AIBE 21 Exam 2026: AIBE 21 परीक्षा 7 जून को, बार काउंसिल ने जारी किए कड़े निर्देश; 30 अप्रैल तक करें आवेदन

AIBE 21 Exam 2026: AIBE 21 परीक्षा 7 जून को, बार काउंसिल ने जारी किए कड़े निर्देश; 30 अप्रैल तक करें आवेदन
AIBE 21 Exam 2026: कानून की पढ़ाई करने वाले और वकालत के पेशे में अपना भविष्य देख रहे छात्रों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) ने 'ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन' (AIBE 21) के लिए तारीखों का ऐलान कर दिया है। यह परीक्षा आगामी 7 जून 2026 को आयोजित की जाएगी। काउंसिल ने परीक्षा की शुचिता बनाए रखने के लिए उम्मीदवारों के लिए कुछ बहुत ही सख्त और स्पष्ट दिशानिर्देश जारी किए हैं।
आवेदन की अंतिम तिथि और प्रक्रिया
यदि आप इस वर्ष AIBE 21 परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं, तो समय रहते अपना आवेदन पूरा कर लें। बार काउंसिल के अनुसार, आवेदन प्रक्रिया फिलहाल खुली है और पंजीकरण की अंतिम तिथि 30 अप्रैल 2026 निर्धारित की गई है। इच्छुक उम्मीदवार काउंसिल की आधिकारिक वेबसाइट allindiabarexamination.com पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यह सुनिश्चित करना बहुत जरूरी है कि आवेदन फॉर्म भरते समय दी गई सभी जानकारी सटीक हो, क्योंकि किसी भी प्रकार की गलती भविष्य में असुविधा का कारण बन सकती है।
परीक्षा के लिए सख्त गाइडलाइंस
बीसीआई ने परीक्षा केंद्र पर अनुशासन बनाए रखने के लिए सख्त निर्देश जारी किए हैं। उम्मीदवारों को इन नियमों का विशेष ध्यान रखना होगा:
एडमिट कार्ड: बिना वैलिड एडमिट कार्ड के किसी भी उम्मीदवार को परीक्षा हॉल में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे एडमिट कार्ड के साथ एक फोटो आईडी कार्ड भी साथ रखें।
प्रतिबंधित सामग्री: परीक्षा कक्ष में मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच, ब्लूटूथ डिवाइस, टैबलेट या किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट को ले जाना पूरी तरह वर्जित है। यदि कोई उम्मीदवार प्रतिबंधित सामग्री के साथ पकड़ा जाता है, तो उसकी उम्मीदवारी तत्काल रद्द कर दी जाएगी।
समयबद्ध पहुंच: सभी परीक्षार्थियों को रिपोर्टिंग समय के अनुसार अपने केंद्र पर पहुंचना होगा। परीक्षा शुरू होने के बाद किसी भी स्थिति में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।
अनुशासन: परीक्षा के दौरान शांति बनाए रखना अनिवार्य है। किसी भी प्रकार की अनुचित गतिविधि या नकल के प्रयासों को सख्ती से देखा जाएगा, और इसके लिए कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है।
AIBE का महत्व
ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन उन लॉ ग्रेजुएट्स के लिए एक अनिवार्य परीक्षा है जो भारत की अदालतों में वकालत करना चाहते हैं। इस परीक्षा में उत्तीर्ण होने के बाद ही उम्मीदवारों को 'सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस' (COP) मिलता है, जो उन्हें स्थायी रूप से कानूनी अभ्यास करने के लिए पात्रता प्रदान करता है।
बीसीआई ने सभी उम्मीदवारों से अपील की है कि वे किसी भी प्रकार की भ्रामक या सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली फर्जी खबरों पर भरोसा न करें। परीक्षा से जुड़ी किसी भी अपडेट, समय सारिणी या अन्य परिवर्तनों के लिए केवल आधिकारिक वेबसाइट allindiabarexamination.com को ही चेक करें।
छात्रों के लिए सलाह
यह परीक्षा कानूनी पेशे के लिए एक आधारशिला है, इसलिए तैयारी में कोई कसर न छोड़ें। पिछले वर्षों के प्रश्नपत्रों का विश्लेषण करें और बेयर एक्ट्स (Bare Acts) पर अपनी पकड़ मजबूत करें। 30 अप्रैल तक अपने आवेदन फॉर्म को फाइनल सबमिट कर दें, ताकि अंतिम क्षणों की तकनीकी समस्याओं से बचा जा सके।
लेखक के बारे मेंPrachi
शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।
अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।
विजन
प्राची का मानना है कि करियर चुनना केवल एक नौकरी पाना नहीं, बल्कि सही दिशा में अपना भविष्य सुरक्षित करना है। उनका उद्देश्य है कि हर छात्र और अभ्यर्थी तक बिना किसी भ्रम के, सटीक और सही समय पर जानकारी पहुंचे। वे पारदर्शिता और विश्वसनीयता को डिजिटल पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत मानती हैं।
रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।
विशेषज्ञता
बोर्ड परीक्षा अपडेट्स और रिजल्ट एनालिसिस
करियर काउंसलिंग और नए जमाने के कोर्सेज
सरकारी और प्राइवेट सेक्टर में जॉब अपडेट
एडमिशन प्रक्रिया और कॉम्पिटिटिव एग्जाम गाइडेंस
छात्रों के लिए सॉफ्ट स्किल्स और मोटिवेशनल स्टोरीज
छात्रों के लिए JEE, NEET, UPSC जैसी परीक्षा की तैयारी के लिए टिप्स