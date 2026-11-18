6 साल सेवा के बाद भी अग्निवीरों के लिए आसान नहीं होगा परमानेंट होना, पास करने होंगे कठिन टेस्ट
छह साल के बाद अग्निवीरों को रेगुलर सैनिक बनने के लिए कड़े चयन मानदंडों पर खरा उतरना होगा। इसमें फिजिकल फिटनेस, फायरिंग स्किल, मेडिकल फिटनेस और अनुशासन को प्रमुख आधार बनाया जा सकता है।
सेना में छह साल की सेवा के बाद भी अग्निवीरों के लिए पक्की नौकरी पाना आसान नहीं होगा। 4 साल की अवधि पूरी होने के बाद जिन 75 फीसदी अग्निवीरों को दो साल का सेवा विस्तार दिया जाएगा, उनके लिए 6 साल के बाद परमानेंट होने की गारंटी नहीं होगी। उन्हें रेगुलर सैनिक बनने के लिए कड़े चयन मानदंडों पर खरा उतरना होगा। इसमें फिजिकल फिटनेस, फायरिंग स्किल, मेडिकल फिटनेस और अनुशासन को प्रमुख आधार बनाया जा सकता है। गौरतलब है कि कुछ दिन पहले केंद्र सरकार ने अग्निपथ योजना में बदलाव करते हुए चार साल के बाद सेवामुक्त होने वाले 75 फीसदी अग्निवीरों की सेवा दो साल बढ़ाने का ऐलान किया था। यह घोषणा वर्तमान में देश में सेवा दे रहे करीब 3.18 लाख अग्निवीरों के लिए ही थी।
छह साल बाद मल्टी स्किल्ड अग्निवीर होंगे परमानेंट
द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक जो अग्निवीर छह साल की सेवा के बाद भी सेना में बने रहना चाहते हैं, उनके लिए काफी कड़े सेलेक्शन क्राइटेरिया तय करने पर चर्चा चल रही है। सशस्त्र बलों में डिफेंस की नई तकनीकें और हथियार सिस्टम शामिल किया जा रहा है। इसके मद्देनजर ऐसे अग्निवीरों को प्राथमिकता दी जाएगी जो मल्टी स्किल्ड होंगे। साथ ही तकनीक तथा हथियारों को चलाने में माहिर हों।
खराब फिटनेस और अनुशासनहीन अग्निवीरों को किया जाएगा बाहर
इस मामले से जुड़े अधिकारियों ने बताया है कि अग्निवीरों के छह साल के कार्यकाल के अंत में पक्की नौकरी पर चयन के लिए जिन मानदंडों पर विचार किया जा रहा है, उनमें लो मेडिकल कैटेगरी (LMC) वाले उम्मीदवारों को न चुनना और अनुशासनहीनता (जैसे शराब की लत) के मामलों वाले उम्मीदवारों को बाहर रखना शामिल है। चयन मानदंडों के बारे में तीनों सेनाओं के शीर्ष संगठन एचक्यू आईडीएस ने कहा कि इन पर अभी विचार विमर्श चल रहा है।
फायरिंग अच्छी होनी चाहिए
एक अधिकारी ने बताया कि चयन के ये मानदंड पिछले कुछ वर्षों में रेगुलर सैनिकों और अग्निवीरों दोनों के काम करने के तौर तरीकों पर बारीकी से नजर रखने के बाद तय किए जा रहे हैं। अधिकारी ने कहा, "हाल के वर्षों में पक्के सैनिकों के बीच लो मेडिकल कैटेगरी (LMC) के काफी मामले सामने आए हैं जिसका मुख्य कारण जीवनशैली से जुड़ी बीमारियां हैं।" गहरे मंथन के बाद पात्रता मानदंडों में एक शर्त यह भी है कि जो अग्निवीर नियमित सैनिक बनने की उम्मीद में दो साल का एक्सटेंशन चाहते हैं, उन्हें कंबाइंड फिजिकल टेस्ट में एक्सीलेंट ग्रेड मिलना चाहिए। साथ ही फायरिंग में उनका प्रदर्शन कम से कम फर्स्ट-क्लास शॉट स्तर का होना चाहिए। फायरिंग के प्रदर्शन के लेवल को मार्क्समैन, फर्स्ट-शॉट और स्टैंडर्ड शॉट कैटेगरी में बांटा गया है।
लो मेडिकल कैटेगरी वालों का परमानेंट होना मुश्किल
