AIBE 20 Notification 2025: AIBE 20 नोटिफिकेशन का इंतजार, जानें रजिस्ट्रेशन और योग्यता

AIBE 2025: बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) की ओर से जल्द ही ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 20 या एआईबीई-X का नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। उम्मीदवारों को AIBE 20 नोटिफिकेशन का बेसब्री से इंतजार है।

Prachi लाइव हिन्दुस्तानMon, 15 Sep 2025 01:53 PM
AIBE 2025 Notification: बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) की ओर से जल्द ही ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 20 या एआईबीई-X का नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। उम्मीदवारों को AIBE 20 नोटिफिकेशन का बेसब्री से इंतजार है। नोटिफिकेशन आधिकारिक वेबसाइट allindiabarexamination.com पर जारी किया जाएगा। नोटिफिकेशन में एआईबीई 2025 आवेदन, परीक्षा तिथि, योग्यता और आवेदन शुल्क से संबंधित सभी जानकारी दी जाएगी।

पिछले वर्षों के ट्रेंड को देखें तो वर्ष 2024 में रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया 3 सितंबर 2024 से शुरू हुई थी, वहीं परीक्षा का आयोजन 24 नवंबर को किया गया था। 2023 में रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया 16 अगस्त 2023 से शुरू हुई थी।

कैंडिडेट की योग्यता-

1. उम्मीदवार के पास बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा मान्यता प्राप्त लॉ इंस्टीट्यूट से 3 या 5 वर्षीय लॉ डिग्री होनी आवश्यक है।

2. कैंडिडेट का स्टेट बार काउंसिल में एडवोकेट के रूप में नामांकन होना जरूरी है।

3. इस परीक्षा के लिए कैंडिडेट की अधिकतम आयु सीमा को निर्धारित नहीं किया गया है, जब तक कैंडिडेट परीक्षा पास नहीं कर लेते हैं वे अनेक प्रयास दे सकते हैं।

आपको बता दें कि AIBE परीक्षा पास करने के लिए जनरल और ओबीसी कैटेगरी के उम्मीदवारों को 45 प्रतिशत अंक प्राप्त करने होंगे। इसके अलावा एससी, एसटी और विकलांग कैटेगरी के उम्मीदवारों को 40 प्रतिशत अंक प्राप्त करने होंगे।

परीक्षा-

कैंडिडेट से 100 अंकों की परीक्षा में कानून के विभिन्न पहलुओं को शामिल किया जाएगा जैसे-संवैधानिक कानून, इंडियन पिनल कोड, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, साक्ष्य अधिनियम, परिवार कानून, प्रशासनिक कानून, साइबर कानून, कराधान से संबंधित कानून, लॉ ऑफ कॉन्ट्रेक्ट, विशिष्ट राहत, संपत्ति कानून, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, लैंड एएक्यूजीशन भूमि अधिग्रहण अधिनियम आदि।

AIBE 20 परीक्षा के लिए कैसे रजिस्ट्रेशन करें-

1. सबसे पहले कैंडिडेट को ऑफिशियल वेबसाइट allindiabarexamination.com पर जाना होगा।

2. अब आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा।

3. आपको एप्लीकेशन फॉर्म में अपना नाम, कॉन्टेक्ट डिटेल्स और एजुकेशनल क्वालीफिकेशन की जानकारी देनी होगी।

4. इसके बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म की फीस जमा करनी होगी।

5. इसके बाद आपको सबमिट पर क्लिक करना होगा और कंफर्मेशन पेज को डाउनलोड कर लेना होगा।

