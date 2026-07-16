AIBE 21 Result 2026: आज जारी हो सकता है रिजल्ट, जानें कब और कैसे चेक करें स्कोरकार्ड

बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) आज यानी AIBE 21 रिजल्ट 2026 जारी कर सकती है। रिजल्ट जारी होने के बाद अभ्यर्थी BCI की आधिकारिक वेबसाइट allindiabarexamination.com पर जाकर अपने लॉगिन क्रेडेंशियल्स की मदद से स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकेंगे।

ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन (AIBE) 21 में शामिल हुए उम्मीदवारों का इंतजार अब जल्द खत्म हो सकता है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) आज यानी AIBE 21 रिजल्ट 2026 जारी कर सकती है। हालांकि इसकी ऑफिशियल घोषणा नहीं हुई है। रिजल्ट जारी होने के बाद अभ्यर्थी BCI की आधिकारिक वेबसाइट allindiabarexamination.com पर जाकर अपने लॉगिन क्रेडेंशियल्स की मदद से स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकेंगे।

रिजल्ट में क्या-क्या जानकारी दी जाएगी जारी होने वाले AIBE 21 स्कोरकार्ड में उम्मीदवार का प्राप्तांक (Marks), परीक्षा में पास या फेल होने की स्थिति (Qualifying Status) और सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस (Certificate of Practice - CoP) के लिए पात्रता की जानकारी दी जाएगी।

पास होने के बाद क्या होगा? जो उम्मीदवार परीक्षा में निर्धारित न्यूनतम अंक हासिल करेंगे, उन्हें प्रैक्टिस के लिए सर्टिफिकेट (CoP) प्रदान किया जाएगा, जिसके बाद वे देश में वकालत करने के लिए पात्र माने जाएंगे। रिजल्ट देखने के साथ ही उम्मीदवारों को कैटेगरी के अनुसार निर्धारित क्वालिफाइंग मार्क्स भी जरूर जांच लेने चाहिए। इससे यह स्पष्ट हो जाएगा कि उन्होंने परीक्षा पास की है या नहीं।

AIBE 21 Result 2026: कैटेगरी के अनुसार इतने अंक लाने पर होंगे पास बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) ने AIBE 21 परीक्षा के लिए विभिन्न श्रेणियों के उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम क्वालिफाइंग मार्क्स तय किए हैं। रिजल्ट जारी होने के बाद अभ्यर्थी अपने प्राप्त अंकों की तुलना इन अंकों से कर यह जान सकेंगे कि वे परीक्षा में सफल हुए हैं या नहीं।

सामान्य वर्ग: इस श्रेणी के उम्मीदवारों को परीक्षा पास करने के लिए कम से कम 43 अंक (45%) हासिल करने होंगे।

अन्य पिछड़ा वर्ग: OBC वर्ग के अभ्यर्थियों को कम से कम 38 अंक (45%) लाने होंगे, तभी उन्हें सफल माना जाएगा।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (SC/ST): SC और ST वर्ग के उम्मीदवारों को परीक्षा पास करने के लिए कम से कम 32 अंक (40%) प्राप्त करना अनिवार्य है।

उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि रिजल्ट जारी होने के बाद अपने स्कोरकार्ड में दर्ज अंकों की तुलना इन कैटेगरी-वार क्वालिफाइंग मार्क्स से जरूर करें। इससे यह स्पष्ट हो जाएगा कि वे प्रैक्टिस का सर्टिफिकेट (CoP) पाने के लिए पात्र हैं या नहीं।

ऐसे डाउनलोड कर सकेंगे AIBE 21 रिजल्ट सबसे पहले बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) की आधिकारिक वेबसाइट allindiabarexamination.com पर जाएं।

होमपेज पर AIBE 21 Result 2026 के लिंक पर क्लिक करें।

अब अपना रजिस्ट्रेशन नंबर/यूजर आईडी और पासवर्ड दर्ज करके लॉगिन करें।

लॉगिन करते ही आपका स्कोरकार्ड स्क्रीन पर दिखाई देगा।

स्कोरकार्ड में अपने अंक, क्वालिफाइंग स्टेटस और अन्य विवरण ध्यान से जांच लें।

भविष्य के लिए स्कोरकार्ड डाउनलोड कर उसका प्रिंटआउट भी सुरक्षित रख लें।

कब हुआ था एग्जाम बताते चलें कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) 7 जून को दोपहर 1 बजे से शाम 4 बजे के बीच ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 21 (XXI) आयोजित हुई।