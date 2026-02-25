AICTE : एआईसीटीई से मान्यता वाले कॉलेजों में ही होगी BBA , BCA और BMS की पढ़ाई
बिहार में एआईसीटीई से मान्यता प्राप्त अंगीभूत कॉलेजों में ही बीबीए, बीसीए और बीएमएस की पढ़ाई होगी। सभी विश्वविद्यालयों के कुलसचिवों को तय शर्तों के तहत ही दाखिला लेने के निर्देश दिए गए हैं।
बिहार में एआईसीटीई से मान्यता प्राप्त अंगीभूत कॉलेजों में ही बीबीए, बीसीए और बीएमएस की पढ़ाई होगी। अंगीभूत कॉलेजों में वर्तमान शैक्षणिक सत्र 2025-26 में व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में तय शर्तों के तहत ही नामांकन के निर्देश उच्च शिक्षा निदेशक प्रो. एन. के अग्रवाल की ओर से राज्य के सभी विश्वविद्यालयों के कुलसचिवों को दिये गये हैं।
इसके तहत सत्र 2024-25 में दिये गये ऐसे अंगीभूत कॉलेजों के छात्रों के शैक्षणिक हित को सर्वोपरि मानते हुए शर्तों के साथ वर्तमान शैक्षणिक सत्र 2025-26 में राज्य के सभी विश्वविद्यालयों के अंगीभूत कॉलेजों को बीबीए, बीसीए, बीएमएस और अन्य सभी व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में सीट निर्धारण एवं पढ़ाई प्रारंभ करने की अनुमति के लिए विश्वविद्यालयों को प्राधिकृत किया गया है।
इसके तहत बीबीए, बीसीए एवं बीएमएस में एआईसीटीई (अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद) से मान्यता-बंधेज का अक्षरश: पालन किया जायेगा। कॉलेजों में गत वर्ष 2023-24 एवं 2024-25 में जिन व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए जितनी सीटों की अधिसीमा के तहत पाठ्यक्रम संचालन के लिए सहमति दी गयी थी, उतनी ही सीटों एवं उन्हीं विषयों में नामांकन होंगे, बशर्ते उन पाठ्यक्रम का आर्डिनेंस, रेगुलेशन राज्यपाल सचिवालय से निर्गत हो।
मुंगेर में इंजीनियरिंग कॉलेज के नए शाखा को एआईसीटीई ने दी मान्यता
राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय मुंगेर में कंप्यूटर साइंस एवं अभियंत्रण विभाग के नए शाखा को कंप्यूटिंग एवं मैथमेटिक्स को एआईसीटीई ने मान्यता दे दी है। प्राचार्य डा आलोक कुमार सिंह ने कंप्यूटर साइंस एवं अभियंत्रण विभागाध्यक्ष डॉ गोविंग कुमार झा , डा सौरभ सुमन , एवं संस्थान के अकादमिक डीन अमित कुमार सिन्हा एवं उनकी टीम को इस शानदार उपलब्धि पर मुबारकबाद दिया। उन्होंने बताया कि संस्थान मैं पहले से कंप्यूटर साइंस के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एवं डाटा साइंस से सम्बन्धित क्रमशः 60-60 सीट है एवं मैथमेटिक्स एवं कंप्यूटिंग शाखा के हो जाने से अतिरिक्त 60 सीटो की बढ़ोतरी हो जाने से मुंगेर के छात्र छात्राओं को कंप्यूटर साइंस एवं उससे संबंधित विषयों में पढ़ाई के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा। विभागाध्यक्ष डॉ झा ने बताया कि यह बहुत ही खुशी का विषय है कि बहुत ही कम समय में संस्थान में कुल 180 छात्र छात्राओं का नामांकन कंप्यूटर साइंस एवं अभियंत्रण विभाग में होगा। उन्होंने बताया कि हमारे संस्थान के बच्चे विभिन्न बहुराष्ट्रीय कंपनी ,स्टार्टअप में इंटर्नशिप करके रोजगार भी प्राप्त कर रहे है और वो विभिन्न कंप्यूटर लेंग्वेज में प्रोग्रामिंग भी कर रहे है । एआईसीटीई के प्रभारी डा सुमन ने बताया कि एआईसीटीई ने विभिन्न मानकों का परीक्षण करके हमारे संस्थान में 60 सीटो की बढ़ोतरी की। कंप्यूटिंग एवं मेटमैटिक्स आज कल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस , डाटा मॉडलिंग से सम्बन्धित विशिष्ट विषयों का समायोजन है। ये शाखा हमारे संस्थान में शोध एवं विकास के क्षेत्र में अग्रसर बनाएगी और कंप्यूटर एवं सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में हो रहे नए बदलाव के लिए भविष्य के लिए मानव श्रम एवं वैज्ञानिक भी तैयार करेगी।
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार
शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।
15 से अधिक सालों का अनुभव
पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।
विजन
तमाम तरह के करियर, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, भर्तियों, प्रतियोगी परीक्षाओं, एंट्रेंस एग्जाम, नौकरी के लिए जरूरी स्किल्स एवं बेरोजगार युवाओं के मुद्दों को लेकर पंकज के पास गहरी समझ है। उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के कई टॉपरों के इंटरव्यू किए हैं। उनकी लिखी सक्सेस स्टोरीज युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को प्रेरित करती रही हैं। पंकज का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है। उनका लक्ष्य स्कूली छात्रों व बेहतर करियर एवं सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को आसान भाषा में सटीक, तेज और भरोसेमंद जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
तमाम तरह की सरकारी भर्तियां, परीक्षाएं व उनके परिणाम
स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, कोर्स, एडमिशन से जुड़े विषय
बोर्ड रिजल्ट लाइव कवरेज और शिक्षा एवं रोजगार जगत संबंधी ब्रेकिंग
स्कूलिंग के बाद करियर की राहें
यूपीएससी, जेईई मेन व नीट जैसी बड़ी परीक्षाओं के टॉपरों के इंटरव्यू
छात्रों के ज्ञान के लिए रिसर्च बेस्ड और एक्सप्लेनर स्टोरी