Agniveer Recruitment 2027: वोकेशनल कोर्स करने वाले भी बन सकेंगे टेक्निकल अग्निवीर, सेना ने दी 6 कोर्स को हरी झंडी
Agniveer Recruitment 2027: वोकेशनल कोर्स वाले अभ्यर्थी भी अग्निवीर बन सकते हैं। सेना ने छह वोकेशनल कोर्स को अग्निवीर बहाली में शामिल होने के लिए मान्यता दी है। इसका मुख्य उद्देश्य तकनीकी रूप से दक्ष युवाओं को सेना की आधुनिक कार्यप्रणाली से जोड़ना है।
Agniveer Recruitment 2027: भारतीय सेना ने अपनी अग्निवीर भर्ती प्रक्रिया में एक बड़ा और सकारात्मक बदलाव किया है। अब वोकेशनल (व्यावसायिक) कोर्स करने वाले अभ्यर्थी भी सेना में 'अग्निवीर टेक्निकल' श्रेणी का हिस्सा बन सकते हैं। सेना ने शैक्षणिक सत्र 2027 के लिए 6 विशेष वोकेशनल कोर्स को मान्यता दी है। इसका मुख्य उद्देश्य तकनीकी रूप से दक्ष युवाओं को सेना की आधुनिक कार्यप्रणाली से जोड़ना है।
मान्यता प्राप्त 6 नए वोकेशनल कोर्स
राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के विजन को आगे बढ़ाते हुए, इन कोर्सेज को दो स्तरों—सीनियर सेकेंडरी और हायर एजुकेशन में विभाजित किया गया है। सेना भर्ती कार्यालय द्वारा जारी जानकारी के अनुसार, इन विषयों के छात्र अब आवेदन कर सकेंगे:
सीनियर सेकेंडरी लेवल (11वीं-12वीं): इस स्तर के तहत वेब एप्लीकेशन, इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी और जियोस्पेशियल (भू-स्थानिक) जैसे आधुनिक विषयों को रखा गया है।
हायर एजुकेशन (वोकेशनल डिग्री): उच्च शिक्षा स्तर पर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और रिन्यूएबल एनर्जी मैनेजमेंट जैसे कोर्स करने वाले छात्र अब टेक्निकल अग्निवीर बन सकेंगे।
पात्रता के कड़े मापदंड
अग्निवीर टेक्निकल बनने के लिए केवल वोकेशनल कोर्स होना पर्याप्त नहीं है, बल्कि सेना ने इसके लिए कुछ अनिवार्य शर्तें भी रखी हैं। पात्रता मापदंड के अनुसार:
अनिवार्य विषय: अभ्यर्थी ने अपने शैक्षणिक करियर में फिजिक्स और गणित जैसे बुनियादी विज्ञान विषयों की पढ़ाई जरूर की हो।
न्यूनतम अंक: दो वर्षीय वोकेशनल (व्यावसायिक) कोर्स में कम से कम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य है।
शिक्षा नीति का समन्वय: व्यावसायिक विषयों के ये क्षेत्र राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के दिशा-निर्देशों के तहत विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के सहयोग से तय किए गए हैं।
तकनीकी दक्षता पर सेना का जोर
यह पहली बार नहीं है जब सेना ने तकनीकी शिक्षा को प्राथमिकता दी है। इससे पहले वर्ष 2025-26 की अग्निवीर भर्ती के दौरान भी भर्ती बोर्ड ने अग्निवीर टेक्निकल श्रेणी में दो साल के डिप्लोमा वाले 20 अलग-अलग कोर्सेज को मान्यता दी थी। अब इसमें वोकेशनल कोर्सेज को भी जोड़ दिया गया है, जिससे उन छात्रों के लिए वर्दी पहनने का रास्ता साफ हो गया है जो पारंपरिक किताबी ज्ञान के बजाय हुनर और तकनीक आधारित पढ़ाई कर रहे हैं।
विशेषज्ञों का मानना है कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और रिन्यूएबल एनर्जी जैसे विषयों के विशेषज्ञों के आने से सेना के तकनीकी संचालन और डेटा प्रबंधन में काफी मदद मिलेगी। यह बदलाव उन लाखों युवाओं के लिए एक नई उम्मीद लेकर आया है जो तकनीकी क्षेत्रों में डिग्री या डिप्लोमा तो रखते हैं, लेकिन सेना में जाने का सपना भी संजोए हुए हैं।
लेखक के बारे मेंPrachi
शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।
अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।
विजन
प्राची का मानना है कि करियर चुनना केवल एक नौकरी पाना नहीं, बल्कि सही दिशा में अपना भविष्य सुरक्षित करना है। उनका उद्देश्य है कि हर छात्र और अभ्यर्थी तक बिना किसी भ्रम के, सटीक और सही समय पर जानकारी पहुंचे। वे पारदर्शिता और विश्वसनीयता को डिजिटल पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत मानती हैं।
रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।
विशेषज्ञता
बोर्ड परीक्षा अपडेट्स और रिजल्ट एनालिसिस
करियर काउंसलिंग और नए जमाने के कोर्सेज
सरकारी और प्राइवेट सेक्टर में जॉब अपडेट
एडमिशन प्रक्रिया और कॉम्पिटिटिव एग्जाम गाइडेंस
छात्रों के लिए सॉफ्ट स्किल्स और मोटिवेशनल स्टोरीज
छात्रों के लिए JEE, NEET, UPSC जैसी परीक्षा की तैयारी के लिए टिप्स