AIBE Admit Card 2026: एआईबीई 22 का एडमिट कार्ड जारी, ऐसे करें डाउनलोड, जानें कब है एग्जाम
AIBE XXII Admit Card 2026: अभ्यर्थी अपने एडमिट कार्ड allindiabarexamination.com पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। बता दें कि AIBE 22 परीक्षा 29 नवंबर 2026 को होगी। एआईबीई लॉ ग्रेजुएट्स के लिए एक राष्ट्रीय स्तरीय सर्टिफिकेशन एग्जाम है।
AIBE XXII Admit Card 2026: अगर आपने ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 22 की परीक्षा के लिए आवेदन किया है, यह खबर आपके लिए है। दरअसल, बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) ने ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 22 या एआईबीई-XXII के एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। अभ्यर्थी अपने एडमिट कार्ड allindiabarexamination.com पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। बता दें कि AIBE 22 परीक्षा 29 नवंबर 2026 को होगी। एआईबीई लॉ ग्रेजुएट्स के लिए एक राष्ट्रीय स्तरीय सर्टिफिकेशन एग्जाम है। प्रैक्टिस करने का सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए यह परीक्षा दी जाती है। इससे लॉ ग्रेजुएट्स को लॉ में प्रैक्टिस करने की इजाजत मिलती है। लॉ फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स भी इसमें बैठते हैं।
पासिंग मार्क्स
आपको बता दें कि AIBE परीक्षा पास करने के लिए जनरल और ओबीसी कैटेगरी के उम्मीदवारों को 45 प्रतिशत अंक प्राप्त करने होंगे। इसके अलावा एससी, एसटी और विकलांग कैटेगरी के उम्मीदवारों को 40 प्रतिशत अंक प्राप्त करने होंगे।
परीक्षा पैटर्न
कैंडिडेट से 100 अंकों की परीक्षा में कानून के विभिन्न पहलुओं को शामिल किया जाएगा जैसे-संवैधानिक कानून, इंडियन पिनल कोड, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, साक्ष्य अधिनियम, परिवार कानून, प्रशासनिक कानून, साइबर कानून, कराधान से संबंधित कानून, लॉ ऑफ कॉन्ट्रेक्ट, विशिष्ट राहत, संपत्ति कानून, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, लैंड एएक्यूजीशन भूमि अधिग्रहण अधिनियम आदि।
AIBE 22 एडमिट कार्ड ऐसे करें डाउनलोड
स्टेप 1: AIBE 22 का एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवार सबसे पहले ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की आधिकारिक वेबसाइट allindiabarexamination.com पर जाएं।
स्टेप 2: इसके बाद होमपेज पर दिखाई दे रहे “Admit Card (AIBE-XXII)” वाले लिंक पर क्लिक करें।
स्टेप 3: अब आपके सामने एक नया लॉगिन पेज खुलेगा, जहां आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर (लॉगिन आईडी) और पासवर्ड या जन्मतिथि दर्ज करनी होगी।
स्टेप 4: उम्मीदवार विवरण दर्ज करने के बाद 'सबमिट' बटन पर क्लिक करें।
स्टेप 5: आपका एआईबीई 22 एडमिट कार्ड स्क्रीन पर प्रदर्शित हो जाएगा।
स्टेप 6: इसके बाद उम्मीदवार भविष्य के संदर्भ के लिए इसका एक प्रिंटआउट अवश्य निकाल लें।
AIBE 22 एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए यहां करें क्लिक-
https://aibe.digivarsity.online/WebApp/Forms/UserAuthentication.aspx
एडमिट कार्ड में इन जानकारियों को जरूर चेक करें
बार काउंसिल ने उम्मीदवारों को सख्त हिदायत दी है कि वे अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद उसमें दी गई जानकारियों का मिलान अपने आईडी कार्ड से अवश्य कर लें। एडमिट कार्ड में मुख्य रूप से ये डिटेल्स दिए जाएंगे:
उम्मीदवार का नाम, फोटो और सिग्नेचर
रोल नंबर और आवेदन संख्या
आवंटित परीक्षा केंद्र का नाम और उसका पूरा पता
परीक्षा की तारीख, समय और रिपोर्टिंग टाइम
लेखक के बारे मेंDheeraj Pal
संक्षिप्त विवरण:
धीरज पाल को पत्रकारिता के क्षेत्र में 7 साल का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान में काम करते हुए इन्हें 4 साल हो गए हैं। धीरज एजुकेशन रिपोर्टर के तौर पर काम कर चुके हैं। अपने करियर के दौरान धीरज ने राजनीति समाचार, एजुकेशन बीट के लिए ग्राउंड रिपोर्टिंग भी की है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
धीरज ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए इन मीडिया स्टडीज और राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज से जनसंचार एवं पत्रकारिता से परास्नातक की पढ़ाई की। धीरज पाल ने अपने पत्रकारिता कर की शुरुआत एपीएन न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने लोकमत न्यूज हिंदी और एनडीटीवी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। हिंदुस्तान लाइव में यूपी बोर्ड से लेकर उन्होंने लोकसभा चुनाव कवर करने साथ-साथ खेल जैसे बीट पर काम किया। अब इनका एकमात्र उद्देश्य करियर और एजुकेशन से जुड़ी रुचिगत, सरल, प्रमाणिक और पाठक-हितैषी रूप में प्रस्तुत करना है।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के निवासी धीरज पाल को पत्रकारिता और ज्योतिषीय अध्ययन के साथ-साथ घूमने, किताबें पढ़ने और क्रिकेट खेलने का शौक है।
व्यक्तिगत रुचियां
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