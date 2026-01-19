AI Career Counseling UP: यूपी के छात्र अब AI की मदद से संवारेंगे भविष्य, वाराणसी के 20 कॉलेजों में पायलट प्रोजेक्ट शुरू

Hindustan Hindi News
Hindi Newsकरियर न्यूज़AI to Guide Careers of UP Students: 20 Varanasi Colleges Selected for Pilot Project
संक्षेप:

AI Career Counseling UP: यूपी के राज्य विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों और इंटर कॉलेजों में इंटरमीडिएट के साथ ही बीए, बीएससी और बीकॉम जैसे परंपरागत कोर्सेज की पढ़ाई कर रहे युवाओं को AI की सहायता से करियर की राह दिखाई जाएगी।

Jan 19, 2026 06:29 am ISTPrachi लाइव हिन्दुस्तान, प्रयागराज, मुख्य संवाददाता
AI Career Counseling UP: यूपी के राज्य विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों और इंटर कॉलेजों में इंटरमीडिएट के साथ ही बीए, बीएससी और बीकॉम जैसे परंपरागत पाठ्यक्रमों की पढ़ाई कर रहे युवाओं को एआई की सहायता से कॅरियर की राह दिखाई जाएगी। इसके लिए केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के निर्देश पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के निर्वाचन क्षेत्र वाराणसी के 20 महाविद्यालयों को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चुना गया है। इसमें सफलता मिलने पर प्रदेश के अन्य जिलों में भी यह व्यवस्था लागू की जाएगी।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 के अनुरूप युवाओं को बाजार एवं उद्योगों की जरूरत के हिसाब से तैयार करने के लिए शिक्षा मंत्रालय ने वाधवानी फाउंडेशन के साथ हाथ मिलाया है। यह संस्था वाराणसी के चयनित महाविद्यालयों के छात्र-छात्राओं को एआई आधारित कॅरियर परामर्श देने के साथ ही रोजगार क्षमता और सॉफ्ट स्किल्स विकसित करेगी। छह महीने तक सहायता के साथ एआई संचालित विविध टूल्स का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा।

शिक्षा मंत्रालय के संयुक्त सचिव गोविंद जायसवाल की ओर से पांच जनवरी को उच्च शिक्षा के प्रमुख सचिव एमपी अग्रवाल को इस संबंध में पत्र भेजा गया है। कार्यवाहक उच्च शिक्षा निदेशक डॉ. बीएल शर्मा ने बताया कि प्रशिक्षण के लिए संस्था ने डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया है जिसका उद्देश्य छात्र-छात्राओं में कॅरियर की तैयारी, रोजगार क्षमता और उद्यमिता को मजबूत करना है। इस पहल में लर्निंग और सपोर्ट मॉड्यूल शामिल है।

प्रशिक्षण के लिए नामित किए दो नोडल अधिकारी

कार्यवाहक उच्च शिक्षा निदेशक डॉ. बीएल शर्मा ने पायलट फेज को असरदार तरीके से शुरू करने और लागू करने के लिए क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी वाराणसी डॉ. ज्ञान प्रकाश वर्मा और क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी आजमगढ़ डॉ. रमेश कुमार सिंह को नोडल अधिकारी नामित किया है।

इन कॉलेजों के छात्र-छात्राओं को देंगे प्रशिक्षण

पायलट फेज में जिन महाविद्यालयों को चुना गया है उनमें वाराणसी का यूपी कॉलेज, हरिश्चन्द्र पीजी कॉलेज, डीएवी कॉलेज, पं. दीन दयाल उपाध्याय राजकीय बालिका महाविद्यालय, सीएम एंग्लो बंगाली इंटर कॉलेज आदि का नाम शामिल है।

Prachi

लेखक के बारे में

Prachi
प्राची लाइव हिन्दुस्तान में ट्रेनी कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। यहां वे करियर से जुड़ी खबरें लिखती हैं। प्राची दिल्ली की रहने वाली हैं और उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उन्होंने अपना करियर नन्ही खबर से शुरू किया था। इसके बाद उन्होंने सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड और कुटुंब में कंटेंट लेखक के रूप में काम किया। वे 2024 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ी। प्राची को उपन्यास पढ़ना और फिल्में देखना बहुत पसंद है। और पढ़ें
Artificial Intelligence Education News
