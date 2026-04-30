AIBE 21 Exam 2026: AIBE 21 रजिस्ट्रेशन का आखिरी दिन आज, इस Direct Link से ऐसे करें स्टेप-बाय-स्टेप अप्लाई
AIBE 21 Exam 2026: बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) आज यानी 30 अप्रैल 2026 को रजिस्ट्रेशन की विंडो बंद कर देगा। जिन लॉ ग्रेजुएट्स ने अभी तक अपना फॉर्म नहीं भरा है, उनके पास अब कुछ ही घंटे बचे हैं।
AIBE 21 Exam 2026: देश भर के अदालतों में प्रैक्टिस करने के लिए अनिवार्य 'ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन' (AIBE 21) के लिए आवेदन करने का आज अंतिम दिन है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) आज यानी 30 अप्रैल 2026 को रजिस्ट्रेशन की विंडो बंद कर देगा। जिन लॉ ग्रेजुएट्स ने अभी तक अपना फॉर्म नहीं भरा है, उनके पास आधिकारिक वेबसाइट allindiabarexamination.com पर जाकर आवेदन करने के लिए अब कुछ ही घंटे बचे हैं।
महत्वपूर्ण समय सीमा
उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे अंतिम समय की तकनीकी खराबी या वेबसाइट पर भारी ट्रैफिक से बचने के लिए जल्द से जल्द अपना रजिस्ट्रेशन और फीस का भुगतान पूरा कर लें।
रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि: 30 अप्रैल 2026
आवेदन शुल्क भुगतान की अंतिम तिथि: 30 अप्रैल 2026
परीक्षा की तिथि: 7 जून 2026
AIBE का महत्व
ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन उन लॉ ग्रेजुएट्स के लिए एक अनिवार्य परीक्षा है जो भारत की अदालतों में वकालत करना चाहते हैं। इस परीक्षा में उत्तीर्ण होने के बाद ही उम्मीदवारों को 'सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस' (COP) मिलता है, जो उन्हें स्थायी रूप से कानूनी अभ्यास करने के लिए पात्रता प्रदान करता है।
बीसीआई ने सभी उम्मीदवारों से अपील की है कि वे किसी भी प्रकार की भ्रामक या सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली फर्जी खबरों पर भरोसा न करें। परीक्षा से जुड़ी किसी भी अपडेट, समय सारिणी या अन्य परिवर्तनों के लिए केवल आधिकारिक वेबसाइट allindiabarexamination.com को ही चेक करें।
आवेदन के लिए आवश्यक डॉक्यूमेंट और योग्यता
AIBE 21 के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट का होना अनिवार्य है:
शैक्षणिक योग्यता: उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 3 वर्षीय या 5 वर्षीय LL.B. की डिग्री होनी चाहिए। आवेदक का किसी भी राज्य के बार काउंसिल में एक वकील के रूप में नामांकित होना अनिवार्य है।
जरूरी फाइल्स: हालिया पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर की स्कैन कॉपी और नामांकन प्रमाणपत्र।
कैसे करें आवेदन? (स्टेप-बाय-स्टेप गाइड)
छात्रों की सुविधा के लिए आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन है:
- सबसे पहले आधिकारिक पोर्टल allindiabarexamination.com पर जाएं।
2. होमपेज पर मौजूद 'Registration for AIBE XXI' लिंक पर क्लिक करें।
3. अपना नाम, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी का उपयोग करके रजिस्टर करें।
4. लॉगिन करने के बाद अपना व्यक्तिगत विवरण, शैक्षणिक जानकारी और बार नामांकन संख्या भरें।
5. फोटो और हस्ताक्षर जैसे आवश्यक डॉक्यूमेंट अपलोड करें।
6. अपनी श्रेणी के अनुसार आवेदन शुल्क का भुगतान करें और फॉर्म को सबमिट कर दें।
7. भविष्य के लिए कंफर्मेशन पेज का प्रिंटआउट जरूर लें।
परीक्षा का पैटर्न
AIBE एक ओपन-बुक परीक्षा नहीं है, लेकिन इसमें उम्मीदवारों को बिना किसी नोट्स या कमेंट्री के केवल ‘बेयर एक्ट्स’ ले जाने की अनुमति होती है। यह परीक्षा ऑफलाइन मोड में आयोजित की जाती है और इसमें 100 बहुविकल्पीय प्रश्न (MCQs) पूछे जाते हैं।
लेखक के बारे मेंPrachi
शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।
अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।
विजन
प्राची का मानना है कि करियर चुनना केवल एक नौकरी पाना नहीं, बल्कि सही दिशा में अपना भविष्य सुरक्षित करना है। उनका उद्देश्य है कि हर छात्र और अभ्यर्थी तक बिना किसी भ्रम के, सटीक और सही समय पर जानकारी पहुंचे। वे पारदर्शिता और विश्वसनीयता को डिजिटल पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत मानती हैं।
रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।
विशेषज्ञता
बोर्ड परीक्षा अपडेट्स और रिजल्ट एनालिसिस
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