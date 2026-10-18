एआई बच्चों को जीनियस बना रहा है या आलसी? जानिए इसके फायदे और नुकसान
एआई बच्चों की पढ़ाई को आसान बना रहा है लेकिन क्या इससे बच्चे आलसी हो रहे हैं? जानिए शिक्षा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फायदे, नुकसान और 80/20 रूल का सही बैलेंस।
आज का दौर पूरी तरह से डिजिटल क्रांति का है। हमारे आस-पास सब कुछ तेजी से बदल रहा है और इस बदलाव के केंद्र में है 'आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस' यानी एआई। आज एआई हमारी जिंदगी के हर हिस्से में अपनी जगह बना चुका है लेकिन इसका सबसे बड़ा और गहरा असर अगर कहीं दिख रहा है, तो वह है हमारे बच्चों की पढ़ाई-लिखाई।
अब वो जमाना पीछे छूट रहा है जब बच्चे किसी सवाल पर अटकते थे, तो अगले दिन स्कूल जाकर टीचर से पूछने का इंतजार करते थे। आज एआई टूल्स उनकी उंगलियों पर मौजूद हैं। बच्चे अपनी पसंद के हिसाब से पढ़ रहे हैं, मुश्किल से मुश्किल साइंस या मैथ के सवालों के जवाब चुटकियों में पा रहे हैं। लेकिन यहीं पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि क्या हर बात के लिए मशीन पर निर्भर हो जाना सही है? टेक्नोलॉजी जहां ढेरों अवसर लेकर आई है, वहीं कई खतरे भी दबे पांव हमारे घरों में घुस आए हैं।
न्यूज 18 की रिपोर्ट के मुताबिक, पाथ एआई टेक्नोलॉजी के फाउंडर और सीईओ डॉ. कनिष्क अग्रवाल इस मुद्दे पर बहुत ही काम की बात कहते हैं। उनके मुताबिक, शिक्षा में एआई का मकसद सिर्फ बच्चों को रटे-रटाए या तेज जवाब देना नहीं है। इसका असली काम तो बच्चों में सोचने-समझने की ताकत बढ़ाना और उन्हें ज्यादा क्रिएटिव बनाना है। आज कई पैरेंट्स इस बात को लेकर गहरी कंफ्यूजन में हैं कि ये नई तकनीक उनके बच्चे को सच में स्मार्ट बना रही है या फिर अंदर ही अंदर आलसी और कामचोर कर रही है?
आइए आसान समझते हैं कि पढ़ाई में एआई की एंट्री के क्या फायदे हैं, क्या नुकसान हैं और हम कैसे एक सही बैलेंस बना सकते हैं।
पढ़ाई में एआई के फायदे
अगर सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए, तो एआई किसी जादू से कम नहीं है। क्लासरूम में अक्सर एक टीचर के लिए 40-50 बच्चों को एक ही स्पीड से पढ़ाना मजबूरी होती है। ऐसे में जो बच्चे थोड़ा धीमे सीखते हैं, वो पीछे छूट जाते हैं। यहीं पर एआई गेम चेंजर साबित हो रहा है।
पर्सनल लर्निंग (खुद की स्पीड से पढ़ाई): एआई इस बात को समझ लेता है कि कौन सा बच्चा किस विषय में कमजोर है। फिर वह उसी के हिसाब से स्टडी मटीरियल और तरीके तैयार करता है, ताकि बच्चा अपनी स्पीड से सीख सके।
टीचर्स का मददगार: एआई टूल्स की मदद से टीचर्स बड़ी आसानी से पता लगा सकते हैं कि क्लास में किस बच्चे को एक्स्ट्रा सपोर्ट की जरूरत है।
खेल-खेल में पढ़ाई: बोरिंग किताबों की जगह एआई विजुअल और इंटरैक्टिव कंटेंट देता है। इससे साइंस के मुश्किल कॉन्सेप्ट हों, कोडिंग हो या कोई नई भाषा सीखना, बच्चे पूरे मजे लेकर पढ़ाई करते हैं।
क्या सुन्न हो रहा है बच्चों का दिमाग?
