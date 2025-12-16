Hindustan Hindi News
AIBE 20 Result 2025 and Final Answer Key to be out soon at allindiabarexamination.com, how to check scores when release
AIBE 20 Result 2025: एआईबीई 20 परीक्षा 2025 रिजल्ट और फाइनल आंसर की का इंतजार, ऐसे कर सकेंगे चेक

संक्षेप:

AIBE 20 Result 2025: बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) जल्द ही आधिकारिक वेबसाइट पर AIBE 20 की फाइनल आंसर की और रिजल्ट जारी करने की तैयारी कर रहा है ।

Dec 16, 2025 04:36 pm IST
AIBE 20 Result 2025: अखिल भारतीय बार परीक्षा (AIBE) 20 में शामिल हुए हजारों लॉ ग्रैजुएट के लिए एक महत्वपूर्ण अपडेट सामने आया है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) जल्द ही आधिकारिक वेबसाइट पर AIBE 20 की फाइनल आंसर की और रिजल्ट जारी करने की तैयारी कर रहा है । जिन उम्मीदवारों ने यह परीक्षा दी है, वे अपने नतीजों का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं क्योंकि यह परीक्षा भारत में वकालत करने के लिए लाइसेंस प्राप्त करने की दिशा में एक अनिवार्य कदम है।

फाइनल आंसर की कैसे डाउनलोड करें?

परिणाम घोषित होने से पहले, बोर्ड आमतौर पर फाइनल आंसर की जारी करता है। इसे डाउनलोड करने के लिए छात्र इन आसान स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं।

1. सबसे पहले आधिकारिक पोर्टल allindiabarexamination.com पर जाएं ।

2. होमपेज पर 'AIBE 20 Final Answer Key PDF' वाले टैब को खोजें और उस पर क्लिक करें ।

3. इसके बाद आंसर की की पीडीएफ फाइल आपकी स्क्रीन पर खुल जाएगी, इसे डाउनलोड करें ।

4. उम्मीदवार अपने उत्तरों का मिलान कर सकते हैं और आंसर-की के आधार पर अपने संभावित अंकों की गणना कर सकते हैं ।

रिजल्ट चेक करने की प्रक्रिया

जब बार काउंसिल रिजल्ट पोर्टल एक्टिव कर देगा, तो उम्मीदवार अपना स्कोरकार्ड देख सकेंगे। रिजल्ट डाउनलोड करने के लिए इन आसान स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं।

1. आधिकारिक वेबसाइट allindiabarexamination.com पर जाएं ।

2. अपने क्रेडेंशियल्स, जैसे रोल नंबर और पासवर्ड का उपयोग करके लॉगिन करें ।

3. लॉगिन करने के बाद, आपका AIBE XX परीक्षा रिजल्ट 2025 स्क्रीन पर ओपन हो जाएगा।

4. अपने रिजल्ट को ध्यान से देखें और 'डाउनलोड' बटन पर क्लिक करके अपना स्कोरकार्ड पीडीएफ फॉर्मेट में सेव कर लें ।

क्यों महत्वपूर्ण है यह परीक्षा?

AIBE परीक्षा उन सभी कानून स्नातकों के लिए आवश्यक है जो भारत में कानूनी अदालतों में अभ्यास करना चाहते हैं। इस परीक्षा को पास करने के बाद, उम्मीदवारों को 'सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस' प्रदान किया जाता है। हाल ही में हुई परीक्षा के बाद, प्रोविजनल आंसर की पर प्राप्त आपत्तियों की समीक्षा की गई है और अब रिजल्ट की बारी है।

एक्सपर्ट का मानना है कि रिजल्ट आने के तुरंत बाद काउंसलिंग और सर्टिफिकेट वितरण की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे किसी भी फर्जी वेबसाइट से बचें और केवल आधिकारिक वेबसाइट पर दिए गए लिंक का ही उपयोग करें। ताजा अपडेट और अधिसूचनाओं के लिए छात्र नियमित रूप से बार काउंसिल के पोर्टल को चेक करते रहें।

