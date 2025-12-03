Hindustan Hindi News
AIBE 20 Answer Key 2025: एआईबीई 20 परीक्षा 2025 आंसर-की जारी, इन स्टेप्स से करें चेक

AIBE 20 Answer Key 2025: बार काउंसिल ऑफ इंडिया(BCI) की ओर से एआईबीई 20 परीक्षा 2025 की आंसर की जारी कर दी गई है। जो उम्मीदवार परीक्षा में उपस्थित हुए हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट allindiabarexamination.com पर जाकर आंसर की डाउनलोड कर सकते हैं।

Wed, 3 Dec 2025 08:33 PMPrachi लाइव हिन्दुस्तान
AIBE 20 Answer Key 2025 : बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) की ओर से एआईबीई 20 परीक्षा 2025 की आंसर-की जारी कर दी गई है। जो उम्मीदवार परीक्षा में उपस्थित हुए हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट allindiabarexamination.com पर जाकर आंसर की डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा का आयोजन 30 नवंबर 2025 को किया गया था। बार काउंसिल ऑफ इंडिया की ओर से चारों सेट A,B,C और D के लिए आंसर की जारी की गई है। जो कैंडिडेट परीक्षा में शामिल हुए थे वे आंसर की को चेक कर अपने संभावित मार्क्स की गणना कर सकते हैं।

परीक्षा पास करने के लिए जनरल और ओबीसी कैटेगरी के उम्मीदवारों को 45 प्रतिशत अंक प्राप्त करने होंगे। वहीं, एससी,एसटी उम्मीदवारों के लिए एआईबीई 19 पास करने के लिए 40 प्रतिशत अंक प्राप्त करने होंगे।

मार्किंग स्कीम के तहत गलत उत्तर के लिए उम्मीदवारों की नेगेटिव मार्किंग की जाएगी।आंसर-की के साथ उम्मीदवारों के लिए आपत्ति दर्ज करने के लिए ऑब्जेक्शन विंडों को ओपन किया गया है। अगर किसी उम्मीदवार को लगता है कि आंसर की में दिए गए प्रश्न का उत्तर सही नहीं है तो वे आंसर की के खिलाफ अपनी आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। उम्मीदवारों द्वारा दर्ज की गई आपत्ति को विषय एक्सपर्ट द्वारा चेक किया जाएगा और एक्सपर्ट की राय के आधार पर फाइनल आंसर की तैयार की जाएगी और फाइनल आंसर के आधार पर रिजल्ट जारी किया जाएगा। ऑब्जेक्शन विंडों 3 दिसंबर से 10 दिसंबर 2025 तक ओपन रहेगी।

AIBE 20 Answer Key 2025: एआईबीई 20 आंसर-की 2025 कैसे चेक करें-

1. सबसे पहले उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट allindiabarexamination.com पर जाना होगा।

2. इसके बाद आपको होम पेज पर दिए गए आंसर की लिंक पर क्लिक करना होगा।

3. अब आपकी स्क्रीन पर आंसर की पीडीएफ फाइल ओपन हो जाएगी।

4. अब आप अपने पेपर के अनुसार सेट कोड A,B,C और D चुनिए।

5. अब आप ध्यान से पीडीएफ फाइल को चेक कीजिए।

6. अब आप आंसर की पीडीएफ फाइल को डाउनलोड कर लीजिए।

प्राची लाइव हिन्दुस्तान में ट्रेनी कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। यहां वे करियर से जुड़ी खबरें लिखती हैं। प्राची दिल्ली की रहने वाली हैं और उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उन्होंने अपना करियर नन्ही खबर से शुरू किया था। इसके बाद उन्होंने सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड और कुटुंब में कंटेंट लेखक के रूप में काम किया। वे 2024 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ी। प्राची को उपन्यास पढ़ना और फिल्में देखना बहुत पसंद है। और पढ़ें
