AIAPGET Counselling 2025: आयुष पीजी काउंसलिंग राउंड 3 का नया शेड्यूल जारी, रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट बढ़ी

संक्षेप: AIAPGET AYUSH PG 2025: आयुष दाखिला केंद्रीय काउंसलिंग समिति (AACCC) ने आयुष पीजी 2025 काउंसलिंग के तीसरे राउंड का रिवाइज्ड शेड्यूल जारी कर दिया है।

AIAPGET 2025 Counselling Round 3: आयुष (AYUSH) पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स में दाखिला लेने वाले उम्मीदवारों के लिए एक बड़ी अपडेट है। आयुष दाखिला केंद्रीय काउंसलिंग समिति (AACCC) ने AIAPGET 2025 काउंसलिंग के तीसरे राउंड का रिवाइज्ड शेड्यूल जारी कर दिया है। इसके तहत छात्रों को रजिस्ट्रेशन करने और सीट पक्की करने का एक और महत्वपूर्ण मौका मिला है।

यह बदलाव इसलिए किया गया क्योंकि पिछले राउंड 2 में कुछ संस्थानों द्वारा एडमिशन रिपोर्टिंग नियमों का पालन नहीं किया गया था, जिसके चलते राउंड 2 के अलॉटमेंट रिजल्ट को स्थगित करना पड़ा था।

इस नए शेड्यूल के अनुसार वे सभी उम्मीदवार जो पहले के राउंड में किसी कारण से भाग नहीं ले पाए थे या जिन्हें अब तक कोई सीट नहीं मिली थी, वे अब फिर से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं।

तीसरे राउंड की महत्वपूर्ण तारीखें - 1. रजिस्ट्रेशन और फीस जमा करने की अंतिम तारीख- 3 नवंबर तक

2. च्वाइस फिलिंग और च्वाइस लॉकिंग- 30 अक्टूबर से 3 नवंबर तक

3. सीट अलॉटमेंट रिजल्ट की घोषणा- 6 नवंबर

4. आवंटित संस्थान में रिपोर्टिंग- 7 नवंबर से 14 नवंबर 2025

आयुष पीजी काउंसलिंग के लिए डॉक्यूमेंट – 1. AIAPGET एडमिट कार्ड 2025

2. AIAPGET स्कोरकार्ड 2025

3. BAMS/BUMS/BSMS/BHMS मार्कशीट और डिग्री सर्टिफिकेट

4. इंटर्नशिप पूरी करने का सर्टिफिकेट

5. परमानेंट/प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट

6. एक वैलिड फोटो आईडी प्रूफ (पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट या फिर वोटर आईडी कार्ड)

7. माँगा गया कोई और डॉक्यूमेंट