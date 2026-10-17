एग्जाम की टेंशन भूल जाइए... एआई के जरिए पढ़ाई करने के ये 5 शानदार तरीके बदल देंगे आपके मार्क्स
एआई की मदद से अपनी एग्जाम की तैयारी को आसान और स्मार्ट बनाएं, लेकिन इसके नुकसान और सावधानियों को जाने बिना इसका इस्तेमाल आपकी पढ़ाई को खराब भी कर सकता है।
पढ़ाई का अंदाज अब पूरी तरह से बदल चुका है। वो भी क्या दिन थे जब किसी सवाल पर अटकने के बाद स्टूडेंट्स को अगले दिन स्कूल जाकर टीचर से पूछने का इंतजार करना पड़ता था या ट्यूशन वाले मास्टर जी का रास्ता देखना होता था। आज के डिजिटल दौर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) ने एजुकेशन की दुनिया में एक बड़ी क्रांति ला दी है। एग्जाम सिर पर हों और समझ न आ रहा हो कि शुरुआत कहां से करें, या फिर किसी मुश्किल थ्योरी को समझना हो... एआई अब हर कदम पर छात्रों का सबसे बड़ा साथी बन गया है।
आज के युवा स्मार्ट हो गए हैं; वे घंटों सिर खपाने और रट्टा मारने के बजाय एआई टूल्स का इस्तेमाल करके अपनी तैयारी को धार दे रहे हैं। लेकिन हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। अगर आप भी पढ़ाई के लिए चैटजीपीटी या गूगल जेमिनी जैसे एआई टूल्स का धड़ल्ले से इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपको कुछ बातें जरूर जान लेनी चाहिए। आइए आपको बताते हैं कि एआई का सही इस्तेमाल करके आप कैसे परीक्षा में बेहतरीन स्कोर कर सकते हैं और किन गलतियों से आपको बचना चाहिए।
1. स्मार्ट स्टडी रूटीन बनाने में मददगार
परीक्षा से पहले सबसे बड़ा सिरदर्द होता है टाइमटेबल बनाना। किस विषय को कितना वक्त दें, कौन सा टॉपिक छूट गया है और एग्जाम में कितने दिन बचे हैं, ये सब सोचकर ही आधा दिमाग खराब हो जाता है। ऐसे में एआई आपका पर्सनल प्लानर बन सकता है। आप बस उसे अपनी जरूरतें बताएं, जैसे आपके पास रोज पढ़ने के लिए कितने घंटे हैं और किन विषयों में आप कमजोर हैं। मिनटों में एक शानदार रूटीन आपके सामने होगा। हालांकि, आंख मूंदकर इस रूटीन को फॉलो न करें। अपनी सहूलियत और क्षमता के हिसाब से इसमें बदलाव जरूर करें। जिस विषय में आप खुद को कमजोर मानते हैं, उसके लिए थोड़ा ज्यादा वक्त निकालें।
2. मुश्किल और उबाऊ टॉपिक्स को बनाएं आसान
कई बार किताबों में लिखी भाषा इतनी किताबी और भारी-भरकम होती है कि कुछ पल्ले ही नहीं पड़ता। विज्ञान के जटिल नियम हों, गणित के फॉर्मूले या फिर इतिहास की कोई उलझी हुई घटना, एआई से आप इसे बिल्कुल अपनी आम बोलचाल की भाषा में समझने के लिए कह सकते हैं। आप एआई को कमांड दे सकते हैं कि "मुझे यह टॉपिक मजेदार उदाहरण देकर समझाओ।" यह आपके लिए चीजों को बिल्कुल आसान बना देगा। लेकिन एक बात गांठ बांध लें कि परीक्षा की असली तैयारी के लिए अपनी टेक्स्टबुक और स्कूल टीचर की बताई बातों को ही हमेशा पहली प्राथमिकता दें। एआई के जवाबों को अपनी किताब से क्रॉस-चेक जरूर करें।
3. खुद का टेस्ट लें और गलतियां पहचानें