सिक्के का दूसरा पहलू थोड़ा डराने वाला है। अगर बच्चे हर छोटे-बड़े काम के लिए एआई का मुंह ताकने लगेंगे, तो उनके मानसिक विकास पर ब्रेक लग सकता है।
मेहनत से जी चुराना: आज होमवर्क या कोई प्रोजेक्ट मिलते ही कई बच्चे खुद दिमाग लगाने के बजाय एआई से पूरा जवाब लिखवा लेते हैं। इससे उनकी 'प्रॉब्लम-सॉल्विंग स्किल' यानी खुद से समस्याओं को सुलझाने की क्षमता लगभग खत्म हो रही है।
गलत जानकारी का जाल: एआई हमेशा सौ फीसदी सही नहीं होता। कई बार वह बिल्कुल गलत जानकारी को भी इतने भरोसे के साथ पेश करता है कि छोटे बच्चे उसे ही परम सत्य मान लेते हैं।
इंसानी रिश्तों से दूरी: मशीनों से ज्यादा बातें करने का नतीजा यह हो रहा है कि बच्चों का अपने दोस्तों और टीचर्स से जुड़ाव कम हो रहा है, जो उनके इमोशनल डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है।
स्क्रीन टाइम और सेहत का बिगड़ता खेल
पढ़ाई के नाम पर घंटों कंप्यूटर या मोबाइल की स्क्रीन से चिपके रहने के नतीजे अब सामने आ रहे हैं। इससे बच्चों की फिजिकल हेल्थ खराब हो रही है। कम उम्र में चश्मे लग जाना, सिरदर्द, और नींद न आने जैसी शिकायतें आम हो गई हैं। डिजिटल दुनिया में इतने खो गए हैं कि पार्क में जाकर पसीना बहाना, आउटडोर गेम्स खेलना और असली जिंदगी में दोस्तों से मिलना जैसे बहुत पीछे छूट गया है।
पैरेंट्स और स्कूलों की बड़ी जिम्मेदारी
यह शायद सबसे गंभीर मुद्दा है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बच्चों का डेटा कितना सुरक्षित है? कई एआई ऐप्स चुपचाप बच्चों की लोकेशन, नाम और सर्च हिस्ट्री सेव कर लेते हैं। पैरेंट्स को यह नजर रखनी ही होगी कि उनका बच्चा कौन सा ऐप इस्तेमाल कर रहा है। बच्चों को यह समझाना बहुत जरूरी है कि इंटरनेट पर किसी भी अनजान जगह पर अपना असली नाम, पता, फोन नंबर, फोटो या पासवर्ड कभी शेयर न करें। वहीं स्कूलों को भी चाहिए कि वे साइबर सेफ्टी पर वर्कशॉप करें और एआई के इस्तेमाल के लिए सख्त नियम बनाएं।
क्या है उपाय? अपनाएं 80/20 का गोल्डन रूल
टेक्नोलॉजी कभी भी किसी अच्छे इंसान (टीचर) और हमारे खुद के दिमाग की जगह नहीं ले सकती। इसलिए एक्सपर्ट्स बच्चों के लिए '80/20 रूल' अपनाने की सलाह देते हैं।
इसका सीधा सा मतलब यह है कि जब भी कोई असाइनमेंट या काम मिले, तो बच्चा पहले अपना 80% दिमाग खुद लगाए। वह खुद सोचे, रिसर्च करे और सवालों से जूझे। जब वह अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर ले, तब सिर्फ बचे हुए 20% हिस्से के लिए एआई की मदद ले। यानी अपने लिखे हुए काम को बेहतर (रिफाइन) करने, कोई नया आइडिया सोचने या किसी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए एआई का इस्तेमाल करे। एआई को एक 'मददगार साथी' की तरह इस्तेमाल करना चाहिए, न कि दिमागी कसरत से बचने का शॉर्टकट।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
विशेषज्ञताएं
- शिक्षा, करियर और नौकरियों से जुड़ी खबरों पर विशेष रुचि और निरंतर लेखन
- नीट, जेईई और राज्यवार बोर्ड परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों, बदलावों और परिणामों पर गहन फोकस
- UPSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, RPSC और JPSC जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी, पैटर्न और नीतिगत पहलुओं पर पैनी नजर
- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव