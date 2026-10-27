एआईबीई 22 के आवेदन की अंतिम तारीख आज, यहां से करें अप्लाई, जानें कब होगा एग्जाम
ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन (AIBE) 22 के लिए रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख आज यानी 27 अक्टूबर है। ऐसे में जिन उम्मीदवारों ने अब तक आवेदन नहीं किया है, वो आधिकारिक वेबसाइट allindiabarexamination.com पर जाकर AIBE 22 के लिए आवेदन कर सकते हैं।
ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन (AIBE) 22 के लिए रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख आज यानी 27 अक्टूबर है। ऐसे में जिन उम्मीदवारों ने अब तक आवेदन नहीं किया है, वो आधिकारिक वेबसाइट allindiabarexamination.com पर जाकर AIBE 22 के लिए आवेदन कर सकते हैं। बता दें कि आवदेन की शुरुआत 19 अगस्त से हो गई थी। रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी होने के बाद बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) उम्मीदवारों को आवेदन फॉर्म में जरूरी सुधार करने का मौका भी देगा। इसके लिए 30 अक्टूबर 2026 तक करेक्शन विंडो खुली रहेगी। उम्मीदवार इस दौरान अपने आवेदन में दर्ज कुछ जानकारियों को ठीक कर सकेंगे।
कैसे करें आवेदन
AIBE 22 के आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को सबसे पहले आधिकारिक पोर्टल https://www.allindiabarexamination.com/ पर जाना होगा।
यहां नाम, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दर्ज कर रजिस्ट्रेशन करना होगा।
इसके बाद OTP के जरिए मोबाइल नंबर और ईमेल का वेरिफिकेशन पूरा करना होगा।
रजिस्ट्रेशन के बाद उम्मीदवारों को अपनी शैक्षणिक योग्यता और स्टेट बार काउंसिल रजिस्ट्रेशन से जुड़ी जानकारी दर्ज करनी होगी।
इसके साथ ही अपनी पसंद का परीक्षा केंद्र चुनना होगा।
आवेदन के अंतिम चरण में पासपोर्ट साइज फोटो, हस्ताक्षर और एनरोलमेंट सर्टिफिकेट जैसे जरूरी दस्तावेज अपलोड कर निर्धारित ऑनलाइन शुल्क जमा करना होगा।
AIBE 22 के आवेदन करने के लिए डायरेक्ट लिंक-
https://aibe.digivarsity.online/WebApp/Forms/Authentication.aspx
कौन कर सकता है AIBE 22 के लिए आवेदन?
AIBE में शामिल होने के लिए उम्मीदवार का लॉ ग्रेजुएट होना जरूरी है। उम्मीदवार ने BCI से मान्यता प्राप्त संस्थान से 3 वर्षीय या 5 वर्षीय लॉ डिग्री पूरी की होनी चाहिए। इसके साथ ही डिग्री को बार काउंसिल ऑफ इंडिया से अप्रूव होना जरूरी है। उम्मीदवार का किसी स्टेट बार काउंसिल में एडवोकेट के तौर पर रजिस्ट्रेशन होना भी जरूरी है। AIBE के लिए लॉ की पढ़ाई में किसी खास प्रतिशत की अनिवार्यता नहीं है। हालांकि, उम्मीदवार को अपनी यूनिवर्सिटी के नियमों के अनुसार लॉ डिग्री पास करनी होगी और ग्रेजुएशन के लिए निर्धारित न्यूनतम अंक हासिल करने होंगे।
AIBE 22 के लिए जरूरी दस्तावेज
आवेदन करते समय उम्मीदवारों को कुछ जरूरी दस्तावेजों की जरूरत होगी। इनमें एडवोकेट आईडी कार्ड, एनरोलमेंट सर्टिफिकेट, स्कैन की गई फोटो और हस्ताक्षर शामिल हैं। इसके अलावा आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को कैटेगरी सर्टिफिकेट और दिव्यांग उम्मीदवारों को डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट भी तैयार रखना होगा।
कितनी है आवेदन फीस?
AIBE 22 के लिए आवेदन शुल्क कैटेगरी के अनुसार अलग-अलग है।
जनरल और ओबीसी: 3500 रुपये
एससी और एसटी: 2500 रुपये
29 नवंबर को होगी AIBE 22 परीक्षा
AIBE 22 परीक्षा का आयोजन 29 नवंबर 2026 को किया जाएगा। परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड 14 नवंबर 2026 को आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किया जाएगा।
इस परीक्षा का उद्देश्य
ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन का आयोजन बार काउंसिल ऑफ इंडिया करती है। इस परीक्षा का उद्देश्य वकालत के पेशे में प्रवेश करने वाले योग्य उम्मीदवारों के कानूनी नॉलेज और पेशेवर क्षमता का आकलन करना है। परीक्षा में सफल होने और निर्धारित शर्तें पूरी करने वाले उम्मीदवारों को सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस दिया जाता है। यह सर्टिफिकेट वकालत करने के लिए जरूरी होता है।
लेखक के बारे मेंDheeraj Pal
संक्षिप्त विवरण:
धीरज पाल को पत्रकारिता के क्षेत्र में 7 साल का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान में काम करते हुए इन्हें 4 साल हो गए हैं। धीरज एजुकेशन रिपोर्टर के तौर पर काम कर चुके हैं। अपने करियर के दौरान धीरज ने राजनीति समाचार, एजुकेशन बीट के लिए ग्राउंड रिपोर्टिंग भी की है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
धीरज ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए इन मीडिया स्टडीज और राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज से जनसंचार एवं पत्रकारिता से परास्नातक की पढ़ाई की। धीरज पाल ने अपने पत्रकारिता कर की शुरुआत एपीएन न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने लोकमत न्यूज हिंदी और एनडीटीवी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। हिंदुस्तान लाइव में यूपी बोर्ड से लेकर उन्होंने लोकसभा चुनाव कवर करने साथ-साथ खेल जैसे बीट पर काम किया। अब इनका एकमात्र उद्देश्य करियर और एजुकेशन से जुड़ी रुचिगत, सरल, प्रमाणिक और पाठक-हितैषी रूप में प्रस्तुत करना है।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के निवासी धीरज पाल को पत्रकारिता और ज्योतिषीय अध्ययन के साथ-साथ घूमने, किताबें पढ़ने और क्रिकेट खेलने का शौक है।
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उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के निवासी धीरज पाल को पत्रकारिता के साथ-साथ घूमने, किताबें पढ़ने और क्रिकेट खेलने का शौक है।