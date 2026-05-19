AIBE 21 Admit Card: इस दिन जारी होगा 21वीं ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन एडमिट कार्ड, 7 जून को होगी परीक्षा
AIBE 21 Admit Card 2026: बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) द्वारा आयोजित की जाने वाली 21वीं अखिल भारतीय बार परीक्षा (AIBE XXI) का आधिकारिक एडमिट कार्ड 22 मई 2026 को जारी कर दिया जाएगा।
AIBE 21 Admit Card 2026: बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) द्वारा आयोजित की जाने वाली 21वीं अखिल भारतीय बार परीक्षा (AIBE XXI) का आधिकारिक एडमिट कार्ड 22 मई 2026 को जारी कर दिया जाएगा। परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन करने वाले उम्मीदवार अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट allindiabarexamination.com पर जा सकते हैं।एआईबीई 21 परीक्षा का आयोजन 7 जून 2026 को किया जाएगा। यह परीक्षा पूरे देश के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर ऑफलाइन मोड यानी पेन-एंड-पेपर माध्यम से आयोजित की जाएगी।
AIBE 21 एडमिट कार्ड ऐसे करें डाउनलोड
स्टेप 1: सबसे पहले ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की आधिकारिक वेबसाइट allindiabarexamination.com पर जाएं।
स्टेप 2: होमपेज पर दिखाई दे रहे “Admit Card (AIBE-XXI)” वाले लिंक पर क्लिक करें।
स्टेप 3: अब आपके सामने एक नया लॉगिन पेज खुलेगा, जहाँ आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर (लॉगिन आईडी) और पासवर्ड या जन्मतिथि दर्ज करनी होगी।
स्टेप 4: विवरण दर्ज करने के बाद 'सबमिट' बटन पर क्लिक करें।
स्टेप 5: आपका एआईबीई 21 एडमिट कार्ड स्क्रीन पर प्रदर्शित हो जाएगा। भविष्य के संदर्भ के लिए इसका एक प्रिंटआउट अवश्य निकाल लें।
एडमिट कार्ड में इन जानकारियों को जरूर चेक करें
बार काउंसिल ने उम्मीदवारों को सख्त हिदायत दी है कि वे अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद उसमें दी गई जानकारियों का मिलान अपने आईडी कार्ड से अवश्य कर लें। एडमिट कार्ड में मुख्य रूप से ये डिटेल्स दिए जाएंगे:
उम्मीदवार का नाम, फोटो और सिग्नेचर
रोल नंबर और आवेदन संख्या
आवंटित परीक्षा केंद्र का नाम और उसका पूरा पता
परीक्षा की तारीख, समय और रिपोर्टिंग टाइम
परीक्षा के दिन के लिए बेहद जरूरी नियम और गाइडलाइंस
एआईबीई परीक्षा लॉ ग्रेजुएट्स को 'सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस' (COP) देने के लिए उनकी बुनियादी कानूनी समझ को परखती है, इसलिए इसके परीक्षा हॉल के नियम काफी कड़े होते हैं।
उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्र पर अपने एडमिट कार्ड की प्रिंटेड हार्ड कॉपी के साथ एक वैलिड सरकारी फोटो आईडी कार्ड (जैसे आधार कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस या स्टेट बार काउंसिल की नामांकन आईडी) ले जाना अनिवार्य होगा। परीक्षा हॉल में मोबाइल, स्मार्टवॉच या अन्य इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स पूरी तरह प्रतिबंधित हैं।
यह ध्यान रखना जरूरी है कि एआईबीई अब पूरी तरह से ओपन-बुक परीक्षा नहीं रही है। छात्र अपने साथ केवल 'बेयर एक्ट्स' (Bare Acts) ही ले जा सकते हैं, जिनमें कोई भी नोट्स, कमेंट्स या टिप्पणियां नहीं लिखी होनी चाहिए। उत्तरों को केवल नीले या काले बॉलपॉइंट पेन से ही ओएमआर शीट पर मार्क करना होगा।
लेखक के बारे मेंPrachi
शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।
अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।
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