LMC (लो मेडिकल कैटेगरी) की भी तीन श्रेणियां हैं- युद्ध के दौरान घायल होना (बैटल कैजुअल्टी), सैन्य सेवा के कारण या उससे बिगड़ी हुई चोटें या विकलांगता और ऐसी चोटें या विकलांगता जिनका सैन्य सेवा से कोई लेना-देना नहीं है और न ही वे इसके कारण बिगड़ी हैं। हालांकि चयन मानदंड अभी भी तय किए जा रहे हैं लेकिन इस बात पर काफी चर्चा हो रही है कि छह साल पूरे होने के बाद किसी भी LMC श्रेणी वाले उम्मीदवार को सेवा में न रखा जाए। हालांकि जो सैनिक युद्ध में घायल हुए हैं या जिनकी LMC स्थिति सैन्य सेवा से जुड़ी है, उन्हें कुछ छूट दी जा सकती है। लेकिन ये बातें अभी शुरुआती चरण में हैं।
सेना में अनुशासनात्मक मामलों में अपराध और परिस्थितियों के आधार पर दो तरह की सजाएं दी जाती हैं- 'रेड इंक एंट्री' और 'ब्लैक इंक एंट्री'। इस बात पर भी चर्चा चल रही है कि क्या एक्सटेंशन पर चल रहे किसी अग्निवीर को एक छोटी सी अनुशासनात्मक गलती करने पर भी सेवा में बनाए रखा जाना चाहिए या नहीं।
यूनिट स्तर पर भी देनी पड़ सकती है परीक्षा
अग्निवीरों के अंतिम चयन के लिए यूनिट स्तर पर कैडर परीक्षा आयोजित करने का प्रस्ताव भी चर्चा में है। दो साल के अतिरिक्त कार्यकाल के अंत में होने वाली इस परीक्षा में लिखित टेस्ट, शारीरिक दक्षता और फायरिंग टेस्ट शामिल किए जा सकते हैं। इन सभी के प्रदर्शन के आधार पर अंतिम मेरिट लिस्ट तैयार करने पर विचार किया जा रहा है।
अग्निवीरों से मांगे जाएंगे चार विकल्प
संशोधित योजना के तहत अग्निवीरों को एक नया सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा, जिसमें उनसे चार विकल्प मांगे जाएंगे।
- पहला विकल्प: नियमित सैनिक कैडर में शामिल होने की इच्छा।
- दूसरा विकल्प: नियमित सैनिक बनना चाहते हैं, लेकिन 25 प्रतिशत की मेरिट सूची में चयन नहीं होने पर दो साल का एक्सटेंशन भी स्वीकार है।
- तीसरा विकल्प: केवल दो साल का अतिरिक्त सेवा विस्तार लेना चाहते हैं।
- चौथा विकल्प: आगे सेना में सेवा जारी नहीं रखना चाहते।
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार
शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।
15 से अधिक सालों का अनुभव
पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।
विजन
तमाम तरह के करियर, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, भर्तियों, प्रतियोगी परीक्षाओं, एंट्रेंस एग्जाम, नौकरी के लिए जरूरी स्किल्स एवं बेरोजगार युवाओं के मुद्दों को लेकर पंकज के पास गहरी समझ है। उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के कई टॉपरों के इंटरव्यू किए हैं। उनकी लिखी सक्सेस स्टोरीज युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को प्रेरित करती रही हैं। पंकज का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है। उनका लक्ष्य स्कूली छात्रों व बेहतर करियर एवं सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को आसान भाषा में सटीक, तेज और भरोसेमंद जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
तमाम तरह की सरकारी भर्तियां, परीक्षाएं व उनके परिणाम
स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, कोर्स, एडमिशन से जुड़े विषय
बोर्ड रिजल्ट लाइव कवरेज और शिक्षा एवं रोजगार जगत संबंधी ब्रेकिंग
स्कूलिंग के बाद करियर की राहें
यूपीएससी, जेईई मेन व नीट जैसी बड़ी परीक्षाओं के टॉपरों के इंटरव्यू
छात्रों के ज्ञान के लिए रिसर्च बेस्ड और एक्सप्लेनर स्टोरी