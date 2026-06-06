AIBE 21 Exam Rules : एआईबीई परीक्षा कल, बेयर एक्ट ले जाने की अनुमति, जानें एंट्री टाइम समेत 15 नियम
AIBE 21 परीक्षा 7 जून को दोपहर 1 बजे से 4 बजे तक आयोजित होगी। अभ्यर्थियों को एडमिट कार्ड और वैध फोटो आईडी के साथ सुबह 11:30 बजे तक केंद्र पर पहुंचना होगा, जबकि 1:15 बजे के बाद प्रवेश नहीं मिलेगा।
AIBE 21 Exam Guidelines : बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) कल 7 जून को दोपहर 1 बजे से शाम 4 बजे के बीच ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 21 (XXI) आयोजित करेगी। AIBE परीक्षा देने जा रहे छात्र अपने एडमिट कार्ड पर दी गई गाइडलाइंस जरूर पढ़ लें। परीक्षा केंद्र में प्रवेश के लिए एडमिट कार्ड के साथ सरकारी पहचान पत्र ले जाना अनिवार्य है। अभ्यर्थियों को दोपहर 1:15 बजे के बाद प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। केंद्र के भीतर गैजेट या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस व लिखित सामग्री प्रतिबंधित हैं, हालांकि बिना टिप्पणियों वाले बेयर एक्ट्स ले जाने की अनुमति है। आंसरशीट भरने के लिए केवल नीले या काले बॉल पेन का उपयोग किया जाना है।
गौरतलब है कि एआईबीई लॉ ग्रेजुएट्स के लिए एक राष्ट्रीय स्तरीय सर्टिफिकेशन एग्जाम है। प्रैक्टिस करने का सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए यह परीक्षा दी जाती है। इससे लॉ ग्रेजुएट्स को लॉ में प्रैक्टिस करने की इजाजत मिलती है। लॉ फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स भी इसमें बैठते हैं। एआईबीई 20 में 69.21 फीसदी अभ्यर्थी पास हुए थे।
एआईबीई 21 (AIBE XXI) परीक्षा के लिए 14 दिशानिर्देश -
क्या लाना अनिवार्य
1. उम्मीदवारों को अपने संबंधित परीक्षा केंद्र पर इस एडमिट कार्ड के साथ सरकार द्वारा जारी कोई एक फोटो आईडी प्रूफ (जैसे आधार कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस या स्टेट बार काउंसिल की नामांकन आईडी) लाना अनिवार्य है, बिना एडमिट कार्ड के परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति नहीं मिलेगी।
2. उम्मीदवार को कम से कम एक दिन पहले परीक्षा केंद्र का दौरा करने की सलाह दी जाती है ताकि वह परीक्षा वाले दिन समय से पहुंच सके।
11:30 बजे तक रिपोर्ट करें
3. उम्मीदवारों को सुबह 11:30 बजे तक अपने संबंधित परीक्षा केंद्र पर रिपोर्ट करना होगा।
1:15 बजे के बाद किसी को एंट्री नहीं
4. उम्मीदवारों को दोपहर 01:15 बजे के बाद परीक्षा केंद्र में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
5. परीक्षा केंद्र के अंदर केवल बेयर एक्ट्स (BARE ACTS) (बिना नोट्स और टिप्पणियों के) ले जाने की अनुमति है।
गैजेट बैन
6. मोबाइल फोन, स्मार्ट घड़ियां, बैग, कैलकुलेटर, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट या अन्य किताबें आदि परीक्षा केंद्र के अंदर सख्त मनाही हैं; किसी भी अनधिकृत सामग्री के साथ पाए जाने या नकल करने पर तुरंत अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।
7. परीक्षा की समाप्ति से पहले और उत्तर पुस्तिका सौंपे बिना परीक्षा हॉल छोड़ने की अनुमति नहीं मिलेगी।
नीले या काला बॉलपॉइंट पेन ही लाएं
8. उत्तर पुस्तिका पर सभी निशान केवल नीले/काले बॉलपॉइंट पेन से लगाए जाने चाहिए, पेंसिल के उपयोग पर उम्मीदवार को अयोग्य कर दिया जाएगा।
9. ओएमआर (OMR) उत्तर पुस्तिका पर प्रश्न पुस्तिका सेट कोड और रोल नंबर सही ढंग से भरें, कोई भी त्रुटि या चूक होने पर उत्तर पुस्तिका सीधे अस्वीकृत (reject) कर दी जाएगी।
