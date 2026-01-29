Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsकरियर न्यूज़AI courses launched in MS BTech and BCA programs AI lab to be established in ddu gorakhpur
एमएस, BTech और बीसीए में AI पाठ्यक्रम शुरू, होगी एआई लैब की स्थापना

एमएस, BTech और बीसीए में AI पाठ्यक्रम शुरू, होगी एआई लैब की स्थापना

संक्षेप:

दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में एमएस और बीसीए में एआई पाठ्यक्रम शुरू किया गया है। इसके अलावा एमएस तथा बीसीए स्तर पर एआई पाठ्यक्रम पहले ही शुरू कर दिए गए हैं।

Jan 29, 2026 11:21 am ISTPankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान, कार्यालय संवाददाता, गोरखपुर
share Share
Follow Us on

दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय उच्च शिक्षा को भविष्य की तकनीकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए नए प्रयास करने शुरू कर दिए हैं। कुलपति प्रो. पूनम टंडन ने बताया कि विश्वविद्यालय ने सभी संकायों एवं विषयों में एआई (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) को समाहित करने की व्यापक योजना पर काम शुरू कर दिया है, जिससे प्रत्येक विद्यार्थी एआई की मूलभूत समझ के साथ उसके अनुप्रयोग की क्षमता भी जान सके।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

कुलपति ने बताया कि एमएस और बीसीए में एआई पाठ्यक्रम शुरू किया गया है। इसके अलावा एमएस तथा बीसीए स्तर पर एआई पाठ्यक्रम पहले ही शुरू कर दिए गए हैं। यह पाठ्यक्रम एनआईईएलआईटी के सहयोग से संचालित किए जा रहे हैं। कुलपति ने बताया कि प्रधानमंत्री उषा योजना के तहत विवि में एआई लैब की होगी स्थापना की जा रही है। लैब प्रशिक्षण, अनुसंधान एवं नवाचार का केंद्र बनेगी।

एआई आधारित शिक्षा छात्रों की क्षमता बढ़ाने में असरदार

दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस) एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग की ओर से ‘युवा मस्तिष्क के लिए एआई आधारित शिक्षा’ विषय पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती की वंदना एवं दीप प्रज्ज्वलन के साथ हुआ।

ये भी पढ़ें:आईपीयू में 25 नए कोर्स, एडमिशन रेस 2 फरवरी से, BTech सीटें बचीं तो CUET से मौका

इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के विभागाध्यक्ष प्रो. मनीष मिश्रा ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता की वर्तमान स्थिति, भविष्य की संभावनाओं तथा शिक्षा प्रणाली में इसके बढ़ते प्रभाव पर चर्चा की। कहा कि एआई आधारित शिक्षण प्रणाली छात्रों की सीखने की क्षमता को समझकर उन्हें व्यक्तिगत, रुचि-आधारित एवं अधिक प्रभावी शिक्षा प्रदान कर सकती है। कार्यक्रम संयोजन डॉ. सत्यपाल सिंह ने कहा कि वर्तमान युग डिजिटल एवं तकनीकी क्रांति का युग है, जिसमें युवाओं को केवल परंपरागत शिक्षा तक सीमित रखना पर्याप्त नहीं है। कार्यक्रम की आयोजन सचिव डॉ. कुसुम रावत ने संचालन करते हुए सभी अतिथियों का स्वागत किया। संगोष्ठी में विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों के शिक्षक राष्ट्रीय सेवा योजना के कर्मचारी बालेन्द्र यादव, विनीत सिंह, राजेन्द्र मौर्य आदि मौजूद रहे।

ये भी पढ़ें:यूपी के युवाओं को AI दिखाएगा करियर की राह: वाराणसी में पायलट प्रोजेक्ट का आगाज

हमारा प्रयास है कि एआई को केवल एक विषय नहीं, बल्कि सभी पाठ्यक्रमों का अभिन्न हिस्सा बनाया जाए, ताकि प्रत्येक विद्यार्थी भविष्य की चुनौतियों के लिए सक्षम बन सके। राज्यपाल के मार्गदर्शन में विवि एआई आधारित शिक्षा, अनुसंधान एवं नवाचार का अग्रणी केंद्र बनने की दिशा में निरंतर कार्य कर रहा है।-प्रो. पूनम टंडन, कुलपति, डीडीयू

Pankaj Vijay

लेखक के बारे में

Pankaj Vijay
पंकज विजय लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी न्यूज एडिटर हैं। यहां वह करियर, एजुकेशन, जॉब्स से जुड़ी खबरें देखते हैं। पंकज को पत्रकारिता में डेढ़ दशक से ज्यादा का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़ने से पहले उन्होंने एनडीटीवी डिजिटल, आजतक डिजिटल, अमर उजाला समाचार पत्र में काम किया। करियर-एजुकेशन-जॉब्स के अलावा वह विभिन्न संस्थानों में देश-विदेश, राजनीति, रिसर्च व धर्म से जुड़ी बीट पर भी काम कर चुके हैं। भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा व डीयू से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। और पढ़ें
Btech
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर, Hindi News, क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।