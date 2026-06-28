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Indian Army Agniveer Result : joinindianarmy.nic.in पर आएगा इंडियन आर्मी अग्निवीर रिजल्ट, यूं कर सकेंगे चेक

Prachi लाइव हिन्दुस्तान
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Indian Army Agniveer Result : इंडियन आर्मी अग्निवीर भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जल्द ही joinindianarmy.nic.in पर जारी होगा। लिखित परीक्षा में पास हुए अभ्यर्थियों को फिजिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा।

Indian Army Agniveer Result : joinindianarmy.nic.in पर आएगा इंडियन आर्मी अग्निवीर रिजल्ट, यूं कर सकेंगे चेक

Indian Army Agniveer Result: भारतीय सेना में शामिल होकर देश की रक्षा करने का जज्बा रखने वाले देश भर के हजारों युवाओं के लिए एक बेहद बड़ी अपडेट है। भारतीय सेना द्वारा जल्द ही अग्निवीर 2026 भर्ती चक्र (फेज 2) के लिए फाइनल मेरिट लिस्ट और रिजल्ट घोषित किया जाएगा। यह रिजल्ट उन उम्मीदवारों के लिए जारी किया जाएगा, जिन्होंने देश भर के विभिन्न केंद्रों पर 1 जून से 12 जून 2026 के बीच आयोजित की गई कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन (CEE) के फेज-2 में हिस्सा लिया था। रक्षा क्षेत्र में करियर बनाने की इच्छा रखने वाले अभ्यर्थी बेसब्री से इस फाइनल मेरिट लिस्ट का इंतजार कर रहे हैं।

ऐसे चेक कर सकेंगे रिजल्ट

अभ्यर्थी नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करके आर्मी रिक्रूटमेंट ऑफिस (ARO) वार अपनी पीडीएफ डाउनलोड कर सकेंगे:

स्टेप 1: सबसे पहले आधिकारिक पोर्टल joinindianarmy.nic.in पर जाएं।

स्टेप 2: होमपेज पर दिए गए विशेष 'Agniveer' टैब पर जाएं।

स्टेप 3: ड्रॉपडाउन मेनू से 'Final Result' के विकल्प पर क्लिक करें।

स्टेप 4: अपने संबंधित एआरओ (ARO) और ट्रेड प्रोफाइल की विशिष्ट पीडीएफ डाउनलोड करें।

स्टेप 5: डाउनलोड की गई पीडीएफ में Ctrl + F दबाकर अपना रोल नंबर खोजें।

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अब फिजिकल टेस्ट की बारी: रेस में मिलेंगे अतिरिक्त अवसर और 4 कैटेगरियां

लिखित परीक्षा में सफलता हासिल करने वाले अभ्यर्थियों को अब भर्ती के दूसरे और सबसे महत्वपूर्ण चरण यानी फारीरिक दक्षता परीक्षा और मेडिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। इस बार सेना ने शारीरिक परीक्षा के नियमों में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं ताकि तकनीकी और क्लेरिकल पदों के लिए भी योग्य उम्मीदवार बाहर न हों:

1.6 किलोमीटर की दौड़: दौड़ को चार ग्रुप (कैटेगरी) में बांटा गया है। अब अभ्यर्थियों को दौड़ पूरी करने के लिए 30 सेकंड का अतिरिक्त समय मिलेगा, यानी कुल 6 मिनट 15 सेकंड में दौड़ पूरी करने वाले भी क्वालीफाई माने जाएंगे।

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अंकों का गणित: जो उम्मीदवार 5 मिनट 30 सेकंड में दौड़ पूरी करेंगे उन्हें ग्रुप-1 के तहत पूरे 60 अंक मिलेंगे। वहीं, 5 मिनट 31 सेकंड से 5 मिनट 45 सेकंड वालों को 48 अंक, 5 मिनट 46 सेकंड से 6 मिनट वालों को 36 अंक और 6 मिनट 1 सेकंड से 6 मिनट 15 सेकंड में दौड़ने वालों को 24 अंक दिए जाएंगे।

इसके अलावा, 10 पुल-अप्स लगाने पर 40 अंक मिलेंगे, जबकि 9 फीट की लंबी कूद और जिग-जैग बैलेंस टेस्ट केवल क्वालिफाइंग नेचर के होंगे।

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अग्निवीर सैलरी और सेवा निधि

पहले साल 30000 रुपये प्रतिमाह (हाथ में 21000 रुपये)

चौथे साल 40000 रुपये प्रतिमाह (हाथ में 28000 रुपये)

4 साल बाद सेवा निधि के रूप में 11.71 रुपये लाख मिलेंगे

Prachi

लेखक के बारे में

Prachi

शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।

अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।

विजन
प्राची का मानना है कि करियर चुनना केवल एक नौकरी पाना नहीं, बल्कि सही दिशा में अपना भविष्य सुरक्षित करना है। उनका उद्देश्य है कि हर छात्र और अभ्यर्थी तक बिना किसी भ्रम के, सटीक और सही समय पर जानकारी पहुंचे। वे पारदर्शिता और विश्वसनीयता को डिजिटल पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत मानती हैं।

रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।

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