अपनी तैयारी परखने का सबसे बेहतरीन तरीका है प्रैक्टिस करना। अब आपको इसके लिए महंगी टेस्ट सीरीज पर पूरी तरह निर्भर रहने की जरूरत नहीं है। आप एआई को किसी भी चैप्टर से एमसीक्यू, शॉर्ट आंसर वाले सवाल या एक पूरा प्रैक्टिस पेपर तैयार करने को कह सकते हैं। टेस्ट देने के बाद आप एआई से ही अपनी गलतियों का विश्लेषण भी करवा सकते हैं। इससे आपको पता चल जाएगा कि आपका कौन सा हिस्सा कमजोर है और कहां ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। बस इस बात का ध्यान रखें कि एआई के बनाए गए सवालों को ही बोर्ड या फाइनल एग्जाम के कन्फर्म सवाल मानकर न बैठ जाएं।
4. बड़े चैप्टर्स के शॉर्ट नोट्स बनाना
एग्जाम से ठीक एक रात पहले पूरी किताब पलटना नामुमकिन होता है। ऐसे वक्त में शॉर्ट नोट्स ही नैया पार लगाते हैं। जब आप कोई बड़ा चैप्टर पढ़ लें, तो उसके अहम पॉइंट्स, जरूरी परिभाषाएं, फॉर्मूले या तारीखों की एक लिस्ट बनाने के लिए एआई की मदद ले सकते हैं। इससे आपका काफी वक्त बचेगा। लेकिन यहां एक बड़ा पेंच है, सिर्फ एआई के बनाए नोट्स रटकर एग्जाम देने चले जाना बेवकूफी होगी। पहले पूरा चैप्टर खुद पढ़ें, ताकि कोई जरूरी जानकारी छूट न जाए और आप संदर्भ को ठीक से समझ सकें।
5. गलतियों की गहराई तक जाना
जब हम टेस्ट देते हैं और कोई जवाब गलत हो जाता है, तो अक्सर हम सिर्फ सही जवाब देखकर आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन असली पढ़ाई वो है जब आप समझें कि वो जवाब गलत क्यों हुआ। एआई इस काम में उस्ताद है। आप उससे अपनी गलतियों की वजह पूछ सकते हैं। जब तक आपके दिमाग की बत्ती न जल जाए, आप उससे सवाल कर सकते हैं। इसके बाद उसी पैटर्न पर नए सवाल मांगकर अपनी प्रैक्टिस को और मजबूत कर सकते हैं।
इन बातों का रखें खास खयाल
एआई कोई जादू की छड़ी या सर्वज्ञानी नहीं है। यह एक मशीन है और अक्सर यह बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ गलत जानकारी भी दे देता है। इसलिए सरकारी आंकड़े, ऐतिहासिक तथ्य या कोई भी अहम जानकारी हमेशा भरोसेमंद सोर्स या अपनी किताब से ही कन्फर्म करें। इसके अलावा, कभी भी अपनी निजी जानकारी, पासवर्ड या कोई भी गुप्त डेटा एआई को प्रॉम्प्ट में न दें। सबसे अहम बात ये है कि एआई के दिए गए जवाबों को तोते की तरह रटने के बजाय उसे अपनी भाषा में समझकर लिखने की आदत डालें। नियमित पढ़ाई, खुद से लिखकर प्रैक्टिस करना और पर्याप्त नींद लेने का कोई विकल्प नहीं है। एआई को सिर्फ एक असिस्टेंट की तरह इस्तेमाल करें, खुद को उसका गुलाम न बनने दें, वरना आपकी अपनी सोचने-समझने की ताकत कमजोर पड़ जाएगी।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
विशेषज्ञताएं
- शिक्षा, करियर और नौकरियों से जुड़ी खबरों पर विशेष रुचि और निरंतर लेखन
- नीट, जेईई और राज्यवार बोर्ड परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों, बदलावों और परिणामों पर गहन फोकस
- UPSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, RPSC और JPSC जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी, पैटर्न और नीतिगत पहलुओं पर पैनी नजर
- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव