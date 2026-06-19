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AI स्किल्स वाली नौकरियों में 8 गुना तेज बढ़ोतरी, किन जॉब की डिमांड, कहां भर्तियां कम

Pankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली/वाशिंगटन
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पीडब्ल्यूसी के ही सर्वे में पाया गया कि 49% सीईओ को उम्मीद है कि अगले तीन वर्षों में एआई के इस्तेमाल से जूनियर लेवल पर हायरिंग कम होगी, जबकि सीनियर लेवल की नौकरियों के लिए ऐसा सोचने वाले सीईओ सिर्फ 12% हैं।

AI स्किल्स वाली नौकरियों में 8 गुना तेज बढ़ोतरी, किन जॉब की डिमांड, कहां भर्तियां कम

वर्ष 2025 में खास एआई स्किल्स की मांग वाली नौकरियों में कुल जॉब मार्केट की तुलना में लगभग आठ गुना तेजी से बढ़ोतरी हुई। ऐसी नौकरियों में वेतन भी तेजी से बढ़ रहा है। दुनिया की सबसे बड़ी प्रोफेशनल सर्विसेज और कंसल्टिंग फर्मों में से एक पीडब्ल्यूसी की 2026 एआई जॉब्स बैरोमीटर' रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है। ऐसी नौकरियां जो क्रिएटिविटी और सही फैसले लेने जैसी इंसानी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए एआई का इस्तेमाल कर सकती हैं, उनमें सबसे तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। रेडियोलॉजिस्ट और रिक्रूटर को इसके उदाहरण के तौर पर बताया गया है। जिन नौकरियों में एआई गैर-विशेषज्ञों के लिए काम आसान बनाता है, जैसे आईटी सर्विस मैनेजर और मेडिकल सेक्रेटरी, उनमें बढ़ोतरी की रफ्तार काफी धीमी है। स्टडी में बताया गया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ग्लोबल लेबर मार्केट को दो विपरीत दिशाओं में ले जा रहा है। यह उन कंपनियों को फायदा पहुंचा रहा है जो इंसानी स्किल्स को बेहतर बनाने के लिए एआई का इस्तेमाल करती हैं, जबकि जो कंपनियां सिर्फ लागत कम करने के लिए इसका इस्तेमाल करती हैं, वे पीछे रह जाती हैं। पीडब्ल्यूसी के ग्लोबल चीफ एआई ऑफिसर जो

एटकिंसन ने कहा, जो कंपनियां एआई से ज्यादा फायदा उठा रही हैं, वे इसका प्रयोग इंसानी विशेषज्ञता को बढ़ाने, इनोवेशन में तेजी लाने को कर रही हैं।

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एआई इनोवेशन में बेंगलुरु एशिया में दूसरे नंबर पर

ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2026 के अनुसार,बेंगलुरु एआई इनोवेशन के लिए एशिया में दूसरे स्थान पर है। परफॉर्मेंस और शोध के मामले में दुनिया के टॉप 10 में जगह बनाई है। स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स में दुनिया भर में 15वें स्थान पर रहने वाला बेंगलुरु, भारत के प्रमुख स्टार्टअप हब के तौर पर अपनी स्थिति मजबूत कर रहा है और इसकी इकोसिस्टम वैल्यू 152.8 अरब अमेरिकी डॉलर है।

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इन नौकरियों की मांग बढ़ी

●खास एआई स्किल्स जैसे मशीन लर्निंग और प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में 69% बढ़ोतरी दर्ज की गई।

●रेडियोलॉजिस्ट, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर और रिक्रूटर जैसी प्रोफेशनल भूमिकाओं में नौकरियों में बढ़ोतरी हुई।

भारत सहित 27 देशों पर अध्ययन किया

रिपोर्ट में भारत सहित 27 देशों और क्षेत्रों में एक अरब से अधिक जॉब पोस्टिंग के डाटा का इस्तेमाल किया गया। इसमें लेबर मार्केट, फाइनेंशियल और पेशे की जानकारी को मिलाकर यह देखा गया कि एआई कैसे काम, स्किल्स, वेतन को बदल रहा है। पीडब्ल्यूसी ने कहा एंट्री-लेवल की एआई से संबंधित नौकरियों के लिए अब अक्सर ऐसी क्षमताओं की जरूरत होती है जो पारंपरिक रूप से सीनियर लेवल की मानी जाती थीं।

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एआई से जूनियर लेवल पर हायरिंग कम होगी

पीडब्ल्यूसी के ही सर्वे में पाया गया कि 49% सीईओ को उम्मीद है कि अगले तीन वर्षों में एआई के इस्तेमाल से जूनियर लेवल पर हायरिंग कम होगी, जबकि सीनियर लेवल की नौकरियों के लिए ऐसा सोचने वाले सीईओ सिर्फ 12% हैं। जिन कंपनियों में एआई का इस्तेमाल सबसे अधिक हुआ, उन्होंने 2018 के मुकाबले रोजगार में 52% की बढ़ोतरी की।

27 देशों में एक अरब से अधिक जॉब पोस्टिंग डाटा का विश्लेषण किया गया

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लेखक के बारे में

Pankaj Vijay

पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार

शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।


15 से अधिक सालों का अनुभव

पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।


विजन

तमाम तरह के करियर, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, भर्तियों, प्रतियोगी परीक्षाओं, एंट्रेंस एग्जाम, नौकरी के लिए जरूरी स्किल्स एवं बेरोजगार युवाओं के मुद्दों को लेकर पंकज के पास गहरी समझ है। उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के कई टॉपरों के इंटरव्यू किए हैं। उनकी लिखी सक्सेस स्टोरीज युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को प्रेरित करती रही हैं। पंकज का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है। उनका लक्ष्य स्कूली छात्रों व बेहतर करियर एवं सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को आसान भाषा में सटीक, तेज और भरोसेमंद जानकारी देना है।


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