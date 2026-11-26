अग्निवीरों पर खुलासा, 5 में से 4 जवान नहीं छोड़ना चाहते थे सेना, अग्निपथ में बदलाव से पहले हुआ था सर्वे
अग्निपथ योजना में बदलाव से पहले अग्निवीरों के बीच एक सर्वे हुआ था। इसमें उनसे पूछा गया था कि चार साल के बाद सेना में रहना चाहते हैं या नहीं। इसमें 80 फीसदी जवानों ने कहा था कि चार साल बाद भी सेना में रहना चाहते हैं।
भारतीय सेना में अग्निवीरों के पहले बैच में करीब 80 फीसदी जवानों ने 4 साल की सेवा पूरी होने के बाद भी सेना में बने रहना चाहते थे। सरकार की ओर से नवंबर की शुरुआत में अग्निपथ योजना में बड़े बदलावों की घोषणा की गई थी। लेकिन इस ऐलान से कुछ सप्ताह पहले इन अग्निवीरों से पूछा गया था कि वे अपनी चार साल की सेवा की अवधि पूरी करने के बाद सेना में रहना चाहते हैं या घर लौटना चाहते हैं। इस प्रश्न के जबाव में हर पांच अग्निवीरों में से 4 ने वर्दी में बने रहने की इच्छा जताई है। मामले के जानकारी अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी।
फैसले से पहले क्यों पूछी गई अग्निवीरों की इच्छा
एक अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर बताया, 'सेना ने पहली खेप के 25 फीसदी अग्निवीरों को नियमित सेवा में बनाए रखने के लिए मेरिट लिस्ट तैयार करने से पहले सभी जवानों से उनकी इच्छा पूछी थी। करीब 80 फीसदी अग्निवीरों ने सेना में बने रहने का विकल्प चुना। यह आंकड़ा हमारी उम्मीदों के अनुरूप था।' अधिकारी के मुताबिक, सेना ने अंतिम मेरिट लिस्ट तैयार करते समय जवानों की सेवा जारी रखने की इच्छा को भी ध्यान में रखा। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि हो सकता है कि टॉप 25 फीसदी में शामिल कुछ लोग भी सेना छोड़ने का फैसला कर सकते हैं।
वायुसेना और नौसेना में भी लगभग ऐसी ही प्रतिक्रिया देखने को मिली। इन दोनों सेनाओं के करीब 80 फीसदी अग्निवीरों ने भी चार साल की सेवा के बाद सेना में बने रहने की इच्छा जताई थी।
अगले साल के चुनावों की तैयारी में सरकार
अगले साल की शुरुआत में पांच राज्यों में महत्वपूर्ण विधानसभा चुनाव होने हैं। इनमें से उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब से बड़ी संख्या में सैनिक सेना में आते हैं और इन राज्यों में अग्निपथ योजना चुनाव का एक बड़ा मुद्दा रही थी।
पहले क्या नियम थे, अब क्या बदलाव आया है
आपको बता दें कि 31 दिसंबर तक पहले बैच के करीब 18300 अग्निवीरों का चार साल का कार्यकाल पूरा होने वाला है। ये पहले बैच में भर्ती हुए 24400 अग्निवीरों का करीब 75 फीसदी हैं। योजना के पुराने प्रावधानों के अनुसार केवल 25 फीसदी अग्निवीरों को ही मेरिट के आधार पर अगले 15 वर्षों के लिए सेना में रखा जाना था। 75 फीसदी को वापस घर भेजा जाना था। लेकिन अब संशोधन के बाद बाकी बचे 75 फीसदी अग्निवीर दो और वर्षों तक सेवा देंगे और उसके बाद उन्हें पक्के सैनिकों के रूप में शामिल कर लिया जाएगा लेकिन उन्हें मानदंडों और नियमों पर खरा उतरना होगा। छह साल की सेवा के बाद कच्चे से पक्के सैनिक के तौर पर चयन मेरिट और प्रदर्शन के आधार पर होगा। आर्मी, एयरफोर्स, नेवी तीनों सेनाओं की ओर से पहले बैच के अग्निवीरों की सेवा समाप्त करने की प्रक्रिया शुरू होने से कुछ सप्ताह पहले ही सरकार ने अग्निपथ योजना में बदलाव की घोषणा कर दी।
बढ़ेंगे सेना में बने रहने का ऑप्शन चुनने वाले
अधिकारियों ने बताया कि संशोधित योजना के तहत सेवा में बने रहने का विकल्प चुनने वाले अग्निवीरों का प्रतिशत 80 फीसदी से बढ़कर 97-98 फीसदी तक पहुंचने की उम्मीद है। उन्होंने यह भी कहा कि पहले बैच के आंकड़े अभी तैयार किए जा रहे हैं। यह जानकारी जमीनी स्तर पर कमांडिंग अधिकारियों से हिंदुस्तान टाइम्स को मिले फीडबैक से मेल खाती है। दरअसल रेगुलर सैनिक के रूप में पूरी अवधि तक सेवा करने पर जवानों को बेहतर वेतन, भविष्य में पेंशन, ग्रेच्युटी और स्वास्थ्य सुविधाओं के साथ कैंटीन जैसी अन्य सुविधाओं का लाभ मिलता है।
सिर्फ मौजूदा अग्निवीरों पर लागू होंगे अग्निपथ स्कीम के नए नियम
अग्निपथ योजना के राहत भरे नए नियम केवल मौजूदा अग्निवीरों पर ही लागू होंगे। वर्तमान में देश में करीब 3.18 लाख अग्निवीर सेवा दे रहे हैं। केवल इन्हें ही घोषित दो साल और सेवा विस्तार के ऐलान का फायदा मिलेगा। 31 दिसंबर के बाद तीनों सेनाओं आर्मी, एयरफोर्स और नेवी में शामिल होने वाले नए रंगरूटों के लिए इस योजना में और बदलाव किए जा सकते हैं। अग्निवीरों का अगले बैच की ट्रेनिंग अगले साल से शुरू होगी। वे 2031 में अपना चार साल का कार्यकाल पूरा करेंगे।
अग्निवीरों के लिए 6 साल सेवा के बाद भी परमानेंट होना नहीं होगा आसान
सेना में छह साल की सेवा के बाद भी अग्निवीरों के लिए पक्की नौकरी पाना आसान नहीं होगा। 4 साल की अवधि पूरी होने के बाद जिन 75 फीसदी अग्निवीरों को दो साल का सेवा विस्तार दिया जाएगा, उनके लिए 6 साल के बाद परमानेंट होने की गारंटी नहीं होगी। उन्हें रेगुलर सैनिक बनने के लिए कड़े चयन मानदंडों पर खरा उतरना होगा। इसमें फिजिकल फिटनेस, फायरिंग स्किल, मेडिकल फिटनेस और अनुशासन को प्रमुख आधार बनाया जा सकता है।
जो अग्निवीर छह साल की सेवा के बाद भी सेना में बने रहना चाहते हैं, उनके लिए काफी कड़े सेलेक्शन क्राइटेरिया तय करने पर चर्चा चल रही है। सशस्त्र बलों में डिफेंस की नई तकनीकें और हथियार सिस्टम शामिल किया जा रहा है। इसके मद्देनजर ऐसे अग्निवीरों को प्राथमिकता दी जाएगी जो मल्टी स्किल्ड होंगे। साथ ही तकनीक तथा हथियारों को चलाने में माहिर हों। खराब फिटनेस और अनुशासनहीन अग्निवीरों को बाहर किया जागा।
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार
शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।
15 से अधिक सालों का अनुभव
पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।
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