्टेड फैकल्टी को तीन तरफ से आर्थिक मदद मिलेगी। AICTE की ओर से 75,000 रुपये प्रति माह, इंडस्ट्री की ओर से न्यूनतम 25,000 रुपये प्रति माह और उनके संस्थान की ओर से मौजूदा नियमों के हिसाब से वेतन दिया जाएगा। यानि फैकल्टी को एक साथ इंडस्ट्री और अकैडमिक, दोनों से सपोर्ट मिलेगा।

फैकल्टी का मूल्यांकन हर तीन महीने में इंडस्ट्री द्वारा किया जाएगा। इस दौरान उनकी स्किल्स, इनोवेशन और योगदान की रिपोर्ट बनाई जाएगी और AICTE को भेजी जाएगी। प्रोग्राम पूरा होने पर फैकल्टी को एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी मिलेगा, जिसमें उनके द्वारा सीखे गए कौशल, किए गए इनोवेशन और पब्लिश किए गए पेटेंट का विवरण दर्ज होगा।

