AIBE 20 Exam 2025: आज है एआईबीई 20 परीक्षा, एग्जाम में जानें से पहले जान लीजिए जरूरी गाइडलाइंस

AIBE 20 Exam 2025 Guidelines: बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) की ओर से आज 30 नवंबर, 2025 को अखिल भारतीय बार परीक्षा (AIBE) 20 का आयोजन किया जाएगा। यह परीक्षा नए वकीलों के लिए सबसे जरूरी कदम है, जिसे पास करने के बाद ही उन्हें भारत के किसी भी न्यायिक मंच (कोर्ट) के सामने प्रैक्टिस करने का "सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस" (COP) मिलता है। परीक्षा से पहले BCI ने उम्मीदवारों के लिए जरूरी गाइडलाइंस जारी की हैं, उम्मीदवारों को गाइडलाइंस को ध्यान से पढ़ लेना चाहिए और भूलकर भी गलती नहीं करनी चाहिए।

परीक्षा का टाइम टेबल और जरूरी डॉक्यूमेंट उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्र पर सुबह 11:30 बजे तक पहुंचना अनिवार्य है ताकि वे समय पर अपनी एंट्री सुनिश्चित कर सकें। ध्यान रखें दोपहर 1:15 बजे के बाद किसी भी उम्मीदवार को प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

क्या-क्या है जरूरी? एडमिट कार्ड: अपना एडमिट कार्ड जरूर लाएं।

फोटो आईडी कार्ड: सरकार द्वारा जारी किया गया एक फोटो आईडी कार्ड (जैसे आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस) साथ लाएं। ये दोनों डॉक्यूमेंट लाना अनिवार्य है।

पेन: आंसर शीट (OMR Sheet) पर आंसर मार्क करने के लिए केवल नीले या काले बॉलपॉइंट पेन का ही उपयोग करें। पेंसिल का उपयोग करने पर आंसर-कॉपी रद्द की जा सकती है।

ओएमआर शीट: रोल नंबर और प्रश्न पुस्तिका सेट कोड सहित सभी आवश्यक डिटेल्स सावधानीपूर्वक और सही ढंग से भरें। गलत जानकारी भरने पर भी आपकी शीट रिजेक्ट हो सकती है।

सबसे बड़ा नियम: क्या ले जा सकते हैं अंदर? AIBE की सबसे खास बात यह है कि यह एक ओपन-बुक परीक्षा नहीं है। हालांकि, BCI ने उम्मीदवारों को बिना नोट्स या टिप्पणियों वाले केवल बेयर एक्ट (Bare Acts) साथ लाने की अनुमति दी है। बेयर एक्ट कानून की ओरिजिनल किताबें होती हैं जिनमें कोई व्याख्या या टिप्पणी नहीं होती। बेयर एक्ट के अलावा कोई भी किताब, पेपर, नोट्स, बैग या इलेक्ट्रॉनिक गैजेट (जैसे मोबाइल फोन, स्मार्टवॉच, कैलकुलेटर) केंद्र के अंदर लाना सख्त मना है।

न्यूनतम पासिंग मार्क्स- परीक्षा पास करने के लिए कैटेगरी वाइज न्यूनतम मार्क्स तय किए गए हैं। जनरल (General) और ओबीसी (OBC) कैटेगरी के अभ्यर्थियों को 45% अंक लाना अनिवार्य है। एससी (SC), एसटी (ST) और पीडब्ल्यूडी (PwD) कैटेगरी के अभ्यर्थियों को 40% अंक हासिल करना अनिवार्य है।

परीक्षा पैटर्न में अपडेट AIBE 20 में 100 ऑब्जेक्टिव-टाइप (बहुविकल्पीय) प्रश्न पूछे जाएंगे। सिलेबस में 19 मुख्य कानूनी विषय शामिल हैं, जिनमें हाल ही में लागू किए गए भारतीय आपराधिक कानून संहिताएं (जैसे भारतीय न्याय संहिता और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता) भी शामिल हैं।