AIBE Result 2026: जल्द जारी होगा एआईबीई 21 का रिजल्ट, ऐसे डाउनलोड कर सकेंगे स्कोरकार्ड

रिजल्ट घोषित होते ही अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट allindiabarexamination.com पर जाकर अपने लॉगिन विवरण की मदद से स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकेंगे।

बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) जल्द ही ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन (AIBE XXI) 2026 का रिजल्ट जल्द ही घोषित कर सकता है। हालांकि, परिणाम जारी करने की आधिकारिक तारीख और समय का अभी ऐलान नहीं किया गया है। BCI ने हाल ही में AIBE 21 की फाइनल आंसर-की जारी की है और बताया है कि रिजल्ट इसी फाइनल आंसर-की के आधार पर तैयार किया जाएगा।

फाइनल आंसर-की जारी होने के बाद अब माना जा रहा है कि उम्मीदवारों का इंतजार जल्द खत्म हो सकता है। रिजल्ट घोषित होते ही अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट allindiabarexamination.com पर जाकर अपने लॉगिन विवरण की मदद से स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकेंगे।

AIBE 21 Result 2026: ऐसे करें स्कोरकार्ड डाउनलोड स्टेप 1: उम्मीदवार सबसे पहले AIBE की आधिकारिक वेबसाइट allindiabarexamination.com पर जाएं।

स्टेप 2: होमपेज पर 'AIBE XXI Result 2026' या 'Scorecard' लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3: अब अपना रोल नंबर, जन्मतिथि या अन्य आवश्यक लॉगिन विवरण दर्ज करें।

स्टेप 4: जानकारी भरने के बाद Submit बटन पर क्लिक करें। आपका रिजल्ट स्क्रीन पर दिखाई देगा।

स्टेप 5: स्कोरकार्ड डाउनलोड करें और भविष्य के उपयोग के लिए उसका प्रिंटआउट या डिजिटल कॉपी सुरक्षित रख लें।

पास होने के लिए कितने अंक जरूरी हैं? AIBE 21 में सामान्य और ओबीसी वर्ग के उम्मीदवारों को पास होने के लिए कम से कम 45 प्रतिशत अंक हासिल करने होंगे। वहीं एससी, एसटी और दिव्यांग (PwD) वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 40 प्रतिशत अंक निर्धारित किए गए हैं। अंतिम परिणाम फाइनल आंसर-की के आधार पर तैयार किया जाएगा।

स्कोरकार्ड में क्या-क्या जानकारी होगी? AIBE 21 के स्कोरकार्ड में उम्मीदवार का नाम, रोल नंबर, पंजीकरण संख्या, प्राप्त अंक, क्वालिफाई/नॉन-क्वालिफाई स्टेटस समेत अन्य जरूरी जानकारी दर्ज होगी। यदि स्कोरकार्ड में किसी प्रकार की गलती दिखाई देती है, तो उम्मीदवारों को तुरंत बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) से संपर्क करना चाहिए।

रिजल्ट के बाद क्या होगा? AIBE 21 में सफल होने वाले उम्मीदवार सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस (Certificate of Practice - CoP) प्राप्त करने के पात्र होंगे। CoP मिलने के बाद वे भारत की अदालतों में आधिकारिक रूप से वकालत (Practice) कर सकेंगे। वहीं, जो उम्मीदवार इस बार परीक्षा पास नहीं कर पाएंगे, वे BCI द्वारा आयोजित अगले AIBE सत्र में दोबारा परीक्षा देकर अपनी योग्यता साबित कर सकते हैं।

कब हुआ था एग्जाम बताते चलें कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) 7 जून को दोपहर 1 बजे से शाम 4 बजे के बीच ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 21 (XXI) आयोजित हुई।