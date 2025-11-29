AIBE 20: एआईबीई परीक्षा कल, क्या ले जाना अनिवार्य, क्या है बैन, जानें 10 अहम नियम और शर्तें

संक्षेप: AIBE 2025 : बार काउंसिल ऑफ इंडिया कल 30 नवंबर को देश भर में विभिन्न केंद्रों पर ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन (एआईबीई) 20 का आयोजन करेगी। परीक्षा दोपहर 1:00 बजे से शाम 4:00 बजे तक होगी। उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्र पर सुबह 11:30 बजे तक पहुंचना अनिवार्य है।

AIBE 2025 : बार काउंसिल ऑफ इंडिया कल 30 नवंबर को देश भर में विभिन्न केंद्रों पर ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन (एआईबीई) 20 का आयोजन करेगी। परीक्षा दोपहर 1:00 बजे से शाम 4:00 बजे तक होगी। उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्र पर सुबह 11:30 बजे तक पहुंचना अनिवार्य है ताकि वे समय पर अपनी एंट्री सुनिश्चित कर सकें। ध्यान रखें दोपहर 1:15 बजे के बाद किसी भी उम्मीदवार को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। उन्हें अपने एग्जामिनेशन सेंटर पर अपना AIBE 20 एडमिट कार्ड 2025 और सरकार द्वारा जारी किया गया फोटो ID प्रूफ ले जाना होगा वरना उन्हें एंट्री नहीं दी जाएगी। एआईबीई लॉ ग्रेजुएट्स के लिए एक राष्ट्रीय स्तरीय सर्टिफिकेशन एग्जाम है। प्रैक्टिस करने का सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए यह परीक्षा दी जाती है। इससे लॉ ग्रेजुएट्स को लॉ में प्रैक्टिस करने की इजाजत मिलती है। लॉ फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स भी इसमें बैठते हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

यहां पढ़ें एग्जाम गाइडलाइंस 1. सलाह दी गई है कि स्टूडेंट्स एग्जाम सेंटर को कम से कम एक दिन पहले आकर चेक कर लें ताकि वे एग्जाम की तारीख पर समय पर एग्जाम सेंटर पहुंच सकें।

2. मोबाइल फोन, डिजिटल/स्मार्ट वॉच, बैग, हैंडबैग, कैलकुलेटर, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट/इक्विपमेंट, पेपर, किताबें, नोट्स वगैरह एग्जाम सेंटर के अंदर ले जाना सख्त मना है। कोई भी कैंडिडेट अगर ऐसी बैन की हुई चीज इस्तेमाल करता हुआ या उसके पास पाया गया या कॉपी करता हुआ या गलत तरीके अपनाता हुआ पाया गया, तो उसे तुरंत डिसक्वालिफाई कर दिया जाएगा।

3. कैंडिडेट्स को एग्जाम खत्म होने से पहले और आंसर शीट दिए बिना एग्जाम हॉल छोड़ने की इजाजत नहीं होगी।

4. आंसर शीट पर सभी मार्किंग सिर्फ नीले/काले बॉल पॉइंट पेन से ही होनी चाहिए। आंसर शीट पर पेंसिल से मार्किंग करने पर एग्जाम से डिसक्वालिफाई कर दिया जाएगा।

5. कैंडिडेट को टेस्ट बुकलेट के कवर पर दिए गए इंस्ट्रक्शन को सख्ती से फॉलो करना होगा।

6. परीक्षा की अवधि 3 घंटे की होगी।

7. कैंडिडेट को क्वेश्चन बुकलेट सेट कोड और रोल नंबर और दूसरी सभी जरूरी जानकारी आंसर शीट पर सही से भरनी है। इन एंट्री में कोई भी गलती या कमी होने पर आंसर शीट सीधे रिजेक्ट कर दी जाएगी।

8. 40% से ज़्यादा डिसेबिलिटी होने पर, कैंडिडेट को हर घंटे 20 मिनट एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा। एक्स्ट्रा टाइम पाने के लिए कृपया अपने डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट की सर्टिफाइड कॉपी इनविजिलेटर को जमा करें।

9. न्यूनतम पासिंग मार्क्स- परीक्षा पास करने के लिए कैटेगरी वाइज न्यूनतम मार्क्स तय किए गए हैं। जनरल (General) और ओबीसी (OBC) कैटेगरी के अभ्यर्थियों को 45% अंक लाना अनिवार्य है। एससी (SC), एसटी (ST) और पीडब्ल्यूडी (PwD) कैटेगरी के अभ्यर्थियों को 40% अंक हासिल करना अनिवार्य है।