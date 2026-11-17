कहते हैं कि अगर किसी काम को करने का जुनून हो, तो रास्ते खुद बनने लगते हैं। दिल्ली की रहने वाली दृष्टि सिंह की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। उन्होंने एग्रीकल्चर की पढ़ाई की। इसके बाद ग्राफिक डिजाइनिंग सीखी और डिजिटल मार्केटिंग के फील्ड में काम किया।

कहते हैं कि जहां चाह है, वहीं राह है। अगर किसी काम को करने का जुनून हो, तो रास्ते खुद बनने लगते हैं। दिल्ली की रहने वाली दृष्टि सिंह की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। उन्होंने एग्रीकल्चर की पढ़ाई की। इसके बाद ग्राफिक डिजाइनिंग सीखी और डिजिटल मार्केटिंग के फील्ड में काम किया। लेकिन उनका मन कुछ अपना करने का था। आखिरकार उन्होंने नौकरी छोड़कर फूड बिजनेस शुरू करने का फैसला किया। महज 24 साल की उम्र में आज वह बेंगलुरु में अपने फ्लैट से 'द मिस्का' नाम का वीगन क्लाउड किचन चला रही हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, उनके किचन से रोजाना करीब 10 से 15 ऑर्डर मिलते हैं और हर महीने लगभग 44 हजार से 50 हजार रुपये की कमाई हो रही है। चलिए आज हम आपको उनकी सक्सेस स्टोरी जानते हैं।

दिल्ली से पंजाब तक का सफर दृष्टि सिंह का जन्म और पालन-पोषण दिल्ली में हुआ। उन्होंने द्वारका से स्कूली शिक्षा पूरी की। इसके बाद साल 2020 में पंजाब की लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में एग्रीकल्चर की पढ़ाई के लिए दाखिला लिया। साल 2024 में उन्होंने अपनी डिग्री पूरी की। हालांकि, दृष्टि ने पढ़ाई के साथ ही काम करना भी शुरू कर दिया था। इंडिया टुडे में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक, जनवरी 2021 से जुलाई 2023 तक उन्होंने फ्रीलांस ग्राफिक डिजाइनर के तौर पर काम किया। इस दौरान वह अलग-अलग प्रोजेक्ट पर काम करती थीं और डिजाइनिंग से जुड़ी अपनी स्किल्स को बेहतर बना रही थीं।

डिजिटल मार्केटिंग में किया काम उनका सफर आगे बढ़ा। फिर अगस्त 2022 में उन्होंने ब्लूहॉक्स में पार्ट-टाइम डिजिटल मार्केटिंग इंटर्न के रूप में काम शुरू किया। जून 2023 में उन्हें इसी कंपनी में फुल-टाइम डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव की जिम्मेदारी मिली। यहां उन्होंने इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन (SEO) और सोशल मीडिया मैनेजमेंट का काम संभाला। इतना ही नहीं, उन्होंने डिजाइन, वीडियो एडिटिंग, वेब डिजाइन और कंटेंट से जुड़ी 50 से ज्यादा लोगों की टीम का लीड भी किया।

बेंगलुरु पहुंचकर भी जारी रखी नौकरी ग्रेजुएशन के बाद सितंबर 2024 में दृष्टि बेंगलुरु चली गईं। नवंबर 2024 में उन्होंने गिफ्टिंग और फ्लोरल ब्रांड 'शेड्स ऑफ स्प्रिंग' में असिस्टेंट मार्केटिंग मैनेजर के रूप में काम शुरू किया। यहां उनकी जिम्मेदारी डिजिटल मार्केटिंग कैंपेन, विज्ञापन और दूसरे ब्रांड्स के साथ पार्टनरशिप संभालने की थी। इसी दौरान उनके मन में अपना बिजनेस शुरू करने का विचार भी आकार लेने लगा था। इसकी वजह उनका खुद का खान-पान का अनुभव था।

ऐसे आया बिजनेस का आइडिया दरअसल, दृष्टि वीगन फूड खाती थीं। इस दौरान उन्होंने महसूस किया कि बाजार में ऐसे खाने के विकल्प बहुत कम हैं, जो पूरी तरह प्लांट बेस्ड होने के साथ प्रोटीन से भी भरपूर हों। आमतौर पर शाकाहारी खाने में पनीर और चीज जैसे डेयरी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल होता है। ऐसे में प्रोटीन से भरपूर वीगन खाना ढूंढना उनके लिए आसान नहीं था। उन्होंने सोचा कि क्यों न ऐसा फूड ब्रांड शुरू किया जाए, जहां लोगों को स्वाद के साथ हेल्दी और प्रोटीन से भरपूर वीगन खाना भी मिल सके। इसी आइडिया के साथ उन्होंने 'द मिस्का' की शुरुआत करने का फैसला किया।

2 लाख रुपये का लोन लेकर शुरू किया क्लाउड किचन बेंगलुरु जैसे शहर में रेस्टोरेंट खोलना काफी खर्चीला था। इसलिए दृष्टि ने शुरुआत में कोई बड़ा रेस्टोरेंट खोलने के बजाय किराये के फ्लैट से ही क्लाउड किचन चलाने का फैसला किया। इसके लिए उन्होंने बैंक से 2 लाख रुपये का लोन लिया। इस रकम का ज्यादातर हिस्सा फ्लैट के किराये और सिक्योरिटी डिपॉजिट में खर्च हो गया। बाकी पैसों से उन्होंने किचन के जरूरी मशीन और सामान खरीदी। फ्लैट में किचन शुरू करना भी आसान नहीं था। उन्हें मकान मालिकों और प्रॉपर्टी ब्रोकर को समझाना पड़ा कि वह घर से फूड बिजनेस चलाना चाहती हैं।

जुलाई 2025 में द मिस्का की शुरुआत जुलाई 2025 में उन्होंने 'द मिस्का' की शुरुआत की। शुरुआत में उनके मेन्यू में शाही टोफू और पेरी-पेरी टोफू जैसे वीगन बाउल्स शामिल थे। इसके अलावा शेक्स, एवोकाडो टोस्ट, चाट और डेजर्ट भी रखे गए। पैसे की कमी के कारण वह शुरुआत में जरूरत के हिसाब से थोड़ी-थोड़ी सामग्री खरीदती थीं।

दुर्गा पूजा में बदली किस्मत किसी भी नए बिजनेस की तरह दृष्टि के लिए भी शुरुआती दिन आसान नहीं थे। जुलाई और अगस्त 2025 में उन्हें हर हफ्ते सिर्फ 2 से 5 ऑर्डर मिलते थे। लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और अपने बिजनेस को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश जारी रखी। फिर दुर्गा पूजा के दौरान उन्होंने एक स्टॉल लगाया। यहां उन्हें रोजाना 30 से 40 ग्राहकों को खाना परोसने का मौका मिला। इससे उन्हें लोगों की पसंद को समझने का मौका मिला।

इसके बाद उनके एक इंस्टाग्राम रील ने भी बिजनेस को पहचान दिलाई। डिजिटल मार्केटिंग का अनुभव यहां उनके काफी काम आया। उन्होंने सोशल मीडिया पर केवल खाने की तस्वीरें डालने के बजाय क्लाउड किचन चलाने के दौरान आने वाली मुश्किलों और अपने रोजमर्रा के अनुभवों को भी शेयर करना शुरू किया। इसके बाद लोग धीरे-धीरे जुड़ने लगे।