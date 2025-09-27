AIBE 20 Exam 2025 : एआईबीई नोटिफिकेशन जारी, 29 सितंबर से allindiabarexamination.com पर करें आवेदन, अहम तिथियां
AIBE result 2025 : बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन (एआईबीई) 20 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। विद्यार्थी एआईबीई की आधिकारिक वेबसाइट allindiabarexamination.com पर जाकर 29 सितंबर से इसके लिए रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे। एआईबीई 20 परीक्षा का आयोजन 30 नवंबर 2025 को होगा।
एआईबीई लॉ ग्रेजुएट्स के लिए एक राष्ट्रीय स्तरीय सर्टिफिकेशन एग्जाम है। प्रैक्टिस करने का सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए यह परीक्षा दी जाती है। इससे लॉ ग्रेजुएट्स को लॉ में प्रैक्टिस करने की इजाजत मिलती है। लॉ फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स भी यह परीक्षा दे सकते हैं।
पंजीकरण के लिए उम्मीदवारों के पास एक वैध ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर होना आवश्यक है।
आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार, सामान्य/ओबीसी उम्मीदवारों के लिए उत्तीर्ण प्रतिशत 45% और एससी/एसटी एवं विकलांग उम्मीदवारों के लिए 40% निर्धारित है।
अहम तिथियां
एआईबीई 20 के लिए ऑनलाइन पंजीकरण 29 सितंबर, 2025 से शुरू होगा
एआईबीई 20 के लिए ऑनलाइन भुगतान 29 सितंबर, 2025 से शुरू होगा
एआईबीई 20 के लिए ऑनलाइन पंजीकरण 28 अक्टूबर, 2025 को बंद होगा
AIBE के लिए ऑनलाइन भुगतान की अंतिम तिथि 29 अक्टूबर, 2025 है
पंजीकरण फॉर्म में सुधार की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर, 2025 है
उम्मीदवारों के लिए प्रवेश पत्र ऑनलाइन जारी करने की तिथि 15 नवंबर, 2025 है
परीक्षा तिथि 30 नवंबर, 2025 है