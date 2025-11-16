AIBE 20 Admit Card 2025: एआईबीई 20 एडमिट कार्ड 2025 जारी, इस तरीके से करें डाउनलोड

संक्षेप: AIBE 20 Admit Card 2025: बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने एआईबीई 20 एडमिट कार्ड 2025 को जारी किया है। एआईबीई 20 में उपस्थित होने वाले उम्मीदवार allindiabarexamination.com से अपने हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं।

Sun, 16 Nov 2025 08:56 AM

AIBE 20 Admit Card 2025 Download Link: बार काउंसिल ऑफ इंडिया की ओर से एआईबीई 20 एडमिट कार्ड 2025 को जारी कर दिया गया है। ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन-XX में उपस्थित होने वाले उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट allindiabarexamination.com से अपने संबंधित हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा 30 नवंबर 2025 को आयोजित की जानी है। एआईबीई 20 में 19 विषयों या विषयों से 100 प्रश्न होंगे। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को अपना ईमेल/फोन नंबर और पासवर्ड डालकर लॉगिन करना होगा।

AIBE 20 Admit Card 2025 Direct Link जानें परीक्षा के बारे में- कैंडिडेट से 100 अंकों की परीक्षा में कानून के विभिन्न पहलुओं को शामिल किया जाएगा जैसे-संवैधानिक कानून, इंडियन पिनल कोड, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, साक्ष्य अधिनियम, परिवार कानून, प्रशासनिक कानून, साइबर कानून, कराधान से संबंधित कानून, लॉ ऑफ कॉन्ट्रेक्ट, विशिष्ट राहत, संपत्ति कानून, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, लैंड एएक्यूजीशन भूमि अधिग्रहण अधिनियम आदि।

AIBE 20 Admit Card 2025: एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करें- 1. सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट allindiabarexamination.com पर जाना होगा।

2. इसके बाद आपको होम पेज पर दिए गए AIBE 20 एडमिट कार्ड लिंक पर क्लिक करना होगा।

3. इसके बाद आपको अपना ईमेल/फोन नंबर और पासवर्ड डालकर लॉगिन करना होगा।

4. अब आपकी स्क्रीन पर आपका एडमिट कार्ड ओपन हो जाएगा।

5. अब आप एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर लीजिए।

6. परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट निकाल लीजिए।

एडमिट कार्ड में लिखी इन जानकारियों को जरूर चेक करें- 1. परीक्षा का नाम

2. परीक्षा सेंटर का पता

3. परीक्षा का समय

4. परीक्षा की तिथि

5. उम्मीदवार का नाम

6. उम्मीदवार की जन्मतिथि

7. उम्मीदवार की फोटो और सिग्नेचर

8. परीक्षा के लिए गाइडलाइंस

9. परीक्षा के विषय

10. परीक्षा सेंटर पर पहुंचने का समय