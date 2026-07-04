महिलाओं के लिए शानदार मौका, आंगनवाड़ी में 708 पदों पर बिना परीक्षा के सीधी भर्ती; ऐसे करें अप्लाई

महिलाओं के लिए शानदार मौका, आंगनवाड़ी में 708 पदों पर बिना परीक्षा के सीधी भर्ती; ऐसे करें अप्लाई
आगरा में आंगनवाड़ी कार्यकर्ती और सहायिका के 708 पदों पर बंपर भर्ती निकली है। 12वीं पास महिलाएं 20 जुलाई 2026 तक बिना परीक्षा के मेरिट के आधार पर सीधे आवेदन कर सकती हैं।
अगर आप आगरा की रहने वाली हैं और लंबे वक्त से किसी अच्छी नौकरी की तलाश कर रही हैं, तो आपके लिए एक बेहद राहत भरी खबर है। जिला कार्यक्रम अधिकारी, आगरा ने जिले की महिलाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। आगरा के शहरी और ग्रामीण इलाकों में आंगनवाड़ी कार्यकर्ती और सहायिका के खाली पड़े कुल 708 पदों पर भर्ती का आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। सबसे अच्छी और सुकून देने वाली बात यह है कि इस भर्ती के लिए आपको कोई भी भारी-भरकम लिखित परीक्षा या किसी मुश्किल इंटरव्यू के दौर से नहीं गुजरना होगा। यह पूरी तरह से आपकी शैक्षणिक मेरिट के आधार पर होने वाली सीधी भर्ती है, जो महिलाओं के लिए एक शानदार मौका लेकर आई है।
708 पदों पर होनी है भर्ती
इस पूरी भर्ती प्रक्रिया को बेहद पारदर्शी और आसान रखा गया है। जिला कार्यक्रम अधिकारी के मुताबिक, इस भर्ती अभियान के जरिए कुल 708 पदों को भरा जाना तय हुआ है। इनमें से 386 पद आंगनवाड़ी कार्यकर्ती के लिए आरक्षित हैं, जबकि 322 पद आंगनवाड़ी सहायिका के लिए रखे गए हैं। जो भी महिलाएं इस सुनहरे मौके का फायदा उठाना चाहती हैं, उन्हें कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है। वे सीधे बाल विकास विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट upaganwadibharti.in पर जाकर अपना फॉर्म भर सकती हैं। ध्यान रहे कि आवेदन की प्रक्रिया 30 जून 2026 से शुरू हो चुकी है और फॉर्म भरने की आखिरी तारीख 20 जुलाई 2026 की रात 12 बजे तक मुकर्रर की गई है। विभाग ने यह भी साफ कर दिया है कि आवेदन सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन ही मंजूर किए जाएंगे, किसी भी तरह के ऑफलाइन फॉर्म को सीधे तौर पर खारिज कर दिया जाएगा। फिलहाल आवेदन के लिए कोई फीस नहीं रखी गई है, लेकिन फिर भी फॉर्म सबमिट करते वक्त वेबसाइट पर इसकी तस्दीक जरूर कर लें।
महिला उम्मीदवार ही होंगी योग्य
अब बात करते हैं उन जरूरी शर्तों की, जिन्हें पूरा किए बिना आप इस भर्ती का हिस्सा नहीं बन सकतीं। सबसे पहली और बुनियादी शर्त यह है कि इस भर्ती में केवल महिला उम्मीदवार ही अपना दावा पेश कर सकती हैं। जहां तक उम्र का सवाल है, तो 1 जनवरी 2026 को आपकी उम्र कम से कम 18 साल और ज्यादा से ज्यादा 35 साल होनी चाहिए। उम्र का सही-सही हिसाब आपकी हाईस्कूल की मार्कशीट में दर्ज जन्मतिथि से ही लगाया जाएगा और किसी भी वर्ग को उम्र सीमा में कोई अतिरिक्त छूट नहीं दी गई है। पढ़ाई-लिखाई की बात करें, तो कार्यकर्ती और सहायिका, दोनों ही पदों के लिए आपका कम से कम 12वीं पास (इंटरमीडिएट) होना लाजमी है। सबसे अहम नियम यह है कि आप जिस वॉर्ड या ग्राम सभा के लिए फॉर्म भर रही हैं, आपका वहीं का स्थायी निवासी होना जरूरी है। अगर कोई महिला किसी दूसरे इलाके से फॉर्म भरती है, तो उसका आवेदन तुरंत रद्द कर दिया जाएगा।
क्या है चयन प्रक्रिया
चयन प्रक्रिया को भी काफी सरल रखा गया है। आपकी 12वीं से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई के नंबरों को मिलाकर एक मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। इसी मेरिट के आधार पर उम्मीदवारों को चुना जाएगा। सरकार के नियमों के मुताबिक, इस चयन प्रक्रिया में विधवा महिलाओं, तलाकशुदा महिलाओं और गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) जीवन बिताने वाले परिवारों की उम्मीदवारों को खास प्राथमिकता दी जाएगी। अगर हम पदों के बंटवारे पर नजर डालें, तो आगरा के 16 बाल विकास परियोजनाओं में इन पदों को बांटा गया है। कार्यकर्ती के पदों के लिए खंदौली, बरौली अहीर, जैतपुर कलां, जगनेर, खेरागढ़ और फतेहाबाद जैसे इलाकों में अच्छी खासी जगहें हैं। वहीं, सहायिका के पदों के लिए सबसे ज्यादा 124 जगहें आगरा शहर में हैं, जिसके बाद फतेहाबाद, फतेहपुर सीकरी और किरावली का नंबर आता है।
यह जानना भी जरूरी है कि यह कोई पक्की सरकारी नौकरी नहीं है, बल्कि यह मानदेय पर आधारित पद है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ती को 4,500 रुपये बेस और 1,500 रुपये अतिरिक्त मिलाकर कुल 6,000 रुपये हर महीने दिए जाएंगे, साथ ही उन्हें मासिक इन्सेंटिव भी मिलेगा। इसी तरह सहायिका को 2,250 रुपये बेस और 750 रुपये अतिरिक्त के साथ कुल 3,000 रुपये और इन्सेंटिव दिया जाएगा। जो महिलाएं आरक्षण या इनकम के आधार पर छूट पाना चाहती हैं, उनके लिए आय सीमा तय की गई है।
ग्रामीण इलाकों के लिए सालाना आय 46,080 रुपये और शहरी इलाकों के लिए 56,460 रुपये से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। आपके आय, जाति और निवास प्रमाण पत्र ऑनलाइन बने होने चाहिए, जो एसडीएम या तहसीलदार स्तर के अधिकारी द्वारा जारी किए गए हों। फॉर्म भरते वक्त धुंधली फोटो या गलत जन्मतिथि जैसी छोटी-छोटी गलतियों से बचें और 20 जुलाई का इंतजार किए बिना समय रहते अपना आवेदन पूरा कर लें, ताकि आप इस शानदार मौके से चूक न जाएं।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
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हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
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- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव