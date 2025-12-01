AIBE 20 Answer Key 2025: ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 20 आंसर-की का इंतजार, इन स्टेप्स से कर सकेंगे चेक

संक्षेप: AIBE 20 Answer Key 2025: बार काउंसिल ऑफ इंडिया(BCI) की ओर से जल्द ही एआईबीई 20 परीक्षा 2025 की आंसर की जारी की जाएगी। जो उम्मीदवार परीक्षा में उपस्थित हुए हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट allindiabarexamination.com पर जाकर आंसर की डाउनलोड कर सकेंगे।

AIBE 20 Answer Key 2025 : बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) की ओर से जल्द ही एआईबीई 20 परीक्षा 2025 की आंसर-की जारी की जा सकती है। जो उम्मीदवार परीक्षा में उपस्थित हुए हैं, उन्हें आंसर-की का इंतजार है। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट allindiabarexamination.com पर जाकर आंसर की डाउनलोड कर सकेंगे। परीक्षा का आयोजन 30 नवंबर 2025 को किया गया था। बार काउंसिल ऑफ इंडिया की ओर से चारों सेट A,B,C और D के लिए आंसर की जारी की जाएगी। जो कैंडिडेट परीक्षा में शामिल हुए थे वे आंसर की को चेक कर अपने संभावित मार्क्स की गणना कर सकेंगे।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

परीक्षा पास करने के लिए जनरल और ओबीसी कैटेगरी के उम्मीदवारों को 45 प्रतिशत अंक प्राप्त करने होंगे। वहीं, एससी,एसटी उम्मीदवारों के लिए एआईबीई 19 पास करने के लिए 40 प्रतिशत अंक प्राप्त करने होंगे।

मार्किंग स्कीम के तहत गलत उत्तर के लिए उम्मीदवारों की नेगेटिव मार्किंग की जाएगी।आंसर-की के साथ उम्मीदवारों के लिए आपत्ति दर्ज करने के लिए ऑब्जेक्शन विंडों को ओपन किया जाएगा। अगर किसी उम्मीदवार को लगता है कि आंसर की में दिए गए प्रश्न का उत्तर सही नहीं है तो वे आंसर की के खिलाफ अपनी आपत्ति दर्ज कर सकेंगे। उम्मीदवारों द्वारा दर्ज की गई आपत्ति को विषय एक्सपर्ट द्वारा चेक किया जाएगा और एक्सपर्ट की राय के आधार पर फाइनल आंसर की तैयार की जाएगी और फाइनल आंसर के आधार पर रिजल्ट जारी किया जाएगा।

AIBE 20 Answer Key 2025: एआईबीई 20 आंसर-की 2025 कैसे चेक करें- 1. सबसे पहले उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट allindiabarexamination.com पर जाना होगा।

2. इसके बाद आपको होम पेज पर दिए गए आंसर की लिंक पर क्लिक करना होगा।

3. अब आपकी स्क्रीन पर आंसर की पीडीएफ फाइल ओपन हो जाएगी।

4. अब आप अपने पेपर के अनुसार सेट कोड A,B,C और D चुनिए।

5. अब आप ध्यान से पीडीएफ फाइल को चेक कीजिए।