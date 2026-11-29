परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को अपने एडमिट कार्ड और जरूरी डॉक्यूमेंट्स के साथ एग्जाम सेंटर पर पहुंचना होगा। परीक्षा के लिए रिपोर्टिंग टाइम सुबह 11:30 बजे निर्धारित किया गया है। उम्मीदवार दोपहर 1:15 बजे तक ही परीक्षा केंद्र में प्रवेश कर सकेंगे।

बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) की ओर से ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन (AIBE) 22 का आयोजन आज यानी 29 नवंबर 2026 को किया जाएगा। परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को अपने एडमिट कार्ड और जरूरी डॉक्यूमेंट्स के साथ एग्जाम सेंटर पर पहुंचना होगा। परीक्षा में किसी भी तरह की परेशानी से बचने के लिए उम्मीदवारों को एग्जाम गाइडलाइंस और प्रतिबंधित सामान की जानकारी पहले ही ले लेनी चाहिए। बता दें कि परीक्षा के लिए रिपोर्टिंग टाइम सुबह 11:30 बजे निर्धारित किया गया है। उम्मीदवार दोपहर 1:15 बजे तक ही परीक्षा केंद्र में प्रवेश कर सकेंगे। परीक्षा दोपहर 1 बजे से शाम 4 बजे तक आयोजित होगी।

रिपोर्टिंग टाइम से पहले पहुंचें उम्मीदवारों को अपने निर्धारित परीक्षा केंद्र पर रिपोर्टिंग टाइम से काफी पहले पहुंचना चाहिए। परीक्षा केंद्र पर पहुंचने के बाद अधिकारियों की ओर से जारी निर्देशों का पालन करना जरूरी है। उम्मीदवार घर से निकलने से पहले एक बार सभी डॉक्यूमेंट्स की जांच कर लें, ताकि एग्जाम सेंटर पर किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े।

AIBE 22 Exam 2026: परीक्षा का मोड एआईबीई 22 परीक्षा ऑफलाइन यानी पेन और पेपर मोड में आयोजित की जाएगी। उम्मीदवारों को परीक्षा के दौरान उत्तर देने के लिए बॉलपॉइंट पेन साथ लेकर जाना होगा।

AIBE 22: परीक्षा केंद्र पर ले जाएं ये दस्तावेज परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को नीच दी गई दस्तावेज और सामान अपने साथ रखना होगा:

एडमिट कार्ड का प्रिंटआउट।

सरकार की ओर से जारी वैध फोटो पहचान पत्र।

परीक्षा के लिए बॉलपॉइंट पेन।

उम्मीदवार यह जरूर चेक कर लें कि उनके पहचान पत्र पर दर्ज नाम और अन्य जानकारियां एडमिट कार्ड में दी गई जानकारी से मेल खाती हों। पहचान पत्र और एडमिट कार्ड में जानकारी अलग होने पर परीक्षा केंद्र पर परेशानी हो सकती है।

AIBE 22 Admit Card: कहां से डाउनलोड करें? एआईबीई 22 का एडमिट कार्ड 14 नवंबर को जारी किया गया था। जिन उम्मीदवारों ने अब तक अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं किया है, वे आधिकारिक वेबसाइट allindiabarexamination.com पर जाकर इसे डाउनलोड कर सकते हैं।

उम्मीदवारों को एडमिट कार्ड का प्रिंटआउट निकालकर परीक्षा केंद्र पर ले जाना होगा। परीक्षा से पहले एडमिट कार्ड पर दर्ज सभी जानकारियों को ध्यान से जांच लें। इसमें रोल नंबर, फोटो, परीक्षा केंद्र और रिपोर्टिंग टाइम जैसी जानकारी शामिल है। परीक्षा केंद्र पर पहुंचने से पहले अपने निर्धारित सेंटर और रिपोर्टिंग टाइम की जानकारी जरूर देख लें।

इन चीजों पर रहेगी रोक बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने परीक्षा हॉल में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ले जाने पर प्रतिबंध लगाया है। उम्मीदवारों को मोबाइल फोन, स्मार्टवॉच, कैलकुलेटर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स परीक्षा केंद्र के अंदर ले जाने की अनुमति नहीं होगी।

इसके अलावा, उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्र पर बैग या हैंडबैग ले जाने से बचना चाहिए। इसलिए परीक्षा के लिए निकलने से पहले अपने सामान की जांच कर लें और केवल जरूरी दस्तावेज ही साथ रखें।

परीक्षा में क्या पहनकर जाएं? ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन (AIBE) 22 के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया की ओर से कोई खास ड्रेस कोड निर्धारित नहीं किया गया है। हालांकि, उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा केंद्र पर आरामदायक और सिंपल कपड़े पहनकर जाएं।

उम्मीदवार शर्ट और ट्राउजर जैसे फॉर्मल या सेमी-फॉर्मल कपड़े पहन सकते हैं। महिलाएं साड़ी पहनकर भी परीक्षा में शामिल हो सकती हैं। इसके अलावा, कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना चाहिए:

- धार्मिक कारणों को छोड़कर किसी भी तरह की टोपी या स्कार्फ पहनने से बचें।

- सुरक्षा जांच को ध्यान में रखते हुए जैकेट और स्वेटर जैसे मोटे कपड़े न पहनें।