AIBE 22 Exam Date 2026: बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने जारी किया एग्जाम शेड्यूल, 19 अगस्त से शुरू होंगे आवेदन

बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) ने ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन (AIBE) XXII 2026 की परीक्षा तिथि आधिकारिक तौर पर घोषित कर दी है। इस घोषणा के साथ ही देशभर के हजारों कानून स्नातकों का इंतजार खत्म हो गया है, जो एडवोकेट के रूप में प्रैक्टिस शुरू करने के लिए इस परीक्षा का इंतजार कर रहे थे।

AIBE 22 Exam Date 2026: बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) ने ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन (AIBE) XXII 2026 की परीक्षा तिथि आधिकारिक तौर पर घोषित कर दी है। इस घोषणा के साथ ही देशभर के हजारों कानून स्नातकों का इंतजार खत्म हो गया है, जो एडवोकेट के रूप में प्रैक्टिस शुरू करने के लिए इस परीक्षा का इंतजार कर रहे थे। BCI के नोटिफिकेशन के अनुसार, AIBE 22 परीक्षा 29 नवंबर 2026 यानी रविवार को आयोजित की जाएगी, जबकि ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 19 अगस्त 2026 से शुरू होगी।

AIBE परीक्षा उन उम्मीदवारों के लिए अनिवार्य है, जिन्होंने किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एलएलबी (LLB) की पढ़ाई पूरी कर ली है और अपने-अपने स्टेट बार काउंसिल में नामांकन करा लिया है। इस परीक्षा में सफल होने वाले अभ्यर्थियों को Certificate of Practice (CoP) जारी किया जाता है, जिसके बाद वे देश की अदालतों में अधिवक्ता (Advocate) के रूप में कानूनी प्रैक्टिस करने के पात्र बन जाते हैं।

बार काउंसिल ऑफ इंडिया जल्द ही विस्तृत सूचना पुस्तिका (Information Bulletin) भी जारी करेगा, जिसमें आवेदन की अंतिम तिथि, शुल्क, एडमिट कार्ड जारी होने की तारीख, परीक्षा केंद्र, परीक्षा पैटर्न और अन्य महत्वपूर्ण दिशा-निर्देशों की जानकारी दी जाएगी। इसलिए अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे समय-समय पर आधिकारिक वेबसाइट पर नजर बनाए रखें।

महत्वपूर्ण तिथियां ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू: 19 अगस्त 2026

आवेदन की अंतिम तिथि: 27 अक्टूबर 2026

आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि: 28 अक्टूबर 2026

आवेदन सुधार (Correction Window) की अंतिम तिथि: 30 अक्टूबर 2026

एडमिट कार्ड जारी होने की तिथि: 14 नवंबर 2026

AIBE 22 परीक्षा की तिथि: 29 नवंबर 2026

संभावित रिजल्ट जारी होने की तिथि: 7 से 10 जनवरी 2027

AIBE 22 Exam 2026 के लिए कौन आवेदन कर सकता है? एलएलबी (LLB) की डिग्री प्राप्त कर चुके उम्मीदवार आवेदन के पात्र हैं।

अभ्यर्थी का किसी भी राज्य बार काउंसिल (State Bar Council) में नामांकन (Enrollment) होना अनिवार्य है।

उम्मीदवारों को निर्धारित समय सीमा के भीतर ऑनलाइन आवेदन करना होगा।

आवेदन के दौरान सभी आवश्यक दस्तावेज सही प्रारूप में अपलोड करना जरूरी होगा।

Certificate of Practice (CoP) केवल उन उम्मीदवारों को जारी किया जाएगा, जो AIBE 22 परीक्षा सफलतापूर्वक पास करेंगे।

परीक्षा, एडमिट कार्ड, आंसर-की और रिजल्ट से जुड़े सभी नवीनतम अपडेट के लिए उम्मीदवारों को समय-समय पर AIBE की आधिकारिक वेबसाइट चेक करते रहना चाहिए।

AIBE 22 Registration 2026 के लिए आवेदन कैसे करें? सबसे पहले AIBE की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।

होमपेज पर दिए गए AIBE XXII Registration लिंक पर क्लिक करें।

अपनी व्यक्तिगत (Personal) और शैक्षणिक (Academic) जानकारी दर्ज कर नया रजिस्ट्रेशन करें।

रजिस्ट्रेशन के बाद प्राप्त यूजर आईडी और पासवर्ड की मदद से लॉगिन करें।

आवेदन पत्र में मांगी गई सभी जानकारी सावधानीपूर्वक भरें।

आवश्यक दस्तावेज निर्धारित प्रारूप में अपलोड करें।

निर्धारित आवेदन शुल्क का ऑनलाइन भुगतान करें।

सभी जानकारी की जांच करने के बाद आवेदन पत्र सबमिट करें।

भविष्य के लिए आवेदन पत्र की कन्फर्मेशन पेज/रसीद डाउनलोड कर उसका प्रिंटआउट सुरक्षित रखें।