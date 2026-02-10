AIBE 21 Exam 2026: एआईबीई 21 परीक्षा के आवेदन से, जानें एग्जाम डेट समेत अहम तिथियां
AIBE 21 Exam 2026: बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) की ओर से ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 21 या एआईबीई-XXI के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया कल 11 फरवरी 2026 से शुरू होगी। परीक्षा 7 जून को होगी।
AIBE 21 Exam 2026: बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) की ओर से ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 21 या एआईबीई-XXI के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया कल 11 फरवरी 2026 से शुरू होगी। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए आधिकारिक वेबसाइट allindiabarexamination.com पर जाना होगा। एआईबीई लॉ ग्रेजुएट्स के लिए एक राष्ट्रीय स्तरीय सर्टिफिकेशन एग्जाम है। प्रैक्टिस करने का सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए यह परीक्षा दी जाती है। इससे लॉ ग्रेजुएट्स को लॉ में प्रैक्टिस करने की इजाजत मिलती है। लॉ फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स भी इसमें बैठते हैं। एआईबीई 20 में 69.21 फीसदी अभ्यर्थी पास हुए थे।
योग्यता-
1. उम्मीदवार के पास बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा मान्यता प्राप्त लॉ इंस्टीट्यूट से 3 या 5 वर्षीय लॉ डिग्री होनी आवश्यक है।
2. कैंडिडेट का स्टेट बार काउंसिल में एडवोकेट के रूप में नामांकन होना जरूरी है।
3. इस परीक्षा के लिए कैंडिडेट की अधिकतम आयु सीमा को निर्धारित नहीं किया गया है, जब तक कैंडिडेट परीक्षा पास नहीं कर लेते हैं वे अनेक प्रयास दे सकते हैं।
आपको बता दें कि AIBE परीक्षा पास करने के लिए जनरल और ओबीसी कैटेगरी के उम्मीदवारों को 45 प्रतिशत अंक प्राप्त करने होंगे। इसके अलावा एससी, एसटी और विकलांग कैटेगरी के उम्मीदवारों को 40 प्रतिशत अंक प्राप्त करने होंगे।
रजिस्ट्रेशन के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट-
1. एलएलबी डिग्री सर्टिफिकेट
2. स्टेट बार काउंसिल एनरोलमेंट सर्टिफिकेट
3. फोटो आईडी प्रूफ
4. पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ
5. सिग्नेचर
6. जाति प्रमाणपत्र (अगर लागू हो तो)
7. PwD सर्टिफिकेट (अगर लागू हो तो)
8. एलएलबी मार्कशीट
परीक्षा-
कैंडिडेट से 100 अंकों की परीक्षा में कानून के विभिन्न पहलुओं को शामिल किया जाएगा जैसे-संवैधानिक कानून, इंडियन पिनल कोड, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, साक्ष्य अधिनियम, परिवार कानून, प्रशासनिक कानून, साइबर कानून, कराधान से संबंधित कानून, लॉ ऑफ कॉन्ट्रेक्ट, विशिष्ट राहत, संपत्ति कानून, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, लैंड एएक्यूजीशन भूमि अधिग्रहण अधिनियम आदि।
AIBE 21 Exam 2026 महत्वपूर्ण तारीखें-
1. ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू- 11 फरवरी 2026
2. ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अंतिम तिथि- 30 अप्रैल 2026
3. ऑनलाइन शुल्क भुगतान की अंतिम तिथि- 1 मई 2026
4. रजिस्ट्रेशन फॉर्म में करेक्शन की अंतिम तिथि- 3 मई 2026
5. AIBE 21 परीक्षा के एडमिट कार्ड- 22 मई 2026
6. AIBE 21 परीक्षा की तिथि- 7 जून 2026
AIBE 21 परीक्षा 2026 के लिए कैसे रजिस्ट्रेशन करें-
1. सबसे पहले कैंडिडेट को ऑफिशियल वेबसाइट allindiabarexamination.com पर जाना होगा।
2. अब आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा।
3. आपको एप्लीकेशन फॉर्म में अपना नाम, कॉन्टेक्ट डिटेल्स और एजुकेशनल क्वालीफिकेशन की जानकारी देनी होगी।
4. इसके बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म की फीस जमा करनी होगी।
5. इसके बाद आपको सबमिट पर क्लिक करना होगा और कंफर्मेशन पेज को डाउनलोड कर लेना होगा।