10. 40% से अधिक विकलांगता के मामले में, प्रति घंटे 20 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाएगा, जिसके लिए निरीक्षक को विकलांगता प्रमाण पत्र की एक प्रमाणित प्रति जमा करनी होगी।
11. यदि किसी विकलांगता (जैसे अंधापन, लोकोमोटर विकलांगता (दोनों बाहें प्रभावित) या सेरेब्रल पाल्सी) के कारण उम्मीदवार स्वयं लिखने में असमर्थ है, तो उसे **एक लेखक (scribe) की सहायता** लेने का अधिकार है। यह लेखक स्नातक होना चाहिए, कानून या मानविकी का छात्र नहीं होना चाहिए, और उसे अपना पहचान/आधार कार्ड साथ रखना होगा। लेखक का विवरण परिशिष्ट-II (Appendix-II) के अनुसार भरा जाना चाहिए।
12. अन्य निर्दिष्ट विकलांगताओं के मामले में, लेखक की सुविधा प्राप्त करने के लिए सरकारी अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधिकारी/सिविल सर्जन से प्रमाणित एक प्रमाण पत्र** (परिशिष्ट-I के अनुसार) प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
13. परीक्षा के लिए उम्मीदवारी प्रोविजनल है, यदि किसी भी स्तर पर पाया गया कि उम्मीदवार पात्र नहीं है, तो उसकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।
14. निरीक्षकों द्वारा नकल करते या अनुचित साधनों का सहारा लेते पाए गए उम्मीदवारों को सामान्यतः परीक्षा देने से वंचित कर दिया जाएगा।
15.पासिंग मार्क्स
आपको बता दें कि AIBE परीक्षा पास करने के लिए जनरल और ओबीसी कैटेगरी के उम्मीदवारों को 45 प्रतिशत अंक प्राप्त करने होंगे। इसके अलावा एससी, एसटी और विकलांग कैटेगरी के उम्मीदवारों को 40 प्रतिशत अंक प्राप्त करने होंगे।
परीक्षा पैटर्न
कैंडिडेट से 100 अंकों की परीक्षा में कानून के विभिन्न पहलुओं को शामिल किया जाएगा जैसे-संवैधानिक कानून, इंडियन पिनल कोड, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, साक्ष्य अधिनियम, परिवार कानून, प्रशासनिक कानून, साइबर कानून, कराधान से संबंधित कानून, लॉ ऑफ कॉन्ट्रेक्ट, विशिष्ट राहत, संपत्ति कानून, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, लैंड एएक्यूजीशन भूमि अधिग्रहण अधिनियम आदि।
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार
शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।
15 से अधिक सालों का अनुभव
पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।
विजन
तमाम तरह के करियर, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, भर्तियों, प्रतियोगी परीक्षाओं, एंट्रेंस एग्जाम, नौकरी के लिए जरूरी स्किल्स एवं बेरोजगार युवाओं के मुद्दों को लेकर पंकज के पास गहरी समझ है। उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के कई टॉपरों के इंटरव्यू किए हैं। उनकी लिखी सक्सेस स्टोरीज युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को प्रेरित करती रही हैं। पंकज का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है। उनका लक्ष्य स्कूली छात्रों व बेहतर करियर एवं सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को आसान भाषा में सटीक, तेज और भरोसेमंद जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
तमाम तरह की सरकारी भर्तियां, परीक्षाएं व उनके परिणाम
स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, कोर्स, एडमिशन से जुड़े विषय
बोर्ड रिजल्ट लाइव कवरेज और शिक्षा एवं रोजगार जगत संबंधी ब्रेकिंग
स्कूलिंग के बाद करियर की राहें
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छात्रों के ज्ञान के लिए रिसर्च बेस्ड और एक्सप्लेनर स्टोरी