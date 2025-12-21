Hindustan Hindi News
AIBE 20 का रिजल्ट जल्द, बार काउंसिल जारी करेगी स्कोरकार्ड और फाइनल आंसर-की

संक्षेप:

एआईबीई 20 के नतीजे अब कभी भी जारी हो सकते हैं। सफल अभ्यर्थियों के लिए वकालत का रास्ता खुलेगा, जबकि बाकी उम्मीदवारों की नजर अगली परीक्षा पर रहेगी।

Dec 21, 2025 04:45 pm ISTHimanshu Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
राहत और बेचैनी के मिले-जुले माहौल के बीच ऑल इंडिया बार परीक्षा (एआईबीई 20) में शामिल लाखों अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया जल्द ही एआईबीई 20 के नतीजों का ऐलान करने वाली है। परीक्षा दे चुके उम्मीदवार रिजल्ट जारी होते ही अपना स्कोरकार्ड आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड कर सकेंगे। लॉ की पढ़ाई पूरी कर चुके युवाओं के लिए यह परीक्षा बेहद अहम मानी जाती है, क्योंकि इसी के जरिए उन्हें वकालत करने का प्रमाणपत्र पाने का अधिकार मिलता है।

एआईबीई 20 की परीक्षा 30 नवंबर 2025 को देशभर के परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई थी। इसके बाद 3 दिसंबर 2025 को प्रोविजनल आंसर-की जारी की गई, जिस पर उम्मीदवारों को आपत्ति दर्ज कराने का मौका दिया गया था। अब रिजल्ट के साथ ही फाइनल आंसर-की भी प्रकाशित की जाएगी। बार काउंसिल ने साफ कर दिया है कि फाइनल आंसर-की जारी होने के बाद किसी भी तरह की आपत्ति स्वीकार नहीं की जाएगी।

कितने नंबर लाने पर मिलेगी सफलता

हाल के वर्षों के रुझानों को देखें तो इस बार भी जनरल और ओबीसी वर्ग के उम्मीदवारों के लिए क्वालिफाइंग अंक लगभग 45 प्रतिशत रहने की संभावना है। वहीं एससी, एसटी और दिव्यांग वर्ग के अभ्यर्थियों को करीब 40 प्रतिशत अंक लाने पर परीक्षा पास मानी जा सकती है। हालांकि अंतिम कटऑफ बार काउंसिल ऑफ इंडिया की ओर से रिजल्ट के साथ आधिकारिक रूप से घोषित की जाएगी।

ऐसे डाउनलोड करें एआईबीई 20 का रिजल्ट

रिजल्ट जारी होने के बाद उम्मीदवार नीचे दिए गए आसान स्टेप्स के जरिए अपना स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकते हैं -

  • आधिकारिक वेबसाइट allindiabarexamination.com पर जाएं
  • होमपेज पर मौजूद “AIBE 20 Result 2025” लिंक पर क्लिक करें
  • अपना रजिस्ट्रेशन नंबर या रोल नंबर और पासवर्ड अथवा जन्मतिथि दर्ज करें
  • स्क्रीन पर दिखाई दे रहा स्कोरकार्ड देखें और पीडीएफ डाउनलोड करें
  • भविष्य के लिए स्कोरकार्ड को सेव या प्रिंट जरूर कर लें

स्कोरकार्ड में क्या-क्या जानकारी होगी

एआईबीई 20 के स्कोरकार्ड में उम्मीदवार का नाम, रोल या रजिस्ट्रेशन नंबर, प्राप्त अंक, पास या फेल की स्थिति, और कैटेगरी वाइज कटऑफ की जानकारी दर्ज होगी। इसके साथ ही उम्मीदवार की फोटो और हस्ताक्षर भी स्कोरकार्ड में दिखाई देंगे। जो अभ्यर्थी परीक्षा में सफल होंगे, उनके स्कोरकार्ड पर Certificate of Practice के लिए पात्रता का स्पष्ट उल्लेख भी किया जाएगा।

आगे क्या करना चाहिए उम्मीदवारों को

बार काउंसिल की ओर से किसी भी समय रिजल्ट जारी किया जा सकता है। ऐसे में उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे नियमित रूप से एआईबीई की आधिकारिक वेबसाइट पर नजर बनाए रखें। रिजल्ट और नोटिफिकेशन से जुड़ी हर आधिकारिक जानकारी वहीं उपलब्ध कराई जाएगी। एआईबीई 20 का रिजल्ट न सिर्फ एक परीक्षा का परिणाम है, बल्कि हजारों युवा वकीलों के करियर की दिशा तय करने वाला अहम पड़ाव भी है।

