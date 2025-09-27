AIBE 20 Notification 2025 released registration begins from 29 september know documents details here AIBE Exam 2025: एआईबीई 20 के लिए 29 सितंबर से करें रजिस्ट्रेशन, जानें योग्यता और जरूरी डॉक्यूमेंट, Career Hindi News - Hindustan
AIBE Exam 2025: एआईबीई 20 के लिए 29 सितंबर से करें रजिस्ट्रेशन, जानें योग्यता और जरूरी डॉक्यूमेंट

AIBE 2025: बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) की ओर से ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 20 या एआईबीई-X का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया 29 सितंबर 2025 से allindiabarexamination.com पर शुरू होगी। 

Prachi लाइव हिन्दुस्तानSat, 27 Sep 2025 09:27 PM
AIBE 2025 Notification: बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) की ओर से ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 20 या एआईबीई-X का नोटिफिकेशन 2025 को जारी कर दिया गया है। उम्मीदवारों को AIBE 20 नोटिफिकेशन 2025 को आधिकारिक वेबसाइट allindiabarexamination.com पर जाकर चेक कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया 29 सितंबर 2025 से शुरू होगी।

एआईबीई 20 का शेड्यूल-

1. आवेदक शुरू होने की तिथि- 29 सितंबर 2025

2. आवेदन शुल्क जमा करने की तिथि- 29 सितंबर 2025

3. आवेदन की अंतिम तिथि- 28 अक्टूबर 2025

4. आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि- 29 अक्टूबर 2025

5. रजिस्ट्रेशन फॉर्म में करेक्शन करने की अंतिम तिथि- 31 अक्टूबर 2025

6. एडमिट कार्ड जारी होने की तिथि- 15 नवंबर 2025

7. परीक्षा की तिथि- 30 नवंबर 2025

कैंडिडेट की योग्यता-

1. उम्मीदवार के पास बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा मान्यता प्राप्त लॉ इंस्टीट्यूट से 3 या 5 वर्षीय लॉ डिग्री होनी आवश्यक है।

2. कैंडिडेट का स्टेट बार काउंसिल में एडवोकेट के रूप में नामांकन होना जरूरी है।

3. इस परीक्षा के लिए कैंडिडेट की अधिकतम आयु सीमा को निर्धारित नहीं किया गया है, जब तक कैंडिडेट परीक्षा पास नहीं कर लेते हैं वे अनेक प्रयास दे सकते हैं।

आपको बता दें कि AIBE परीक्षा पास करने के लिए जनरल और ओबीसी कैटेगरी के उम्मीदवारों को 45 प्रतिशत अंक प्राप्त करने होंगे। इसके अलावा एससी, एसटी और विकलांग कैटेगरी के उम्मीदवारों को 40 प्रतिशत अंक प्राप्त करने होंगे।

रजिस्ट्रेशन के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट-

1. एलएलबी डिग्री सर्टिफिकेट

2. स्टेट बार काउंसिल एनरोलमेंट सर्टिफिकेट

3. फोटो आईडी प्रूफ

4. पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ

5. सिग्नेचर

6. जाति प्रमाणपत्र (अगर लागू हो तो)

7. PwD सर्टिफिकेट (अगर लागू हो तो)

8. एलएलबी मार्कशीट

परीक्षा-

कैंडिडेट से 100 अंकों की परीक्षा में कानून के विभिन्न पहलुओं को शामिल किया जाएगा जैसे-संवैधानिक कानून, इंडियन पिनल कोड, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, साक्ष्य अधिनियम, परिवार कानून, प्रशासनिक कानून, साइबर कानून, कराधान से संबंधित कानून, लॉ ऑफ कॉन्ट्रेक्ट, विशिष्ट राहत, संपत्ति कानून, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, लैंड एएक्यूजीशन भूमि अधिग्रहण अधिनियम आदि।

AIBE 20 परीक्षा 2025 के लिए कैसे रजिस्ट्रेशन करें-

1. सबसे पहले कैंडिडेट को ऑफिशियल वेबसाइट allindiabarexamination.com पर जाना होगा।

2. अब आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा।

3. आपको एप्लीकेशन फॉर्म में अपना नाम, कॉन्टेक्ट डिटेल्स और एजुकेशनल क्वालीफिकेशन की जानकारी देनी होगी।

4. इसके बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म की फीस जमा करनी होगी।

5. इसके बाद आपको सबमिट पर क्लिक करना होगा और कंफर्मेशन पेज को डाउनलोड कर लेना होगा।

