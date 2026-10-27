एआईबीई 22 के आवेदन की अंतिम तारीख आज, यहां से करें अप्लाई, जानें कब होगा एग्जाम

ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन (AIBE) 22 के लिए रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख आज यानी 27 अक्टूबर है। ऐसे में जिन उम्मीदवारों ने अब तक आवेदन नहीं किया है, वो आधिकारिक वेबसाइट allindiabarexamination.com पर जाकर AIBE 22 के लिए आवेदन कर सकते हैं।

ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन (AIBE) 22 के लिए रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख आज यानी 27 अक्टूबर है। ऐसे में जिन उम्मीदवारों ने अब तक आवेदन नहीं किया है, वो आधिकारिक वेबसाइट allindiabarexamination.com पर जाकर AIBE 22 के लिए आवेदन कर सकते हैं। बता दें कि आवदेन की शुरुआत 19 अगस्त से हो गई थी। रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी होने के बाद बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) उम्मीदवारों को आवेदन फॉर्म में जरूरी सुधार करने का मौका भी देगा। इसके लिए 30 अक्टूबर 2026 तक करेक्शन विंडो खुली रहेगी। उम्मीदवार इस दौरान अपने आवेदन में दर्ज कुछ जानकारियों को ठीक कर सकेंगे।

कैसे करें आवेदन AIBE 22 के आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को सबसे पहले आधिकारिक पोर्टल https://www.allindiabarexamination.com/ पर जाना होगा।

यहां नाम, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दर्ज कर रजिस्ट्रेशन करना होगा।

इसके बाद OTP के जरिए मोबाइल नंबर और ईमेल का वेरिफिकेशन पूरा करना होगा।

रजिस्ट्रेशन के बाद उम्मीदवारों को अपनी शैक्षणिक योग्यता और स्टेट बार काउंसिल रजिस्ट्रेशन से जुड़ी जानकारी दर्ज करनी होगी।

इसके साथ ही अपनी पसंद का परीक्षा केंद्र चुनना होगा।

आवेदन के अंतिम चरण में पासपोर्ट साइज फोटो, हस्ताक्षर और एनरोलमेंट सर्टिफिकेट जैसे जरूरी दस्तावेज अपलोड कर निर्धारित ऑनलाइन शुल्क जमा करना होगा।

AIBE 22 के आवेदन करने के लिए डायरेक्ट लिंक- https://aibe.digivarsity.online/WebApp/Forms/Authentication.aspx

कौन कर सकता है AIBE 22 के लिए आवेदन? AIBE में शामिल होने के लिए उम्मीदवार का लॉ ग्रेजुएट होना जरूरी है। उम्मीदवार ने BCI से मान्यता प्राप्त संस्थान से 3 वर्षीय या 5 वर्षीय लॉ डिग्री पूरी की होनी चाहिए। इसके साथ ही डिग्री को बार काउंसिल ऑफ इंडिया से अप्रूव होना जरूरी है। उम्मीदवार का किसी स्टेट बार काउंसिल में एडवोकेट के तौर पर रजिस्ट्रेशन होना भी जरूरी है। AIBE के लिए लॉ की पढ़ाई में किसी खास प्रतिशत की अनिवार्यता नहीं है। हालांकि, उम्मीदवार को अपनी यूनिवर्सिटी के नियमों के अनुसार लॉ डिग्री पास करनी होगी और ग्रेजुएशन के लिए निर्धारित न्यूनतम अंक हासिल करने होंगे।

AIBE 22 के लिए जरूरी दस्तावेज आवेदन करते समय उम्मीदवारों को कुछ जरूरी दस्तावेजों की जरूरत होगी। इनमें एडवोकेट आईडी कार्ड, एनरोलमेंट सर्टिफिकेट, स्कैन की गई फोटो और हस्ताक्षर शामिल हैं। इसके अलावा आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को कैटेगरी सर्टिफिकेट और दिव्यांग उम्मीदवारों को डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट भी तैयार रखना होगा।

कितनी है आवेदन फीस? AIBE 22 के लिए आवेदन शुल्क कैटेगरी के अनुसार अलग-अलग है।

जनरल और ओबीसी: 3500 रुपये

एससी और एसटी: 2500 रुपये

29 नवंबर को होगी AIBE 22 परीक्षा AIBE 22 परीक्षा का आयोजन 29 नवंबर 2026 को किया जाएगा। परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड 14 नवंबर 2026 को आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किया जाएगा।