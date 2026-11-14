लिखित परीक्षा पास, फिजिकल भी क्लियर... एक PDF बदलेगी हजारों की जिंदगी; अग्निवीर फाइनल मेरिट लिस्ट कब?
इंडियन आर्मी अग्निवीर फाइनल मेरिट लिस्ट 2026 का इंतजार जारी है। joinindianarmy.nic.in पर लिस्ट देखने का सबसे आसान तरीका यहां पढ़ें।
सेना की वर्दी पहनने का सपना लिए लाखों नौजवान इन दिनों एक ही वेबसाइट पर नजर गड़ाए बैठे हैं। सवाल भी एक ही है कि आखिर अग्निवीर फाइनल मेरिट लिस्ट आखिर कब आएगी? भारतीय सेना ने अब तक इसकी पक्की तारीख नहीं बताई है। लेकिन भर्ती का सफर काफी आगे बढ़ चुका है। उम्मीदवारों के लिए सबसे जरूरी बात यही है कि अफवाहों से बचें और सिर्फ आधिकारिक सूचना पर भरोसा करें।
अब तक क्या हुआ
अग्निवीर कॉमन एंट्रेंस एग्जाम यानी CEE 1 से 16 जून 2026 के बीच देश के अलग-अलग केंद्रों पर हुआ। इसका नतीजा 12 जुलाई 2026 को आया। सेना ने इसे ARO और कैटेगरी के हिसाब से अलग-अलग मेरिट लिस्ट PDF के रूप में जारी किया। यह लिस्ट अंतिम चयन की नहीं थी। इसमें सिर्फ वे उम्मीदवार थे जो अगले चरण के लिए चुने गए। यानी लिखित परीक्षा पास करना मंजिल नहीं बल्कि एक पड़ाव है।
किन पदों की लिस्ट आएगी
भर्ती कई श्रेणियों में हो रही है। इनमें ये पद शामिल हैं -
- अग्निवीर जनरल ड्यूटी (GD)
- अग्निवीर टेक्निकल
- अग्निवीर ट्रेड्समैन (8वीं और 10वीं पास)
- अग्निवीर ऑफिस असिस्टेंट
- वुमन मिलिट्री पुलिस
- सिपाही फार्मा
- सोल्जर टेक्निकल नर्सिंग असिस्टेंट
हर पद की लिस्ट अलग बनेगी। यह भी जरूरी नहीं कि सभी लिस्ट एक ही दिन आएं। हर आर्मी रिक्रूटिंग ऑफिस यानी ARO अपने इलाके की प्रक्रिया पूरी होने के बाद अपनी सूची जारी करेगा।
चयन कैसे होगा
फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार करते वक्त कई बातें देखी जाएंगी। लिखित परीक्षा का प्रदर्शन अहम है। इसके साथ फिजिकल फिटनेस टेस्ट और फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट भी गिने जाएंगे। पद के हिसाब से मेडिकल जांच और दस्तावेजों का सत्यापन भी जरूरी है। यानी अंतिम चयन इन सब चरणों में सफल होने पर ही पक्का माना जाएगा। किसी एक टेस्ट में अच्छे नंबर आ जाने से सेलेक्शन की गारंटी नहीं मिलती। खाली पदों की संख्या का भी असर पड़ता है।
लिस्ट कैसे देखें
मेरिट लिस्ट देखने का तरीका आसान है।
1. मोबाइल या कंप्यूटर पर joinindianarmy.nic.in खोलें।
2. होमपेज पर अग्निवीर या रिजल्ट वाले हिस्से में जाएं।
3. फाइनल मेरिट लिस्ट या अपने ARO की सेलेक्शन लिस्ट का लिंक चुनें।
4. जरूरत हो तो अपनी कैटेगरी और क्षेत्र चुनें।
5. PDF खोलें।
6. Ctrl + F दबाकर अपना नाम या रोल नंबर डालें।
7. PDF डाउनलोड करके सुरक्षित रख लें।
आपका नाम सिर्फ उसी ARO की लिस्ट में मिलेगा जिसके तहत आपने रजिस्ट्रेशन कराया था। इसलिए गलत ARO की लिस्ट में नाम ढूंढकर घबराएं नहीं।
उम्मीदवारों के लिए सलाह
भर्ती के दौरान फर्जी वेबसाइट और झूठे दावे खूब घूमते हैं। कुछ लोग पैसे लेकर सेलेक्शन का वादा भी करते हैं। सेना की भर्ती पूरी तरह मुफ्त और मेरिट पर आधारित होती है। किसी को एक रुपया न दें। अपने सारे दस्तावेज तैयार रखें। मूल प्रमाणपत्र हों और फोटोकॉपी भी हो। मेडिकल के लिए खुद को फिट रखें। आगे की सूचना अपने ARO के पेज और आधिकारिक पोर्टल पर देखते रहें। कई बार जानकारी वहीं सबसे पहले आती है। गौरतलब है कि फाइनल मेरिट लिस्ट आने के बाद चुने गए उम्मीदवारों को आगे की प्रक्रिया की जानकारी दी जाएगी। इसमें ट्रेनिंग के लिए कॉल लेटर और रिपोर्टिंग की तारीख शामिल होती है। जब तक तारीख की घोषणा नहीं होती तब तक सब्र रखना ही समझदारी है।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
विशेषज्ञताएं
- शिक्षा, करियर और नौकरियों से जुड़ी खबरों पर विशेष रुचि और निरंतर लेखन
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- UPSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, RPSC और JPSC जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी, पैटर्न और नीतिगत पहलुओं पर पैनी नजर
- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव