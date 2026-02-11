AIBE 21 Exam 2026: एआईबीई 21 परीक्षा के आवेदन शुरू, जानें योग्यता नियम व परीक्षा समेत अहम तिथियां
AIBE 21 Exam 2026: बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) ने ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 21 या एआईबीई-XXI के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए आधिकारिक वेबसाइट allindiabarexamination.com पर जाना होगा। एआईबीई लॉ ग्रेजुएट्स के लिए एक राष्ट्रीय स्तरीय सर्टिफिकेशन एग्जाम है। प्रैक्टिस करने का सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए यह परीक्षा दी जाती है। इससे लॉ ग्रेजुएट्स को लॉ में प्रैक्टिस करने की इजाजत मिलती है। लॉ फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स भी इसमें बैठते हैं। एआईबीई 20 में 69.21 फीसदी अभ्यर्थी पास हुए थे।
योग्यता-
उम्मीदवार के पास बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा मान्यता प्राप्त लॉ इंस्टीट्यूट से 3 या 5 वर्षीय लॉ डिग्री होनी आवश्यक है।
1. फाइनल-ईयर लॉ स्टूडेंट्स :
जो कैंडिडेट अभी 3-साल या 5-साल के LL.B. डिग्री कोर्स के फाइनल सेमेस्टर में हैं, और BCI से मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी या BCI से अप्रूव्ड और BCI से मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड कॉलेज में पढ़ रहे हैं, वे AIBE के लिए रजिस्टर करने के लिए योग्य हैं। क्वालिफाई करने के लिए इन कैंडिडेट के पिछले सेमेस्टर में कोई बैकलॉग नहीं होना चाहिए।
2. उन लॉ ग्रेजुएट्स की एलिजिबिलिटी जिन्होंने अपनी डिग्री नहीं ली है
एलएलबी ग्रेजुएट्स (3-साल या 5-साल का कोर्स) जो BCI से मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटीज़ या BCI से अप्रूव्ड और BCI से मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड कॉलेज से पास आउट हुए हैं, लेकिन जिन्होंने अभी तक अपनी डिग्री नहीं ली है, वे भी AIBE के लिए अप्लाई करने के लिए योग्य हैं। इसमें वे ग्रेजुएट्स शामिल हैं जिन्होंने अपना कोर्स पूरा कर लिया है और डिग्री मिलने का इंतजार कर रहे हैं।
3. उन ग्रेजुएट्स की एलिजिबिलिटी जिन्होंने अपनी डिग्री ले ली है लेकिन एनरोल नहीं किया है या अपने एनरोलमेंट सर्टिफिकेट सरेंडर कर दिए हैं:
जिन कैंडिडेट्स ने BCI से मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी या BCI से अप्रूव्ड कॉलेज से अपनी LL.B. डिग्री ली है, लेकिन किसी स्टेट बार काउंसिल में एनरोल नहीं किया है, साथ ही जिन्होंने एनरोल किया था लेकिन अपने एनरोलमेंट सर्टिफिकेट सरेंडर कर दिए हैं, वे भी अप्लाई करने के लिए योग्य हैं।
आपको बता दें कि AIBE परीक्षा पास करने के लिए जनरल और ओबीसी कैटेगरी के उम्मीदवारों को 45 प्रतिशत अंक प्राप्त करने होंगे। इसके अलावा एससी, एसटी और विकलांग कैटेगरी के उम्मीदवारों को 40 प्रतिशत अंक प्राप्त करने होंगे।
रजिस्ट्रेशन के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट-
1. एलएलबी डिग्री सर्टिफिकेट
2. स्टेट बार काउंसिल एनरोलमेंट सर्टिफिकेट
3. फोटो आईडी प्रूफ
4. पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ
5. सिग्नेचर
6. जाति प्रमाणपत्र (अगर लागू हो तो)
7. PwD सर्टिफिकेट (अगर लागू हो तो)
8. एलएलबी मार्कशीट
परीक्षा-
कैंडिडेट से 100 अंकों की परीक्षा में कानून के विभिन्न पहलुओं को शामिल किया जाएगा जैसे-संवैधानिक कानून, इंडियन पिनल कोड, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, साक्ष्य अधिनियम, परिवार कानून, प्रशासनिक कानून, साइबर कानून, कराधान से संबंधित कानून, लॉ ऑफ कॉन्ट्रेक्ट, विशिष्ट राहत, संपत्ति कानून, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, लैंड एएक्यूजीशन भूमि अधिग्रहण अधिनियम आदि।
AIBE 21 Exam 2026 महत्वपूर्ण तारीखें-
1. ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू- 11 फरवरी 2026
2. ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अंतिम तिथि- 30 अप्रैल 2026
3. ऑनलाइन शुल्क भुगतान की अंतिम तिथि- 1 मई 2026
4. रजिस्ट्रेशन फॉर्म में करेक्शन की अंतिम तिथि- 3 मई 2026
5. AIBE 21 परीक्षा के एडमिट कार्ड- 22 मई 2026
6. AIBE 21 परीक्षा की तिथि- 7 जून 2026
AIBE 21 परीक्षा 2026 के लिए कैसे रजिस्ट्रेशन करें-
1. सबसे पहले कैंडिडेट को ऑफिशियल वेबसाइट allindiabarexamination.com पर जाना होगा।
2. रजिस्टर करने के लिए सबसे पहले अप्लाई ऑनलाइन बटन पर क्लिक करें। आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर SMS/ई-मेल से मिलेगा।
3. अगर आपके इनबॉक्स में मैसेज नहीं आता है, तो कृपया अपना ई-मेल स्पैम बॉक्स चेक करें।
4. इसके बाद, अपना फॉर्म सबमिशन पूरा करने के लिए एप्लीकेंट लॉगिन बटन पर क्लिक करके फिर से लॉगिन करें।
5. ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए सभी कैंडिडेट्स के लिए फीस ज़रूरी है और लागू है।
6. अपना एप्लीकेंट लॉगिन और पासवर्ड किसी के साथ शेयर न करें। कैंडिडेट्स अपने लॉगिन क्रेडेंशियल्स की प्राइवेसी बनाए रखने के लिए ज़िम्मेदार होंगे।
7. सिक्योरिटी कारणों से वेबसाइट से बाहर निकलने से पहले हमेशा LOGOUT बटन पर क्लिक करें और अपने सेशन से जुड़ी सभी विंडो बंद कर दें।
