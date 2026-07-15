AIBE 21 Result 2026 Date: AIBE 21 परीक्षा 2026 रिजल्ट का इंतजार, यहां मिलेगा Link
AIBE 21 Result 2026 Date: बार काउंसिल ऑफ इंडिया जल्द ही AIBE 21 का रिजल्ट घोषित करने जा रहा है। परीक्षार्थी आधिकारिक वेबसाइट पर रोल नंबर से अपना स्कोरकार्ड देख सकेंगे।
AIBE 21 Result 2026 Date: देशभर के अदालतों में वकालत करने का सपना देख रहे लॉ ग्रेजुएट्स के लिए एक बेहद अहम अपडेट है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) द्वारा आयोजित की गई ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन (AIBE 21 / XXI) का रिजल्ट जल्द ही आधिकारिक वेबसाइट allindiabarexamination.com पर जारी होने की उम्मीद है। जो उम्मीदवार देश के विभिन्न कोर्ट और ट्रिब्यूनल में कानूनी रूप से वकालत का अभ्यास करना चाहते हैं, उनके लिए इस परीक्षा को पास करना और सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस (CoP) प्राप्त करना अनिवार्य होता है।
नेगेटिव मार्किंग नहीं
यह परीक्षा उन सभी लॉ छात्रों के लिए एक बड़ा टर्निंग पॉइंट होती है जो अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद कोर्ट रूम में कदम रखना चाहते हैं। इस परीक्षा की सबसे अच्छी और राहत देने वाली बात यह है कि इसमें कोई 'नेगेटिव मार्किंग' नहीं होती है। इसका मतलब यह है कि अगर आपका कोई उत्तर गलत भी हो जाता है, तो आपके सही नंबरों में से अंक नहीं काटे जाते। इस वजह से छात्र बिना किसी डर के सभी बहुविकल्पीय प्रश्नों (MCQs) को हल कर सकते हैं।
असफलता से डरें नहीं, मिलता है दोबारा मौका
जो अभ्यर्थी इस परीक्षा को पास कर लेंगे, वे देश के किसी भी न्यायालय में वकालत करने के पात्र बन जाएंगे। हालांकि, यदि कोई उम्मीदवार इस बार परीक्षा पास नहीं कर पाता है, तो उसे घबराने की जरूरत नहीं है। इस परीक्षा में फेल होने पर कोई पेनल्टी या पाबंदी नहीं होती है और वे छात्र बार काउंसिल की अगली परीक्षा में दोबारा रजिस्ट्रेशन कराकर बैठ सकते हैं।
अपना स्कोरकार्ड ऐसे डाउनलोड करें (स्टेप-बाय-स्टेप प्रक्रिया)
परिणाम जारी होने के बाद छात्र कुछ बेहद आसान चरणों का पालन करके अपना रिजल्ट डाउनलोड कर सकते हैं:
स्टेप 1: सबसे पहले ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की आधिकारिक वेबसाइट allindiabarexamination.com पर जाएं।
स्टेप 2: होमपेज पर दिखाई दे रहे "AIBE XXI (21) Result 2026" वाले लिंक पर क्लिक करें।
स्टेप 3: अब आपके सामने एक नया लॉगिन पेज खुलेगा, जहां अपना रोल नंबर और जन्म तिथि दर्ज करें।
स्टेप 4: डिटेल्स भरने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक करें।
स्टेप 5: आपका स्कोरकार्ड स्क्रीन पर आ जाएगा, जिसे आप भविष्य के संदर्भ के लिए डाउनलोड और प्रिंट कर सकते हैं।
रिजल्ट के बाद आगे क्या होगा?
परीक्षा पास करने के बाद डिजिटल वेरिफिकेशन की प्रक्रिया AIBESCOPE मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से रिजल्ट घोषित होने के तीन से चार हफ्तों के भीतर पूरी हो जाती है। वहीं, संबंधित राज्य बार काउंसिल द्वारा फिजिकल सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस (CoP) जारी करने में आम तौर पर तीन से पांच महीने का समय लगता है।
लेखक के बारे मेंPrachi
शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।
अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।
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रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।
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बोर्ड परीक्षा अपडेट्स और रिजल्ट एनालिसिस
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