AIBE 21 Result 2026 Out, Direct Link : बार काउंसिल ने जारी किए नतीजे, पासिंग मार्क्स में भी बड़ी राहत
AIBE 21 Result 2026 Out, Direct Link : बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने AIBE 21 रिजल्ट 2026 को घोषित कर दिया है। यहां जानें पूरी डिटेल।
AIBE 21 Result 2026 Out, Direct Link : लॉ की पढ़ाई पूरी करने के बाद वकालत के पेशे में कदम रखने का सपना देख रहे हजारों नौजवानों के लिए एक बेहद शानदार खबर सामने आई है। अगर आपने भी बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) की तरफ से आयोजित ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन (AIBE) 21 की परीक्षा दी थी, तो अब आपके लंबे इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई हैं। बार काउंसिल ने आधिकारिक तौर पर AIBE 21 परीक्षा के नतीजे घोषित कर दिए हैं। इस बार के नतीजों में एक खास बात यह देखने को मिली कि पासिंग मार्क्स में थोड़ी ढील दी गई है, जिससे हजारों उम्मीदवारों के चेहरे पर मुस्कान आ गई है।
7 जून को हुई थी परीक्षा
आपको बता दें कि यह परीक्षा देशभर के 60 अलग-अलग शहरों में बनाए गए 292 एग्जाम सेंटर्स पर 7 जून 2026 को बड़ी ही सख्ती और पुख्ता इंतजामों के बीच करवाई गई थी। इस साल परीक्षा को लेकर युवाओं में भारी उत्साह दिखा और कुल 1,75,701 उम्मीदवारों ने इसमें हिस्सा लिया था। अगर आंकड़ों पर गौर करें तो परीक्षा देने वालों में 1,10,909 पुरुष, 64,784 महिलाएं और 8 ट्रांसजेंडर उम्मीदवार शामिल थे। अब जब रिजल्ट सामने आ गया है, तो पास होने वालों का कुल आंकड़ा 1,15,805 रहा है। इस लिहाज से इस बार परीक्षा का ओवरऑल पासिंग परसेंटेज करीब 65.92 फीसदी दर्ज किया गया है। यह आंकड़ा इस बात की गवाही देता है कि युवा वकीलों ने इस इम्तिहान के लिए कितनी कड़ी मेहनत की थी।
अब बात करते हैं उस अहम फैसले की जिसने बहुत से स्टूडेंट्स की चिंता दूर कर दी है। दरअसल, फाइनल रिजल्ट जारी करने से पहले बीसीआई की मॉनिटरिंग कमेटी ने क्वेश्चन पेपर और रिजल्ट की समरी का बहुत ही बारीकी से रिव्यू किया। इस रिव्यू और उम्मीदवारों के ओवरऑल परफॉर्मेंस को देखने के बाद कमेटी ने आम सहमति से यह तय किया कि क्वालिफाइंग मार्क्स यानी पास होने के लिए जरूरी नंबरों में 3 अंकों की छूट दी जाए। आपको याद दिला दें कि शुरुआत में नियम के मुताबिक जनरल कैटेगरी के लिए 100 में से 45 नंबर और एससी, एसटी के साथ-साथ दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए 40 नंबर पासिंग मार्क्स के तौर पर तय किए गए थे। लेकिन अब इन 3 नंबरों की कटौती ने उन उम्मीदवारों की नैया पार लगा दी है, जो बिल्कुल किनारे पर आकर अटक सकते थे।
कैसे चेक करें रिजल्ट?
अगर आप भी इस परीक्षा में बैठे थे और अपना रिजल्ट चेक करना चाहते हैं, तो आपको बस ऑफिशियल वेबसाइट allindiabarexamination.com पर जाना होगा। वहां अपने लॉग-इन क्रेडेंशियल्स डालकर आप अपना स्कोरकार्ड देख और डाउनलोड कर सकते हैं। भारत में किसी भी अदालत में वकालत की प्रैक्टिस करने के लिए इस परीक्षा को पास करना एकदम अनिवार्य है। इसे क्लियर करने के बाद ही आपको 'सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस' (COP) मिलता है, जो एक तरह से कोर्ट में प्रैक्टिस करने का आपका लाइसेंस होता है।
अगली परीक्षा का भी शेड्यूल जारी
इसके अलावा उन युवाओं के लिए भी एक जरूरी सूचना है जो किसी वजह से यह परीक्षा पास नहीं कर पाए या जो अब नए सिरे से तैयारी कर रहे हैं। बार काउंसिल ने अगली परीक्षा यानी ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन (AIBE) 22 का भी पूरा शेड्यूल जारी कर दिया है। यह अगली परीक्षा इसी साल 29 नवंबर 2026 को आयोजित की जाएगी। इसके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस 19 अगस्त 2026 से शुरू होगा और फॉर्म भरने की आखिरी तारीख 27 अक्टूबर 2026 तय की गई है। उम्मीदवार 28 अक्टूबर तक अपनी फीस जमा कर सकेंगे। फॉर्म में किसी भी तरह की गलती सुधारने के लिए करेक्शन विंडो 30 अक्टूबर तक खुली रहेगी। इसके बाद 14 नवंबर को एडमिट कार्ड जारी कर दिए जाएंगे और उम्मीद है कि 7 जनवरी से 10 जनवरी 2027 के बीच इस परीक्षा के नतीजे भी घोषित कर दिए जाएंगे।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
विशेषज्ञताएं
- शिक्षा, करियर और नौकरियों से जुड़ी खबरों पर विशेष रुचि और निरंतर लेखन
- नीट, जेईई और राज्यवार बोर्ड परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों, बदलावों और परिणामों पर गहन फोकस
- UPSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, RPSC और JPSC जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी, पैटर्न और नीतिगत पहलुओं पर पैनी नजर
- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव