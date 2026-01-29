एमएस, BTech और बीसीए में AI पाठ्यक्रम शुरू, होगी एआई लैब की स्थापना

संक्षेप: दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में एमएस और बीसीए में एआई पाठ्यक्रम शुरू किया गया है। इसके अलावा एमएस तथा बीसीए स्तर पर एआई पाठ्यक्रम पहले ही शुरू कर दिए गए हैं।

दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय उच्च शिक्षा को भविष्य की तकनीकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए नए प्रयास करने शुरू कर दिए हैं। कुलपति प्रो. पूनम टंडन ने बताया कि विश्वविद्यालय ने सभी संकायों एवं विषयों में एआई (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) को समाहित करने की व्यापक योजना पर काम शुरू कर दिया है, जिससे प्रत्येक विद्यार्थी एआई की मूलभूत समझ के साथ उसके अनुप्रयोग की क्षमता भी जान सके।

कुलपति ने बताया कि एमएस और बीसीए में एआई पाठ्यक्रम शुरू किया गया है। इसके अलावा एमएस तथा बीसीए स्तर पर एआई पाठ्यक्रम पहले ही शुरू कर दिए गए हैं। यह पाठ्यक्रम एनआईईएलआईटी के सहयोग से संचालित किए जा रहे हैं। कुलपति ने बताया कि प्रधानमंत्री उषा योजना के तहत विवि में एआई लैब की होगी स्थापना की जा रही है। लैब प्रशिक्षण, अनुसंधान एवं नवाचार का केंद्र बनेगी।

एआई आधारित शिक्षा छात्रों की क्षमता बढ़ाने में असरदार दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस) एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग की ओर से ‘युवा मस्तिष्क के लिए एआई आधारित शिक्षा’ विषय पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती की वंदना एवं दीप प्रज्ज्वलन के साथ हुआ।

इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के विभागाध्यक्ष प्रो. मनीष मिश्रा ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता की वर्तमान स्थिति, भविष्य की संभावनाओं तथा शिक्षा प्रणाली में इसके बढ़ते प्रभाव पर चर्चा की। कहा कि एआई आधारित शिक्षण प्रणाली छात्रों की सीखने की क्षमता को समझकर उन्हें व्यक्तिगत, रुचि-आधारित एवं अधिक प्रभावी शिक्षा प्रदान कर सकती है। कार्यक्रम संयोजन डॉ. सत्यपाल सिंह ने कहा कि वर्तमान युग डिजिटल एवं तकनीकी क्रांति का युग है, जिसमें युवाओं को केवल परंपरागत शिक्षा तक सीमित रखना पर्याप्त नहीं है। कार्यक्रम की आयोजन सचिव डॉ. कुसुम रावत ने संचालन करते हुए सभी अतिथियों का स्वागत किया। संगोष्ठी में विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों के शिक्षक राष्ट्रीय सेवा योजना के कर्मचारी बालेन्द्र यादव, विनीत सिंह, राजेन्द्र मौर्य आदि मौजूद रहे।