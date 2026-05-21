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Agniveer Admit Card : इंडियन आर्मी ने अग्निवीर एडमिट कार्ड में डाला खास फीचर, एक बड़ा बदलाव भी किया

Pankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान
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Army Agniveer Admit Card : इंडियन आर्मी ने अग्निवीर भर्ती लिखित परीक्षा 2026-27 के एडमिट कार्ड joinindianarmy.nic.in पर जारी कर दिए हैं। इस बार आर्मी एडमिट कार्ड पर एक क्यूआर कोड दिया है जो एग्जाम सेंटर की लोकेशन बताएगा।

Agniveer Admit Card : इंडियन आर्मी ने अग्निवीर एडमिट कार्ड में डाला खास फीचर, एक बड़ा बदलाव भी किया

Army Agniveer Admit Card : इंडियन आर्मी ने अग्निवीर भर्ती लिखित परीक्षा 2026-27 के एडमिट कार्ड joinindianarmy.nic.in पर जारी कर दिए हैं। इस बार आर्मी एडमिट कार्ड पर एक क्यूआर कोड दिया है। जिसे स्कैन करते ही अभ्यर्थी को परीक्षा केंद्र की सटीक जानकारी के साथ लोकेशन मिलेगी। जिससे परीक्षा केंद्र तक पहुंचने में आसानी होगी। अग्निवीर भर्ती के अन्तर्गत कॉमन एंट्रेंस एग्जाम (सीईई) का आयोजन एक जून से शुरू होगा। जो 12 जून तक चलेगा। आगरा, अलीगढ़, झांसी और मथुरा जनपदों में बनाए गए कुल ग्यारह केंद्रों पर परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। इस बार सेना ने अग्निवीर अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए नई पहल की शुरुआत की है। प्रवेश पत्रों पर विशेष क्यूआर कोड लगाया गया है। जिसका उद्देश्य अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र खोजने में होने वाली परेशानी से बचाना और समय से केंद्र तक पहुंचाना है।

अभ्यर्थियों को अब अलग अलग प्रवेश पत्र नहीं

साथ ही सेना एक अन्य और बदलाव किया है। इस बार विभिन्न श्रेणियों में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को अब अलग अलग प्रवेश पत्र नहीं दिए जाएंगे। एक से अधिक श्रेणी जैसे जीडी, क्लर्क, ट्रेडमैन के लिए एक ही प्रवेशपत्र जारी किया गया है। सेना भर्ती कार्यालय आगरा के प्रमुख कर्नल बिक्की शर्मा ने अपील की है कि वे परीक्षा से पहले अपने प्रवेश पत्र में दिए गए क्यूआर कोड को जांच लें। केंद्र पर समय से पहुंचें।

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इस भर्ती से अग्निवीर (सामान्य ड्यूटी), अग्निवीर (तकनीकी), अग्निवीर (लिपिक/ स्टोर कीपर तकनीकी), अग्निवीर ट्रेडसमैन (10वीं पास) और अग्निवीर ट्रेडसमैन (8वीं पास) के पदों पर बहाली होगी। इसके अलावा जेसीओ/ओआर रैंक के तहत धार्मिक शिक्षक जूनियर कमीशन अधिकारी, हवलदार शिक्षा, सिपाही फार्मा और सैनिक तकनीकी (नर्सिंग असिस्टेंट / वेटनरी) पदों पर भी भर्ती होगी।

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सैंपल पेपर जारी

इंडियन आर्मी की तरफ से कुछ दिन पहले लिखित परीक्षा की तैयारी के लिए सैंपल पेपर भी जारी किए गए थे। अभ्यर्थी इनकी मदद से अपनी तैयारी को धार दे सकते हैं।

सैंपल पेपर लिंक

फिजिकल टेस्ट (चार कैटेगरी में)

ग्रुप 1

- अग्निवीरों की भर्ती के लिए होने वाले फिजिकल टेस्ट की बात करें कि ग्रुप-1 के तहत साढ़े 5 मिनट में 1.6 किमी की दौड़ लगानी होगी। इसके लिए 60 मार्क्स दिए जाएंगे। 10 पुल अप्स लगाने होंगे जो 40 मार्क्स के होंगे।

ग्रुप 2

- ग्रुप-2 के तहत 5 मिनट 45 सेकेंड में 1.6 किमी की दौड़ लगानी होगी। इसके 48 मार्क्स होंगे। 9 बार पुल अप्स लगाने होंगे जिसके लिए 33 मार्क्स होंगे।

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ग्रुप 3

- ग्रुप-3 के तहत 6 मिनट में 1.6 किमी की दौड़ लगानी होगी। इसके 36 मार्क्स होंगे। 8 बार पुल अप्स लगाने होंगे जिसके लिए 27 मार्क्स होंगे।

ग्रुप 4

- ग्रुप-2 के तहत 6 मिनट 15 सेकेंड में 1.6 किमी की दौड़ लगानी होगी। इसके 24 मार्क्स होंगे। 7 बार पुल अप्स लगाने होंगे जिसके लिए 21 मार्क्स होंगे। 6 बार पुल अप्स लगाने वाले को 16 मार्क्स मिलेंगे।

उपरोक्त सभी ग्रुप में दो चीजें महज क्ववालिफाइंग होंगी

- 9 फीट लंबी कूद मारनी होगी। यह केवल क्वालिफाई करना होगा।

- जिग जैग बैलेंस टेस्ट महज पास करना होगा।

Pankaj Vijay

लेखक के बारे में

Pankaj Vijay

पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार

शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।


15 से अधिक सालों का अनुभव

पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।


विजन

तमाम तरह के करियर, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, भर्तियों, प्रतियोगी परीक्षाओं, एंट्रेंस एग्जाम, नौकरी के लिए जरूरी स्किल्स एवं बेरोजगार युवाओं के मुद्दों को लेकर पंकज के पास गहरी समझ है। उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के कई टॉपरों के इंटरव्यू किए हैं। उनकी लिखी सक्सेस स्टोरीज युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को प्रेरित करती रही हैं। पंकज का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है। उनका लक्ष्य स्कूली छात्रों व बेहतर करियर एवं सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को आसान भाषा में सटीक, तेज और भरोसेमंद जानकारी देना है।


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